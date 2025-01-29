過年被長輩過度關心？心理師曝3種說話技巧 1招先發制人

過年聚會最怕什麼？不是桌上的菜少了一道，而是長輩的經典靈魂拷問！

「工作怎麼樣啊？」

「年終多少啊？」

「有對象了嗎？打算什麼時候結婚？」

內心OS：「我就是來吃飯的，為什麼要被開檢討大會？」

如果你也有這種煩惱，別急，這篇教你如何應對長輩的關心（或者八卦）攻勢，讓你輕鬆過關！

一、長輩為什麼愛問這些問題？

因為他們覺得這叫「關心」，但對我們來說，這種問題等同於直戳痛點。

• 他們習慣以世俗標準看成功（房子、婚姻、薪水）。

• 他們好奇你的生活，但方式不一定對。

換個角度想：這些問題只是他們的關心方式，不代表他們真的在批評你（雖然有時候聽起來很像）。

二、面對靈魂拷問，怎麼回才不尷尬？

策略一：禮貌模糊法

當長輩問：「年終多少啊？」

回答：「今年公司情況還可以，感謝您的關心！」

用禮貌的回答模糊焦點，既不透露細節，也不讓對方覺得被怠慢。

策略二：幽默化解法

當長輩問：「什麼時候結婚？」

回答：「您這麼關心，那要不幫我介紹個對象？」

用輕鬆的語氣化解壓力，反倒讓話題輕鬆起來。

策略三：轉移話題法

當長輩問：「薪水夠不夠用啊？」

回答：「還好還好，最近倒是聽說您家的柚子賣得很好？」

迅速轉移到長輩感興趣的話題，避免陷入長時間拷問。

三、怎麼避免被問太多？

• 先發制人：一見面先說：「最近工作有點累，過年能和大家團聚真好！」用正向的話題壓住他們的「好奇心」。

• 主動找話題：多聊他們熟悉的事情，比如：「最近疫情對農產品有影響嗎？」避免焦點全在自己身上。

四、最重要的是，別給自己太多壓力！

過年的關心不是檢討大會，你的人生是自己的，沒必要用別人的標準來過日子。

記住：

你不需要向任何人證明你的價值！ 如果感覺到不舒服，換話題或保持禮貌的距離，是一種成熟的選擇。

（本文經《吳鈺勛諮商心理師》授權，原文出處「過年長輩問工作：靈魂拷問如何解？」，未經同意禁止轉載。）