什麼是性外遇？有性別上的差異嗎？心理師：修復從誠實開始

作者：陳巧翊（諮商心理師）

性外遇的修復，不只是要修復感情上的受傷，重新建立信任關係，另一個重點是要去理解「性」對於關係的意義，以及「性」為何成為一種逃避關係的出口。最後，當然改善性生活，將性生活好好愛回來，也是在諮商中我們最後的目標。

修復關係的路上，很仰賴伴侶雙方要共同努力的，要一起勇敢的面對關係怎麼了，所以產生了性外遇的結果，我知道這個過程很痛，但走過之後，也有機會成為更親密的伴侶。

製作／陳巧翊 諮商心理師

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（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「性外遇能修復關係嗎？」，未經同意禁止轉載。）