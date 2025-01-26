初二回娘家讓妳既期待又害怕？專家教妳3大療傷法寶 狠下心來勇敢說No

妳是否也有這樣的心情？回娘家，期待又怕受傷。

回娘家對很多人來說原本是一件很快樂的事情，唯獨妳，回娘家是件讓妳喘不過氣來的事。

如果妳出生於「控制型」父母的家庭，父母擅用「情緒勒索」、「命令」、「抱怨」、「裝可憐」等方式讓妳順從他們，那麼回家，真的是心累。

這些女兒們在成長過程裡已經受夠了，所以成熟後，一心想離家，「嫁出去」變成最好的方法。只可惜，原以為嫁出去之後就可以擺脫原生家庭的困境，但每當回娘家時，原有的壓力以及戰戰兢兢又再度浮上心頭。

這是一個痛苦的拉扯。一方面女兒們內心深處總有一絲對父母的期望放不下，就算遠嫁到天邊，牽掛想念從沒停過，家中有個風吹草動，總會在心裡起伏好幾天才能平息；但是只要回家面對父母，從小窒息的壓力再度排山倒海而來，後悔自己又回家了，然後帶著「失落＋恐懼＋懊悔」的複雜心情，再度踏上離家路程，如此年復一年。

拿我一位學生當例子：琪琪的父母對她的期望很高，如果沒有達到父母的標準，下場就是被羞辱一頓，像是說「怎會生出妳這麼笨的女兒」「人家隔壁的誰誰都考到北一女台大，妳可別給我丟臉」「當姐姐就是要作榜樣給弟妹看」「妳這樣真讓我失望」；琪琪很努力的當一個乖小孩，做得好時，父母也只是稱讚一下而已。

長大了之後，父母希望自己的小孩都能在自己身邊，所以無論如何都要住在家裡，除非嫁出去，如果想要獨立，就被冠上「不孝」的名義。琪琪告訴我，她原本並不是這麼快要結婚，但是為了離開父母，她遇到第一個男友時，就迫切地想趕快嫁出去，目的就是要逃離這個無形的牢籠。但每當過年要回家時，心情都會特別的複雜，形成焦慮。

如果這也是妳，德先老師給妳幾個作法當作急救包，在明天回娘家時，給自己一點心理建設，度過這一天：

一、將過去滿腹的委屈，及把對父母的不滿全部寫下來（這裡是為了看到自己真的很痛苦了。妳可能要花點心力摒除所有罪惡感，特別是很難對父母說No的妳）

二、寫下從小自己對這個家的付出（這是為了讓自己看到已經做很多了，設下停損點！）

三、溫柔告訴自己：「我已經長大了，有能力保護好自己」。倘若父母說了什麼勾起痛苦，妳可以溫柔堅定的對自己說：「很遺憾父母這樣想。但我知道我自己是怎樣的女兒。」

以上是幫助妳清楚建立界線，有機會狠下心來勇敢說No！在這之中妳可能會有強烈罪惡感，覺得這樣做是否會太絕情。記住，這樣做並非自私，而是為了保護自身的能量。如果妳一再的退讓，到後面受傷的自己反而對父母會有更大的隔閡。

光是這樣，就會讓妳原本阻塞的情緒得以流動，並開始疼惜過去受傷的自己。

更長期治本的方法，是積極地自我成長，直到能夠「非常誠實且痛苦的接受自己的父母就是這個樣子，他們不會改變」。當然這個過程並非一蹴可幾，需要很多內在工作，但是非常值得。一旦有一點點這樣的覺醒，不再兢兢業業想要討好他們，或想著如何讓自己不受傷，這些精力拿來自我滋養，妳會發現自己變得更快樂，也更不怨恨他們。

（本文經《彭德先老師》授權，原文出處「初二回娘家，預防受傷急救包來了」，未經同意禁止轉載。）