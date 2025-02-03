大小S姐妹情深 心理師從「依附理論」分析：我也想要大S這樣的姐姐

就在剛剛，傳出大S過世的消息，相信你和我同樣震驚。我對大S的印象，最早來自《流星花園》，那時的杉菜勇敢又倔強，陪伴了許多人的青春。

這些年來，無論是她的婚姻還是家人關係，時不時成為話題，是非對錯已難分明。但我最關注的，始終是她作為「姐姐」的身分。

每個人都需要一個榜樣，或是說，一個能在關鍵時刻挺身而出，告訴你「這條路就這麼走」的人。大S就是這樣的存在，她不只是小S的姐姐，更是我心目中的「理想型姐姐」。

她知道自己要什麼，並且一旦決定，沒有妥協，沒有僥倖。想變白，一年四季擦防曬穿長袖包緊緊；想戀愛，直接去衝去韓國結婚；想生孩子，就破戒吃肉。

對大S來說，這不是苛待自己，而是極度清醒地掌控自己的人生。

當大S面對妹妹時，卻沒有這樣的「狠勁」。小S自卑，她推著她進演藝圈；小S戀愛，她教她怎麼倒追；小S出事，她直接拿自己來擋。當小S遇到危機，輿論壓得她無法抬頭，大S二話不說站出來：「我妹妹的新聞，拜託大家少寫一點，我來爆自己的。」

這不只是「姐姐」的義務，更是一種對家人強烈的情感連結：「你可以不用這麼強，因為我來幫你扛。」

心理學中的「依附理論」告訴我們，人的安全感來自於生命中那些「可以依靠的對象」。對被大S照顧的人來說，大S就是這樣的「安全堡壘」。

當你需要前進時，姐姐推你一把；當你受傷時，姐姐幫你擋風遮雨。有這樣的「姐姐」在，人生的路雖然依然顛簸，但至少不用獨自面對。

大S的人生，從來沒有「剛好得到」，只有「全力以赴」。所有想要的東西，都不是等來的，而是靠自己拼來的。

大S不只清醒，還非常愛自己。即使婚姻破裂，她也不自怨自艾，而是勇敢追尋自己真正想要的幸福。（還能忍住不跟前夫前婆婆對罵…）

她活得太明白了，從不拖泥帶水，離婚後，直接和舊愛續前緣，為愛放手，也為愛重新開始。

你不一定喜歡大S的風格，甚至可能覺得她的方式太過極端，但你一定會佩服她的堅持。這樣的執著，不是每個人都能做到，才讓人不得不敬佩她的決心與行動力。

我們不一定能有大S這樣的姐姐，但可以學習她的精神。人生想要什麼，就自己去活出來。謝謝大S帶給我們精彩的作品和人生故事，相信在天上的她，永遠是最亮麗的美容大王。

（本文出自盧美妏心理師《我也想要大S這樣的姐姐》，未經同意禁止轉載）