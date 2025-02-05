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「沒有痛，就沒有愛」大S殞落…親人驟逝 家人該如何面對哀痛？

聯合新聞網／ 文．彭德先（資深催眠師、家排師）
具俊曄痛失愛妻大S。圖／擷自IG
具俊曄痛失愛妻大S。圖／擷自IG

大S在家人共遊的旅途中不幸染病，以難以想像的快速方式逝世，跟在身邊的親人正處在哀痛與無助感中。以家族排列的角度來看，有以下幾個方式可以讓生者好好過下去。

一、不否認哀傷

許多家屬害怕自己一蹶不振，悲傷無期，所以把悲痛轉成某種「堅強」，不去談論、觸碰。也為了讓年長的親人不再痛苦，所以選擇避而不談。但是在家族排列的現場，我們看到很多家中失去愛的連結感，原因便是來自於家裡曾經遭逢親人驟逝的巨變，而選擇埋葬哀傷。可惜這個方法可以快速停止悲痛，卻也停止了愛的流動。

曾經有一對夫婦來找我做一對一家族排列，原因是八個月大兒子生病過世，夫妻二人想要停止悲傷。我一問之下，原來孩子才過世三個月。在親人驟逝如此短暫的時間裡，這對夫妻需要的是承認悲傷的存在，並相互扶持，分享對孩子的思念，而非切斷感覺。我給他們的建議是，如果超過6-8個月後仍無法開始正常生活，我們再來進行排列。在那之前，可以尋求心理諮商的陪伴，不失為一個好方法。

二、 不要急著讓自己趕快正常

因為悲傷需要時間流動，但現代社會總是要求喪家快速走出來，恢復正常生活，有些家屬們自己也會用工作、或其他事物來移轉、替代，希望快快回到之前的日子，彷彿一切都沒發生。

在家族排列裡有一句話：「沒有痛，就沒有愛。」在事情發生的巨大風暴中，要一個人停止哀傷是非常痛苦的。哀傷的能量是內縮的表現，會讓一個人沒有對外的動力，只想踡縮起來向內封閉自己。這時親屬一定要給自己至少半年到一年的時間，允許悲傷的展現與流動。身邊的親友也可適時陪伴和鼓勵分享思念與哀痛。

一段時間適當的停止社交、給自己更多獨自哀痛的時間非常必要，或許生活上必須快速回到職場，在工作表現、親職表現上打折是必然的，但也允許自己需要時間重新適應。

一開始會難以接受新生活的開始，但請務必理解，一切都已經不一樣了，生活不會再回到從前，我們的生命韌性會逐漸增強，找到新的生命節奏感。

三、何時可以用排列來輔助？

如前所述，倘若太快壓抑悲傷，否認痛苦，或是轉為憂鬱情緒，無法有適當的調適，大約在事情發生後半年到一年即可來尋求家族排列的協助。

在排列中，我們會引導當事人適當地流露哀痛的心情，重新與內在真實感受連結上，在情緒流動順暢後，當事人自然會找回力量，面對生活。

曾有一位成功的商場女士得了癌症三年，在友人推薦身心靈取向之後，被介紹到我這裡來。她想找出為何自己會得癌症的心理內在原因，並且想有一個好方法來轉化。排列出來顯示，三年前，她的母親因病離世，而且也是讓人措手不及的離開。當時她痛哭三個月，便告訴自己要站起來，開始新生活，幾個月後，就檢查出癌症。

我在排列裡引導她：「媽媽，你死了，我也不想活了，癌症，剛好讓我可以去跟你相聚。」在排列裡她泣不成聲，一方面止不住淚水，一方面又為自己的眼淚覺得羞愧。排完後，她若有所思的說，「我以為自己對媽媽的過程已經走完了，原來並不是。」

相對於壓抑，另一種是轉為憂鬱情緒，即使已經一年了，也無法恢復正常生活。這時排列出來，會發現當事人在靈魂上也跟著家人去了，在排列現場會看到當事人的代表躺在過世親人的旁邊，無法起身面對生活。這時候我們會引導她與死者對話，通常死者並不想要親人這樣跟著他而去，反而希望生者可以重新面對生活。

我們通常會給當事人這樣的語句：「我很思念你，所以想跟你去。但我仍活著，我去不了你那裡。」「我用心死的方法來紀念你，讓自己也受苦。」「為了愛你，我會好好活下來，等時間到，我會去找你。」

有一位知名的作家曾來找我排列，在父親過世後大約一年，她仍沒有任何動力，也不想再提筆寫作，整日昏沉，提不起勁。在排列中，她的代表躺在父親身邊不停啜泣，而父親則是溫柔地不斷撫摸她的頭髮。

後來我引導她對父親說：「你走了，我也不想活了。」這時父親代表才醒過來，用力把她推走。於是我請父親對她說：「你好好活著，你身上流著我的血，在你身上把我的生命延續下去。」這時個案才願意站起來，帶著父親的祝福，面對自己的人生。幾個月後，就收到她重新復出，開始四處演講的好消息。

僅以此文，遙祝所有痛失親人的朋友們，有力量的走過這段不容易的考驗，帶著家人的愛，繼續活出幸福。

（本文經《彭德先老師》授權，原文出處「【面對親人猝死，我們該如何調整生活】—從家族排列的角度來看」，未經同意禁止轉載。）

壓抑 大S 家族排列 憂鬱 生命韌性 癌症

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