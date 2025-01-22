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逾8成女性受過職場性騷擾…如何判斷？心理師：請相信「自己的直覺」

擁抱心理／ 陳巧翊（諮商心理師）
性騷擾其實很常發生在職場上，數據顯示至少有81％的女性受過職場性騷擾，其中71％受過口語性騷擾，超過50%受過肢體性騷擾，且至少60%女性曾遇到討人厭的性關注和脅迫！ 示意圖／Ingimage
性騷擾其實很常發生在職場上，數據顯示至少有81％的女性受過職場性騷擾，其中71％受過口語性騷擾，超過50%受過肢體性騷擾，且至少60%女性曾遇到討人厭的性關注和脅迫！ 示意圖／Ingimage

作者：陳巧翊（諮商心理師

性騷擾其實很常發生在職場上，數據顯示至少有81％的女性受過職場性騷擾，其中71％受過口語性騷擾，超過50%受過肢體性騷擾，且至少60%女性曾遇到討人厭的性關注和脅迫！

這些受害者要去應對職場性騷擾時，也會被一些困難局限住，反而躊躇不決！懷疑自己「我真的被性騷擾了嗎？」這裡很重要的是，當你的內在覺得「不太對勁」、「不舒服」的時候，請相信你的直覺！

三種性騷擾類別

1. 性別騷擾

．與性/性別有關的貶低或不專業評論

．性別歧視嘲弄、評論、笑話

．性相關私密問題

．性照片、影片或文字

．性話題及對話

2. 討人厭的性注意

．觸碰、撫摸、侵入個人空間、貼身靠著

．具有性意味的電子郵件、電話、留言、文字內容、社交媒體訊息

．強迫或討人厭的性接觸

3. 性要脅

．以你是否提供性方面好處，而決定提供或威脅取消特別待遇或專業機會

．施壓以尋求性愛或約會、追蹤糾纏（包含對私生活的實際或網路干擾）

請注意你內心的那個微小聲音

羞恥需要轉向！當越多人能一起站出來譴責行為人而非羞恥懷疑受害者，就越能讓行為人對自己的行為感到羞恥，改變從「肯認」被騷擾的「直覺」開始！

製作／陳巧翊 諮商心理師
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（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「我的美好，不是你騷擾的藉口！」，未經同意禁止轉載。）

性騷擾 職場

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