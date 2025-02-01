2地雷讓洗碗文遭炎上 心理師從5面向談「自我探索」直面內心陰影

簡單地說，這位「男性」作者以一個在親密關係經常出現的爭議「吃飽飯後誰洗碗」這件事情為題材，針對自己的悲傷反應（當他在協商過程最後答應太太，由他來洗碗時，他說不出為什麼地「掉下眼淚」），往童年與原生家庭經驗這個方向，向內探索了自己的感受和想法，覺察到某些幼年時期的執念，從而在態度上和作法上試著變得更為成人、做出一些調整，承擔更多一點洗碗的任務嗎？（其實看全文的結尾有點看不出來是什麼意思）。

其實如果你看我的描述，這整個過程並沒有那麼不對。而且，這的確是珍貴的男性耙梳，本是好事。但他所選擇的事件本身，真的太雷了！

第一是：作者所使用的語言符號和描述的角度，嗅不出性別意識。你可以感受得到在他的脈絡裡，只有「家長的辛勞付出」對應「孩子的被呵護」，讀不到「母親（女性）的包山包海」對應「長子？獨子？金孫？anyway反正是男孩的特權」，你能感受到作者的內在並沒有知覺到這個觀點。

當然，也有可能他們家真的只有他一個孩子，或者是他有姊妹，但他的姊妹也都不用進廚房洗碗（要不然他媽媽是有多恨他的姊妹），這些都是有可能的。或者是，他包辦了他家的所有其他家事，就唯獨「洗碗」會引發他特別的抗拒，我們不得而知。

但是，也就由於我們無法得知他個人生活中的脈絡，作為讀者，我們會自然在自身經驗的基礎上，去接收訊息。

這就是第二個雷點：我認為他可能沒有想到，比較會去注意跟閱讀他的文章的人，很可能多數是習慣閱讀內在耙梳的「女性」，畢竟對心理諮商相關的東西有興趣的，還是比較高的比例是女性。他也沒有意識到，至少在台灣，為數廣大的異性戀婚姻中，「女性」很多時候是婚姻生活中情緒勞動過勞的那一個。

那種「女人做是應該，男人做是幫忙」的強烈不公平感，或者從小反覆經驗到「女生必須做到，男生可以不用」的剝奪感，是集體的被壓迫經驗，是真實存在的集體現象場，所以，憤怒被點燃，一發不可收拾，沒有人在管自我耙梳不耙梳了，甚至，對於這種細緻情緒的內在探索、他專業身分的攻擊和嘲笑，力道更加猛烈。

作為同行，我實在覺得，非常可惜，我很想拉回來談一談，自我探索在親密關係中的正確使用。

但我想先聲明，這並不表示我認為作者的使用方式不正確，我相信有很多訊息，是他的文章中並沒有清楚描繪出來的，我們讀到的很可能是片面（當然如果他寫的就是全部，那…我建議大家還是認真把我的文看完）。

準確地說，我想要談，自我探索可以如何更精準地幫助伴侶，更直面自己的陰影，成為一個更完整、更能回應伴侶、在愛中更安在的人，不是只流於自我耽溺，不是用來情緒勒索另一半，它可以同時具備有「個人覺醒和修通」與「愛的行動」，兩種效果。

它牽涉到幾個要素：

一、從那些反覆出現的主題開始

在親密關係裡，是不是要做出某種反應，對你來說特別難？可能是心裡明明有需要，卻老是說不出口？或是在某種情境下，你的反應就是特別激烈或反感，事後想想也覺得很奇怪，有必要那麼小題大作嗎？也有可能是，你知道自己應該做，或者應該不要做，但是你的行動總是相反？或是在某些時候，你就突然進入一種當機跟登出的狀態，腦子沒辦法運作？

