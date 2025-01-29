過年大掃除想「斷捨離」卻捨不得？心理師傳授4秘訣 勇敢與過去分手

不知您是否有這種經驗，在整理舊物品時，本想很阿莎力地除舊佈新。但是一拿起物品卻陷入了時光回憶，「這是第一次約會的電影票、媽媽給我生日卡片…」，每個物品都負載著珍貴回憶，捨不得丟棄，不知不覺地又把物品留下來。然後年復一年地留著，就再留下來，如此的生命愈來愈沈重肥胖，失去輕盈靈動的活力。

很多人會覺得丟棄過往的物品，就是拋棄歷史，與過去的人事物失去聯結，因而捨不得，況且在「這物品又沒壞，有空間就留著吧！」的心理下，以為紀念，有的還怕自己遺忘。殊不知這心底狀態，就某個角度來說，就是一種「依戀」的心思：個人眷戀過去的美好，流連不己。但個人若常在此駐足停留，就會失去對迎面而來生活新事物的好奇與關注，阻礙了我們成長和新的生活經驗和活力，所以要勇敢對過去斷、捨、離。

那怎麼樣對待舊物品呢？怎麼樣才能相襯於現在的我們，而感到和諧又滿意呢？一個重要的原則及畫面就是「對陪伴我們過去生活的人、事、物，表達感謝，在我們心中安放一個位置，然後轉身離開迎向未來」。具體的做法如下：

1. 把自己的舊有的物品，設定整理的範圍，然後找個空間全攤出來。比如，一只裝載高中、大學物品的舊箱子，把裡頭東西全攤在地板上。 2. 簡單地分類，撿出目前還需要用的，留下要處理掉的。比如，卡片類、書信類、紀念品類、班服等；或是以活動經驗分類，如迎新活動、畢業旅行等。 3. 拿起物品審視，聯結過去回憶時，在心底說或是口頭說出來「謝謝你陪伴我的青春歲月，讓我得以成長，我會記得你帶給我的美好，謝謝！」。 4. 然後把它放在二手回收或要丟棄的箱子中，待箱子滿了封箱，送走。

如此做完一陣子之後，你會發現，過去的人、事、物真的過去了，有點像分手伴侶的心情，但我們是與我們過去分手，而現在那些分離掉的物品成為存在於你內心的一部份，也成為滋養著現在生命的支撐，也因此成就現在的你，協助你面對生活的現在與未來！

（本文經《穗波心理師》授權，原文出處「迎新送舊的心理小魔法」，未經同意禁止轉載。）