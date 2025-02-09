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如何擺脫「比較」的束縛？當外界的聲音不再重要 你會找到真正的自己

看見心理／ 呂偲伃（諮商心理師）
樂樂是設計系研究所的學生，每當逢年過節親朋好友團聚時，總是陷入自己不如其他有穩定工作的親戚，能夠送禮孝敬長輩，而覺得自卑難受… 示意圖／Ingimage
樂樂是設計系研究所的學生，每當逢年過節親朋好友團聚時，總是陷入自己不如其他有穩定工作的親戚，能夠送禮孝敬長輩，而覺得自卑難受… 示意圖／Ingimage

作者：呂偲伃（諮商心理師

樂樂是設計系研究所的學生，每當逢年過節親朋好友團聚時，總是陷入自己不如其他有穩定工作的親戚，能夠送禮孝敬長輩，而覺得自卑難受…

我們從小在競爭下學習透過比較來確立自己的定位，並力求卓越。與生俱來透過好表現來獲取稱讚的生存模式，帶給我們進步的動力，卻也讓我們的心中住著不同種類的「比較怪」。當比較怪發作時，又會跟樂樂一樣，感到氣餒與受挫。讓我們試著看懂自己內心，比較心態會因每個人獨一無二的渴求呈現的不同樣態，或許你能夠從以下三種類型的比較怪中找到自己的影子：

1. 氣餒型比較怪

若你總覺得自己不如別人，開始自我否定，甚至厭惡自己的時候，你的內心可能住著「氣餒型」的比較怪。這種心態會讓你不自覺地放大檢視自己的不足而飽受困擾，而忽略了自己的優點。

2. 好戰型比較怪

若你總是在競爭下不甘示弱，拼命追趕甚至超越他人，最終卻因此疲憊不堪而不自覺地遠離他人，你的內心可能住著「好戰型」的比較怪。表面上看似自信堅強，但內心深處卻藏著對失敗的恐懼和對自我價值的不確定。

3. 渴望認同型比較怪

若你發覺自己往往過度在意他人的目光，情緒總是因著別人而波動，又或者好希望透過被別人肯定來確認自我價值。這屬於「渴望認同型」的比較怪，你的努力不自覺為了符合外在的標準，而有一種內心空洞的感覺。

你可能會覺得自己在這三種類型都有一些共鳴，因為這三種比較樣態並不是彼此互斥。另外，這些狀態都是下意識的想法而無須批判。以下是面對不同種比較怪可以嘗試的方法：

1. 獻給在競爭下感到氣餒的你

◎ 接納自己，不再苛責

接納自己並不等於喜歡自己，而是學會接受真實的自己，包括不足之處。試著接納「不錯與沒那麼好的我，都是自己的一部分」。你可以問問自己：「我的不足真的那麼重要嗎？」

◎ 承認極限不代表失敗

每個人都有擅長和不擅長的事情，承認這些事實並不代表失敗，反而讓我們能更專注於自己的優勢。例如每個人在求學階段都有擅長與不擅長的科目，但當我們現在回想起來，會發現不擅長的東西已經無關緊要了。承認自己是有所限制的，反而能有更多精力發揮長處，也會帶給自己安全感。

2. 獻給在競爭下好戰的你

◎ 從比較中學習分工與合作

比較心態常讓我們把他人視為競爭對手，但其實，社會的本質是合作而非對抗。每個人都不完美，但幸好我們有彼此，都在社會上有一個自己的位置。因此，做擅長的事情就好了！你不需要透過與他人一決高下來證明自己的重要性。嘗試相信身邊的人，與他人分工合作，共同創造成果。你會發現，透過合作實現的價值，遠比孤軍奮戰來得深刻和持久。

3. 獻給在競爭下渴望認同的你

◎ 聽聽內心的心願

問問自己：「我想成為什麼樣的人？」而非「別人希望我成為什麼樣的人？」。陪伴自己到最後的是自己，社會上別人的聲音並不會為了你的人生負責，所以就集中精神在自己的選擇跟決定就好了。唯有真實地了解自己想要的生活，我們才能擺脫外界標準的束縛，過上真正屬於自己的日子。

◎ 透過貢獻來自我肯定

渴望認同的你也是你真實的一部份，與其改變，不如讓我們試著接受自己有這樣的需求，來思考自己可以為他人做些什麼，來獲取自我價值吧！例如，當你專注於解決某個問題、幫助他人時，你會發現內心的價值感正在悄然增加。這份價值感，與比較無關，而是源於你的真心投入和實際作為。

樂樂透過諮商，逐漸傾聽了內在真實的聲音，運用了上面的方法進行自我整理，樂樂找回了內在的平靜：

「我知道現階段我的限制是沒有經濟能力，這是因為我仍是一名研究生。然而，我對設計的熱愛與理想，是我人生現在真正重要的事情。我知道我自己的目標，與想成為一個什麼樣的人就足夠了。」

「我容易在職業與成就的比較上陷入氣餒當中，事實上是因為我不喜歡輸。這個社會上充斥著用工作、金錢來衡量一個人的標準，而我似乎也在用這樣的價值觀衡量我自己，而忘了我自己的閃光點。」

「或許我現在沒辦法用禮品來回饋愛我的人，但我知道我是一個很好的傾聽者，我願意在這個重要的日子陪陪他們跟他們聊天，這麼做也讓我越來越喜歡自己！」

比較心態或許令人不舒服，但它確實是每個人生命的一部分。當我們因比較心態而感到不安時，問問自己：什麼是我人生真正重要的事情？面對自己的人生，什麼是我決定要在乎跟看見的？當我們夠清楚自己了，會發現外人的聲音跟影像越來越不那麼重要。

備註：個案經改寫、匿名化處理

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「如何擺脫「比較」的束縛？―當外界的聲音不再重要，你會找到真正的自己」，未經同意禁止轉載。）

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