二、留意那些最為脆弱的情緒

那些讓你變得過度激動、或是過度麻木的時候，你的情緒是什麼？傷心？害怕？那些情緒出現的時候，你內心小劇場是什麼？是「沒有用的、做什麼都沒有用的！」？還是「慘了，完了，我死定了！」？還是「不能說、不可以表現出來，這樣不好！」？還是「我真的很糟，很爛，很沒用！」？還是「我好可憐，我好辛苦」？

這個步驟相當重要，因為聚焦在情緒以及情緒當下的念頭，會幫助你面對陰影，打開需要被長得更好的部份。

但是，自我探索不能只停在這裡，因為停在這裡，就會變得自我耽溺了，因為這裡的情緒和念頭裡，都會只有自己的弱小和受害，世界變得無法應付，你的知覺也會比較扭曲，所以你需要往前走到下一個段落。

三、問自己這些小劇場是從哪裡來的？

這種感覺，最早在幾歲出現？什麼事情？是跟誰發生的呢？ 那時候的你，內心最強烈的恐懼是什麼？例如：她/他覺得我不夠好、她/他覺得我是個壞孩子、她/他覺得我不重要、她/他隨時會不見的、她/他是會把我丟在那裡的…等等。當時，小小的你需要是什麼？例如：我需要她/他告訴我，她/他是在乎我的、她/他會願意理解我的、他/她會保護我…

這個步驟的功能，在於幫助你看見你自己對世界、對人、對自己的假設，看見你的恐懼和恐懼的解藥，準備脫離單純的情緒的海洋，有點像是有另一個你，站在岸邊觀察洋流，評估從哪裡丟下救生圈，可以把被情緒的浪捲走的你，從自我耽溺中救上岸。

但要注意的是，在這個步驟，不一定適合直接跟你的伴侶分享，或者就算分享，也不能只停在這裡，因為這些假設有極高的機率，並不一定符合真實，可能還是很自我中心，很容易變成情緒勒索，好像什麼事情只要跟原生家庭有關，就可以理所當然、兩手一攤跟對方說，我改不過來、我也沒辦法、我就是這樣子、你就是要給我。所以，你要進到下一個步驟，讓自己成為一個更成熟的你。

四、讓自己進入更成人的狀態

你可以告訴自己，你的伴侶不是你的父母，他也許做出一種跟你童年的父母很像的反應，但是他不是我的媽媽或爸爸，他沒有那麼巨大不可抵抗。

這個部分，我想要用我自己的例子做一點說明。跨年前的那一篇文，我有提到我覺察到自己很難允許嗨嗨爸爸生氣，因為我童年時很害怕挨打，男性的憤怒會讓我害怕，在覺察後我告訴我自己，嗨嗨爸爸不是我父親，我也已經長大了，嗨嗨爸爸的憤怒並不能真正傷害我。

你也可以告訴自己，當時的媽媽或爸爸，可能只是小時候的我所想像和理解的父母，並不真的是那樣。你可以問自己，有沒有別的可能？他們當時的舉動真的是那個意思嗎？也許不是。就像洗碗文裡面的媽媽，當時真的只是因為「愛孩子」嗎？還是那背後也有「女人就是得包山包海為孩子做這些，就算我很累？」

在個別諮商的脈絡裡，到這裡做出這些分化，可能就已經很多、很夠了，但在伴侶關係中，我會鼓勵你要進到下一步，去做出行動上對伴侶或是對自己的照顧，讓這個修通不只是你個人的，更成為關係的！

五、去看見你可以為自己做什麼，讓自己更能回應伴侶的需要？讓自己的需要被照顧

你也已經長大了，你有更多的方法可以去處理，或者你更能用語言去跟伴侶確認、表達很多事情了，你也不是孩子了。所以現在長大的你，可以為過去小小的你，去做什麼你當時不能做的事情嗎？是什麼呢？

（本文經《High媽。心理師》授權，原文出處「心理師專欄：洗碗文以及自我探索在婚姻中的正確使用方法」，未經同意禁止轉載。）