過年壓力連連？為婚姻打預防針 心理師談金孫媽寶或女權自助餐意識覺醒

年節前後通常是婚姻/伴侶治療的急重症發作高峰，加約的、危機的、通報的…。原因不外乎是眾多性別帶來的陳年舊傷或是恩怨情仇，為什麼只有你家有、我家沒有？為什麼要先去你家、才去我家？為什麼我在你家就要、你在我家就不用？

所以過年，你們在哪裡吃飯？又是誰洗碗？好啦我又繞回洗碗文了。上一篇文討論洗碗文的時候，我有簡短地提到，洗碗文之所以引發炎上，其中一個原因是你可以感受到作者是缺乏性別意識的。所以那個性別意識到底是什麼意思？

學術一點的說法是，個體基於對一個人性別的認定，所形成的一套行為腳本，包含了那個人在情境中應該如何想、如何感覺、如何行為表現的邏輯和標準。我們會用這個來期待和規範自己，也會用這個來期待跟要求另一半。

怎麼覺察這個，簡單的操作方式，只要你問自己，如果今天我跟我的伴侶性別對調，我的反應、想法跟感受，還是會一樣嗎？別人對我的態度、期待跟要求，還是會一樣嗎？

如果我今天是女婿而不是媳婦，過年的時候，我還是會被期待在對方家「應該」要進廚房幫忙、吃飽去洗碗，沒做就是偷懶、沒做會怕被人講話嗎？如果我今天是女兒而不是兒子，我還是會覺得，過年的時候先跟我自己的家人團聚理所當然，對方本來就該先以我們家為主嗎？

就像，如果洗碗文的作者是一個女孩，小時候，媽媽還會用「遠庖廚」的方式來愛孩子嗎？甚至，如果作者是一個太太，而不是先生，當作者因為必須洗碗而掉下莫名的眼淚時，讀者還會炎上嘲笑他的眼淚嗎？還是會風向大轉，變得十分同情作者呢？

性別的影響其實無所不在，尤其在家庭的場域中，更為明顯！

如果在某個親密關係或是家庭運作的情境中，性別對調了，結果就不一樣了，那麼就表示，你的親密關係或是家庭中運作的規則，在那個情境中，是基於性別刻版印象來決定的！

那關鍵就來了，在這種規則下，你們「雙方」都舒服嗎？

相較於被壓迫或被剝奪的性別，既得利益的那一個性別，要有性別意識地去覺察到，自己擁有的是特殊的豁免權，是另一個沒有被性別賦予特權的人，加倍負重而得來的結果，是有難度的。

而裝睡叫不醒的不都是金孫或媽寶，在我的諮商室裡，也有女權自助餐的女人。

她們一方面強調自己的自主權，抗議扣在自己頭上的女性框架，一方面認為男人負擔較多的費用甚至負擔全部的開銷，是應該的（？？？），一方面要求男性伴侶要對自己把情緒價值給好給滿，但一方面看到男性伴侶的脆弱就忍不住翻白眼。

巨嬰是不分性別的。

極端的巨嬰，選取對自己有利的性別脈絡來鞏固自己的特權。當然也有另外一邊的極端值，在自己的生活脈絡裡，自然地就能看見另一個性別的負重和自己的靜好，覺得不好意思，當之有愧。

比方說之前我聽過我一個男性朋友說，他們家三兄妹，大姊、他、小弟，爸爸永遠只有叫姐姐去洗碗，因為姐姐是女生，他感覺到那是不公平的，所以他總是會進廚房跟姐姐一起邊洗邊聊天。

在極端值之外，常態的大多數人，可能只是隨著性別文化的影響習以為常，不疑有它，也許需要的只是在適當的時機、以適當的強度，從性別盲裡被開天眼，看見性別如何推動一段關係的運作，一個家的運作。

今天這篇文，我想來特別談談性別意識覺醒的發生，尤其是在親密關係中的覺醒！

事實上，這些覺醒有難度，卻是可能的。只是，它不會憑空發生，需要一些敲擊，而且什麼樣的敲擊會有效、從哪裡敲，效果才會好，在公領域跟私領域會不一樣。

在公領域，就很類似那篇洗碗文出來之後，各種正反言論大噴發，鏗鏮，擲地有聲。但是在私領域，也就是你和你的另一半之間，要抓著性別去試圖讓對方體會，通常會讓對方把耳朵直接關起來，因為太刺耳。

他們要不然跟你說，性別就是個假議題，不然跟你說，「阿我就是男的、你就是女的（或者對調）」，就已經是這樣了，啊不然你是要怎樣！戰性別這條路通常行不通。

我想要分享的是，在私領域、在諮商室裡，我所經驗跟目睹到的覺醒：

一、這個意識覺醒，是逐漸的，它是一段歷程，需要時間才會結果。 二、它通常不是從「性別」的意識開始的，而是從意識到對方的困境和痛苦開始。 三、開始的時候，覺醒的那個人的確可能會有幽微無明的失落感（就像洗碗文的作者）。

