為什麼不會享受 就不會工作？心理諮商師給答案

外婆有個習慣，天冷了就立刻要添衣。聽起來好簡單的一件事，我卻做不到，總是給自己找藉口：就在樓下散步，算了；手頭上的事正好做了一半，再忍一忍；走幾步路就到室內了，又穿又脫好麻煩，別穿了……

很多人說外婆矯情、眉角多，甚至有時候因為確實有急事，外婆還是堅持要添衣服、喝溫水之類的，別人就會有些怨言，但外婆不管，還是堅持做自己。

上幼兒園時，外婆給我一個她的黑色零錢包，讓我自己買一些喜歡的東西。有一次我在大院裡的小賣店買東西，被鄰居奶奶看見，喝斥我，然後把錢包收走，帶著我去找外婆──她以為我偷了外婆的錢包。

外婆把錢包收下後轉頭又給了我，只是叮囑我看見隔壁奶奶時就別買東西了，這位奶奶年紀大了，你也說服不了她。而這份小小的自由卻是我幼年時非常美好的回憶。

小學後，我開始非常期待自己生病，這樣父母就不會對我太過苛責。父母對我學習的要求非常高，考試成績稍微差一點都能引起他們的怒火。於是我就常常生病。但寒暑假在外婆家，即便被她無比粗糙地放養，我也長得白白胖胖。

有一次外婆在我家，我偷偷跟外婆說：「阿嬤，我好想生病啊。」外婆很奇怪地問：「為什麼會想生病啊？」我說：「我好想休息。」外婆說：「你現在就可以休息啊。」我說：「不行，爸媽不會同意的。」

外婆嘆了一口氣，因為她知道自己只能維護我一段時間，她也總要回家的。她讓我看著她的拖鞋，我看不出有什麼，她笑咪咪地說：「我的腳在鞋子裡動啊，可是你看不見。你只能看見我好好地站在這裡。只要你給他們一個好看的成績單，中間你怎麼學，不用都讓他們知道。」

於是我開始給自己一點「自由」，比如聽完英語偷偷聽一下音樂，偶爾看一下「閒書」。這樣我覺得自己快樂多了。

多年前，我的第一個諮商對象曾說：「我走在路上，非常期待被車撞，這樣就可以休息了。」我問：「那現在為什麼不可以休息呢？」她的回答是：「因為我不應當休息！」

「應當」是我非常熟悉的詞。需要一場疾病甚至意外，來作為自己安心休息的理由，我彷彿看到了小時候的自己。

我們生活在現實中，不可能超脫社會而存在，比較無處不在。學業、事業、家庭成功是人處於金字塔頂端的狀態，要付出很多才能達到。正因此，享受是非常重要的事。努力勤奮，不是就要虧待自己，竭澤而漁。壓迫自己，很容易反彈，不可持續。

在東亞文化中，享受往往是不正當的，享受時人們會心存忐忑。但人的生存需要耗能，只有不斷蓄能，才能應對持續耗能的狀態。因此我們每天都要坦然去享受，像工作一樣自然。

你要像對待稀世珍寶一般對待自己：買新鮮營養的食物，認真品嘗美食；出去旅遊時多嘗試當地特色，盡情領略景色，不要太吝嗇，人生機遇無常，不知何時才能再來，也可能永不再來；冷了穿衣服，熱了開空調；隨身帶杯子，及時補充水分；穿舒服、品質好的衣服，讓自己從內而外地舒適；找到自己喜歡做的事，每天給自己時間盡情地、毫無負擔地、全身心地享受它；真心喜歡的東西，有條件就買，沒條件就攢攢錢再買，不要用便宜、品質不好的東西糊弄自己……

哪怕學業和工作再緊張，我都會抽出時間去公園散步，欣賞夕陽，撫摸樹葉、花瓣；泡腳時倒點入浴劑，放輕音樂；喜歡在窗邊的沙發上看書，微微的風吹起衣衫書頁，知識像溪水般緩緩流淌進腦海，與靈魂親切聯結；調動每一個毛孔去感受大自然慷慨的饋贈，並將美好的瞬間珍藏在自己的記憶之中……

如果一個人總是虧待自己，就容易疼痛生病，影響生活品質。如果總是委屈自己，就要花大量能量去平復心情。這些損耗沒有一樣是免費的，它其實早已暗暗標注了價格。

圖為《你生而為山，何必是朵花？：不順從不內耗，外婆教我的人生課》書封，圓神出版社提供

請盡力照顧自己，讓自己健康、舒適和快樂。對自己坦誠，不要欺騙自己。成為溫柔而有能力的成年人，用心呵護自己內心的孩子，給自己多一些寵愛，珍惜生活的每一刻，記住每一個值得記住的感覺。請理直氣壯地享受，因為：我們需要積攢足夠多的光芒和美好，去抵禦生命中那些不可避免的黑暗和艱難。

（本文出自《你生而為山，何必是朵花？：不順從不內耗，外婆教我的人生課》，圓神出版社出版，未經同意禁止轉載。）