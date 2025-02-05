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原本忠誠的另一半忽然劈腿…「認知失調」會讓人以為：可能是我哪裡不好

擁抱心理／ 連弘生（諮商心理師）
諮商中常見的認知失調是一個人原本以為自己的另一半忠誠又對自己很好，但如果忽然經歷到另一半劈腿或忽然強硬地提出結束關係就可能難以接受現實跟原本認知有巨大落差。 示意圖／Ingimage
諮商中常見的認知失調是一個人原本以為自己的另一半忠誠又對自己很好，但如果忽然經歷到另一半劈腿或忽然強硬地提出結束關係就可能難以接受現實跟原本認知有巨大落差。 示意圖／Ingimage

作者：連弘生（諮商心理師

認知失調在定義上是指人接收到兩種矛盾的認知訊息而產生的內在衝突

諮商中常見的認知失調是一個人原本以為自己的另一半忠誠又對自己很好，但如果忽然經歷到另一半劈腿或忽然強硬地提出結束關係就可能難以接受現實跟原本認知有巨大落差。

在認知失調的情況下，我們通常都會為衝突的認知改變態度或重新解釋來緩解衝突，例如：對方還是愛我的，可能是我哪裡不好，對方才會這麼做。透過把問題因素歸咎自己身上，重新維持對方在心中原有的人設

認知失調有趣的是，人在為了緩解認知失調的過程中可能會過度扭曲對現實的知覺。所以就會發生感情上的鬼遮眼，明明我們都知道那個朋友的伴侶可能糟糕透了，朋友卻還是愛的死心塌地，還不停替伴侶說話。

如果一個人能用不扭曲知覺的方式來處理認知失調，就有機會自我成長。例如：整合對於伴侶「好」跟「壞」的兩種認識，重新理解對方實際上是什麼樣子。

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「認知失調」，未經同意禁止轉載。）

人設 伴侶 內在衝突 劈腿 忠誠 自我成長 認知失調

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