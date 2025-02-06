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你是「脫家者」嗎？過年要不要回家…轉身之後 你好嗎？

看見心理／ 葉竹育（諮商心理師）
離家與近家，就像是一道光譜，我們每個人都可能在這光譜上選擇了某個位置。然而對你來說，最舒適的位置，卻是離家人最遠的那一端。 示意圖／AI生成
離家與近家，就像是一道光譜，我們每個人都可能在這光譜上選擇了某個位置。然而對你來說，最舒適的位置，卻是離家人最遠的那一端。 示意圖／AI生成

作者：葉竹育（諮商心理師

你是「脫家者」嗎？

離家與近家，就像是一道光譜，我們每個人都可能在這光譜上選擇了某個位置。然而對你來說，最舒適的位置，卻是離家人最遠的那一端。

在你過去的生命中，曾經那麼希望自己的家庭、父母，乃至兄弟姊妹，可以給予你愛、溫暖，且彼此是相互滋養的。

帶著這樣的盼望，即便你長時間在關係裡承受許多不為人知的苦痛，你仍舊相信著只要你變得夠好、再多一點耐心，父母或家人有天就會給予你所期待的愛與關懷。

脫家是為了自我保護

然而你承受的，可能是父母在精神或肢體上的暴力，你曾經以為家是可以保護、給予你支持的所在。

但有時你卻覺得，待在家中是你最害怕的時候；你面對的，也可能是家人的情感忽略，當你需要支持、回應時，卻發現他們冷淡以對，更甚者會在這種時候大力地指責你，讓你因此感到強烈的羞恥、不堪。

也或許，你還沒找到適合的語言去形容你在家中所遭遇的處境，然而你很確定，若是繼續待在家裡，你將會受到更多的傷害。

於是，即便要承受許多未知與擔心，你終究選擇了離開家裡。

接納自己的心痛與懷疑

親愛的，當你走上脫家之路時，那種感覺可能會與你想像的落差極大，你以為你會因為逃離家裡的毒害而全然地輕鬆、自在，你會引吭高歌，為你即將到來的新生命而慶祝。

是的，確實有時候，你覺得自己好像開始有能力做出不同的選擇，有能力為自己做些什麼來讓自己感到安心，以及在生活中達成自己真正的目標及渴望；然而，也有許多時候，你可能會感覺到背離家庭的罪惡感、獨自一人的孤單，或是結束關係的失落與哀傷。

這些感受，一定很難受吧？甚至有時，你會懷疑自己是不是做錯了選擇？如果不離開家裡，是不是就不用面對這些感受？

其實，脫家從來就不是輕鬆的決定，而心痛跟自我懷疑則是伴隨脫家而來的正常感受，因為你並沒有類似的經驗來確保未來的一切是好是壞，而與家人切割的痛苦又是那麼真實。

因此，自我懷疑的感覺不代表你做錯了決定，反而再次提醒了你正走在嶄新的道路上；就像嬰兒學步，我們總得在路上跌倒過幾次，痛過、懷疑過，才能漸漸找到自己的力量。

你有設立界線的權利

當你嘗試與傷害你的家人設立物理或情感上的界線時，你身邊可能會有這樣的聲音：「你也太無情無義了，你爸媽再怎麼不對，也是辛辛苦苦把你養大，你過這麼久也不回去看看他們？」、「住家裡好好的，為什麼要搬出去在那邊繳租金給別人？你這樣是在浪費錢！」……等等。

當家人或其他人對著你的選擇予以各式建議與價值觀時，我想邀請你深深地呼吸，在心裡面告訴自己，他們並沒有經歷過你的辛苦，所以他們的建議不一定適用在你身上；重要的是，你正好好地照顧著自己，而這是那些家人過去不曾給予你的

你之所以設下界線，並非為了所有人的支持與認可；界線，是為了讓你把那些可能會讓你受傷、被侵犯的事情好好地拒於門外。

悲傷，是重生的契機

與家人劃開界線後，你可能會感覺到一種很深、很深的悲傷，那種悲傷是你失去一直以來視為很重要的關係，你也失去了再從家人身上獲得愛的盼望，彷彿往後就只剩一個人，在這無垠的世界裡飄飄蕩蕩。這樣的感受可能會讓你很傷心，有時也會很想為自己的失去而哭泣。

親愛的，想哭的時候，就讓自己好好哭一場吧。一直以來，為了在家裡能夠生存下來，你常常告訴自己，忍過就好了，不要有太多情緒，否則只是更難過。

而現在的你，是可以給自己時間與空間好好抒發這些情緒的。當你真正接受了失去，也能夠承認自己確實被錯待時，你才能開始意識到，在家人愛你之前，你可以先成為那個給予自己愛與關懷的人。

辛苦了，成為脫家者是很不容易的決定，這條路上你可能會無數次駐足思量自己的決定、咀嚼自己的感受，然後才能再次向前邁進。

我曾聽過一句話：「離家，是為了再次回家。也許你回不了最初的家，然而在脫家的路上，你可以在心中為自己打造一個家；在那裡，你可以很安心、安適，你會帶給自己信任、自愛與自重。

相信這樣的你，會在這廣大的世界裡，為自己撐出一片天地。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「過年要不要回家-轉身之後，你好嗎？」，未經同意禁止轉載。）

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