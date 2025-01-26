想要新的一年諸事順利？過年來場身心靈大掃除 5大秘笈一次看

過年別忘了做以下5件事，為您未來一年帶來福氣與平安。

1. 不管您在何方，先向父母問安。包括伴侶的父母。如果他們不在了，我們在心裡說：「謝謝您，將我帶來這個世界，不論我的生命課題是什麼，都是最好的安排，您是我最適當的父母，最獨一無二的。」

如果您是養子女，分別向生父母說以上的話。接著，對養父母說：「感恩您的養育之恩，在我生命中，您們對我的滋養，我永遠記在心裡，如果我有任何成就，我願意分享給您們。」

2. 向您的祖先，不論是否要拜拜，都可以在心裡想像，面對他們，成排地站在你的面前，對他們說：「又到了新年，我很幸運，可以再過一年。我看到你們過去一年又一年的努力，我帶著你們的愛，將你們好的特質，繼續在我身上發揮，為人們做些好事。請您們祝福我。」

如果已經結婚，另外向伴侶的祖先說：「我從我伴侶的身上，看到他美好的特質（如果可以，順便想一下伴侶身上一些令你欣賞的特點），那些從你們身上流傳下來的，給了我愛與滋養。請祝福我們。」

3. 向您的伴侶說：「謝謝，過去一年，彼此都辛苦了。謝謝你願意為這個家付出。」

對孩子說：「親愛的孩子，我是你的爸爸（媽媽），我給了你生命，也用了我最大的努力來給予你愛，我會繼續以父母的身份來愛你、養育你。」

4. 如果您的生命正在經歷一些困難，可以想像這個困難在你面前。不必是一個人，也不一定要是某個物體形狀，只要想像對某個物件，當作是目前的難題。帶著善意，對這個難題說：「謝謝你的出現，我看到你了。我願意與你相處，瞭解你，為我的生命帶來學習。」

5. 最後，對內在的自己說：「過去一年，我和你一起用了很多方法，讓自己過得好，很不容易了。今年，我會繼續傾聽你、看到你，繼續讓自己過得好，過得幸福、過得有意義，謝謝你。」

祝福各位新的一年，都能發揮生命的力量，為自己、為他人創造更多的幸福。

（本文經《彭德先老師》授權，原文出處「【身心靈過年】這樣做，新年一定旺--家族排列教我的過年心法」，未經同意禁止轉載。）