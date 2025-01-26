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過新年如何跟潛意識許願？資深催眠師曝「4秘訣」提高願望達成率：讓潛意識說yes

聯合新聞網／ 文．彭德先（資深催眠師、家排師）
圖為許願示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage
圖為許願示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage

很多心想事成的課裡、書裡都會教潛意識許願法，但為何願望達成這麼難，身為20年資深催眠師，以下秘密我要告訴你。

我們的潛意識複雜度超過你的想像。潛意識累積許多從小到大各式各樣的經驗，像一個龐大的database。你此時此刻所學習、吸收到的資訊，意識都會跟過往經驗比對，以便做出正確的反應。如果不合乎過往經驗，意識就會過濾、擋住、剔除。

因此在寫新希望的時候，要小心這個比對過往經驗的過程。潛意識裡大量的資料庫都是舊的生活經驗，倘若新的願望與過去相距太大，也很難說服潛意識。

潛意識也是我們生存的重要核心。如果你的新經驗讓潛意識覺得改變具有威脅，他們會頑固地把你帶回舊有的模式裡。因此，如何讓潛意識覺得安全？我認為，照顧情緒是非常重要的。

身為具有上萬小時個案經驗的資深講師，在催眠課裡我們都會教授潛意識容易吸收的語言：

1. 語句必須正向

2. 目標清晰、合理、可達成

3. 用現在式，避免希望、未來的語詞

但是，20年接案經驗與對潛意識的瞭解，我認為最重要是真的貼近你的心，才能真正讓潛意識說：「yes」，將這新希望語句給收進來。這裡面包括：

1. 釐清什麼才是你要的：這部分很吃重釐清意圖的能力

2. 如何把大的目標精簡成目前的行動方案

3. 如何避免潛意識暗藏的破壞力（這超級重要但很多人都忽略）

4. 新語句有情緒上的支持力

舉例來說，新年的新希望是，「每天晚上飯後去學校操場跑400公尺」。一個聽起來非常壯闊的希望。

問題也在這個壯闊。所以要問的是：

1. 之前有跑步過嗎？倘若沒有，一次就要挑戰400公尺是否吃力？容易挫折放棄？

2. 每天嗎？若從未建立過習慣，前三天可能很有勁，接下來要持續很辛苦時怎麼辦？因此建立一個循序漸進的方式會讓潛意識覺得沒那麼可怕。建議從你最輕鬆的頻率與距離開始

3. 住台北嗎？台北冬天常下雨，下雨有替代方案嗎？

4. 有情緒支持嗎？例如，當這件事完成了，你對自己感覺如何？達成了什麼成就？

5. 找到獎勵措施嗎？沒錯，7-11的集點卡是有道理的，它鼓勵你繼續多消費。所以給自己一個短中長目標，達成後設計一個小小獎勵措施。

看到這裡，相信聰明的你已經瞭解，好的新希望語句，是要貼近現實、有步驟、創造小成就、避免自我扯後腿、給予獎勵、以及有情緒支持的。

（本文經《彭德先老師》授權，原文出處「過新年如何跟潛意識許願？」，未經同意禁止轉載。）

心想事成 情緒 潛意識 許願

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