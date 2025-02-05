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當對方不是Mr. Right或Miss Right…分手是一種選擇 還是一個失敗？

擁抱心理／ 陳惠婷（諮商心理師）
許多人對分手這件事都有所謂的「失敗」感，認為分手代表著愛情失敗、人生失敗、自己失敗。然而，分手其實不是一個失敗，而是一個選擇。 示意圖／Ingimage
許多人對分手這件事都有所謂的「失敗」感，認為分手代表著愛情失敗、人生失敗、自己失敗。然而，分手其實不是一個失敗，而是一個選擇。 示意圖／Ingimage

作者：陳惠婷（諮商心理師

分手快樂，祝你快樂，你可以找到更好的……」

許多人對分手這件事都有所謂的「失敗」感，認為分手代表著愛情失敗、人生失敗、自己失敗。然而，分手其實不是一個失敗，而是一個選擇。

在愛情裡，我們總是期待可以找到一個長久的伴侶，但有時候這個期望可能不符合現實，並不是每一對伴侶都可以成為對方的Mr. RightMiss Right

當你們發現大部份的相處時間裡，痛苦大過於快樂，互相攻擊的話語已經多過於甜言蜜語，彼此間愛的存款已被無數的猜疑給取代。或許分手是一個選項。它可以讓彼此有機會去尋找適合自己的伴侶和生活方式，而不是繼續留在一段不幸的關係中。

不論你是因為什麼樣的原因而決定要結束一段感情，它都是一個極具挑戰性的過程，需要很大的勇氣來面對。對許多人來說，這可能是一個情感上的創傷，需要時間來恢復。但這並沒有所謂的對錯，也不代表是一個失敗，相反的，它或許是一個機會，一個學習、成長和重新發現自己的機會。將注意力轉移到自己身上，嘗試去理解自己的情感和需要，從而更好地探索未來的道路。

在面對分不分手的抉擇時，或許你會出現很多矛盾和掙扎的情緒和感覺。比如，害怕面對未來的不確定性，擔心自己會遇到更差的人；同時也會因為失去曾經深愛的人而感到痛苦和失落。此外，還可能會出現焦慮、恐懼、沮喪、憂鬱等負面情緒，以及身體上的疲備和不適。這些情緒和感覺是正常的，但需要適當的應對方法來度過這個難關。

1. 給自己充足的時間和空間來面對和處理自己的情緒和感受。可以通過向朋友傾訴、寫日記、運動等方式來紓解壓力和情緒。

2. 探索新的興趣和愛好，將重心回到自己的身上，重新找到自我，以建立自信心和價值感。

3. 重新建立社交生活，花些時間去結交新的朋友，並參加一些社交活動以克服孤獨感，並擴展社交圈子。

4. 尋求專業幫助，如果情感創傷過於嚴重，可以考慮尋求精神科醫師或心理師的專業幫助，以更好地處理情感問題，並走出陰霾。

最後，我想提醒大家的是：即使是分手，也不代表你們之間的愛情沒有意義。你們曾經一起經歷了許多美好的時光，這些回憶永遠都會是你們心中的珍寶。這這些回憶成為你們在未來走向幸褔的力量，也讓它成為你們兩人之間永恆的紀念。

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「分手是一種選擇，還是一個失敗？」，未經同意禁止轉載。）

Miss Right Mr. Right 伴侶 分手 失敗

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