是什麼意思呢？

我想起我曾有一對年屆退休的伴侶，孩子離家讀書的讀書、工作的工作，剩下夫妻兩個人。太太年輕時以家庭運作為主，空巢期後被檢查出乳癌，化療結束後，開始在生活上比較以自己為主，安排比較多她自己的休閒興趣，而且經常跟先生在很多生活上的小事吵架。

像是先生為什麼倒垃圾的時候，永遠不把新的垃圾袋裝進垃圾桶，然後要丟垃圾的時候如果垃圾桶裡還沒裝垃圾袋，先生也總是直接就把垃圾丟進去了。像是太太有時自己的活動晚了，來不及回家做飯，先生總是罵罵咧咧。太太照顧中風的婆婆，先生在旁邊，一堆指教。

兩個人態度都很硬，吵到砸杯子、踢破門都有。孩子們要他們來做婚姻諮商。

在轉折的那次晤談，先生首次跨越了表層的防衛和剛硬態度，他開始去分享，他覺得「很不解」。為什麼？他到底做錯了什麼？

他一輩子安份守己，錢都交給太太，孩子小時候不聽話，太太需要他出面管教的時候，他也沒少打過孩子，他自認相比於他那個歪七扭八不成才的父親，他已經是一個很好的丈夫、很好好爸爸，為什麼「突然間」太太就變了，好像對他厭惡至極、恨之入骨。

他還是他啊，為什麼漸漸地，他都是錯的了？他說，他覺得自己沒有做錯什麼啊？講到這裡，男人沮喪又難過。

作為我自己，如果他不是我的個案，我當然是會有我自己的價值觀的，那個價值觀的聲音在這裡可能會微微翻一個白眼說，啊你就之前過太爽啊！

但是作為一個治療師，我知道這個困惑是真誠的，是這個男人真實的情緒經驗，他感到陌生和無助，那是一種比較脆弱的感覺，應該被好好對待，而且重點不是我的價值觀，而是，愛著他、跟他一起生活的太太，怎麼想？

他在說著那些困惑的話的時候，他的太太在他身邊淚如雨下。我問太太，你一直在掉眼淚，怎麼了？是什麼讓你那麼傷心？

太太說，剛剛先生在困惑跟沮喪的時候，她知道先生不可能會懂自己的痛苦，有一度，她在問自己，是不是可以就算了，就讓他用以前習慣的方式跟自己一起生活就好了？她說，但是她好像說不出那句「算了」。

因為她好累，好累好累。跟她很怕，癌症讓她覺得人生苦短，她很怕自己剩下的人生一直困在這種為別人活、沒有自己的日子裡，那樣好悲哀、好悲哀，她還有好多自己好想做的事情。

我轉過來問先生說，你可不可以幫我了解，當你一方面覺得，自己沒有做錯什麼，我只是用我一直以來知道的方法，做她的先生、跟她一起生活，一方面又聽見，你愛的這個人，一邊掉眼淚一邊說，她不是沒有想過讓你像以前一樣就夠了，可是不管是生過了病也好，孩子大了也好，婆婆中風了也好，她現在真的好累、好怕，她真的需要你有改變，當這兩方面都擺在你眼前的時候，你的心情是什麼？

先生嘆了一口氣，有些失落，說，那就我做吧。接著苦笑了一下，反正退休了時間很多嘛。我不想要看她那麼不快樂，如果能讓她不要老是把我當仇人，那我就做吧。

如果你要用一個很性別意識政治正確的角度來看，這個回答是不及格的。

他既沒有意識到太太這麼多年來在妻子、母親、媳婦的位置上面對多少的辛苦和壓迫，而對太太表示心疼，也沒有意識到許多事情他不需要處理，僅僅是因為他是男人，所以他可以負責指教就好，為自己享有了那麼多年的特權，表示抱歉。

從這個角度看，他不是多做，他只是認回原本他該做的而已。而且還認得很無奈，好像不這樣他在這個家也生存不下去。

但我要說的是，在私領域裡，從這裡開始也沒有關係。

就接納他會有這些感覺，因為成長本來就意味著某種剝離，跟你以前所以為的那個世界剝離，面對你過去所不用面對的那些事情，不管原因跟動機是什麼。嬰兒脫離娃娃車，開始自己踏地走路，小學生脫離父母，開始自己面對學校這個小世界，畢業生開始自己養活自己，成為父母開始自己運作家庭。

開始剝離了，就會有新的經驗進來。

這個先生後來開始接手越來越多照顧中風的婆婆的工作，帶她去看醫生、處理長照的事情、照顧生活起居，他發現了更多更多，太太在照顧的過程中的辛苦，體會了更多女性過去被他被視為理所當然的付出。

結案的時候，他有真誠的，跟太太說了很多很多的感激，和抱歉，這些年，太太好辛苦好辛苦，原來他都沒有發現。

（本文經《High媽。心理師》授權，原文出處「心理師專欄：那些金孫媽寶或女權自助餐意識覺醒的時候」，未經同意禁止轉載。）