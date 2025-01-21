孩子被老師霸凌怎麼辦？不順從不內耗！你的成長 才是對惡意最好的回擊

我辦了轉學手續後，教育局指定了接收學校，但沒一個班導願意接收我。他們的理由非常現實：惹出這些風波的我會不會是個「麻煩」，成績會不會受到影響，這些誰也不能保證。還有一年多就要畢業考了，學生的成績直接決定老師的獎金、職稱等，因此無人願意冒險。

不得已，校長強行指定了一個班，班導自然是萬般不情願。我進班級後，就開始了學力測試。由於兩個學校進度不同，加上中間修整缺課，我只考了三十二分。後來整整一學期，新班導都沒對我笑過，還常常在班上陰陽怪氣地說：「她果然該轉學，怪不得沒人要……」

班導甚至直接要我父母來學校，在辦公室嚴厲斥責、挖苦：「你們怎麼保證的，當初不是說成績好嗎？就是這樣的垃圾！」爸媽就像做錯事的小學生一樣，唯唯諾諾向老師賠禮道歉。他們回家後對此事隻字未提。

事後回想起來，一向對我很嚴格，甚至會把我低於九十分的考卷直接撕掉的父母，那段時間對我卻特別寬容，也許很大程度是因為，他們覺得我之前又哭又笑的表現是精神受到了刺激，如果再刺激我，怕我無法承受又鬧出什麼更大的事情。

他們緊急找外婆商量對策，一週後，外婆來看我，又託人從省城給我買了一輛名牌自行車，這花掉了她整整一個月的薪水。我至今仍記得，那輛自行車的車漆裡混著像星星一樣的亮粉，騎起來就像魚兒划過水面，泛起粼粼波光。

後來有一次，全家去郊遊，草坪上鋪著布，大家一起野餐。我們吃飽後，外婆手拿紅筆，指著我考卷上的錯題說：「你沒學過這個核心概念，學過肯定會，加兩分。」 「這個肯定是因為粗心，下次注意驗算，加五分。」 「這個是因為沒時間做，前面沒學的部分浪費了時間。」

這樣一次一次累加，最後她說：「你原本的分數應該是九十七分。」然後她重重地劃掉「32」，寫下大大的「97」。

我看著試卷上的「97」，心裡充滿希望。陽光從斑駁的樹影中漏下，照進我的心裡。外婆接著說：「我們知道你很難受，但對於之前還有現在的老師，希望你不要恨他們。但如果你感到憤怒，也是正常的，記住──無論什麼時候，人都要靠實力說話。成長是最好的復仇。」

從此，我很認真地聽課、做作業，每次都盡力完成老師指定的附加題，有一次全班都抄了我的作業，但其中有一道題寫錯了，老師逐一審查後，發現只有我的是「原創」。於是那節課全班同學罰站，只讓我一個人坐下聽講。我還暗自納悶：「我只給一個同學看了啊。」

圖為《你生而為山，何必是朵花？：不順從不內耗，外婆教我的人生課》書封，圓神出版社提供

我期末考數學考了滿分，也是全年級唯一的滿分。之後班導每次看見我都笑得像午後陽光一樣燦爛。此後，數學一直是我喜愛並擅長的學科。

孩子在還很小的時候沒有自我保護能力，非常需要家長的支持和教育，教些學校不太會教的東西，比如學會如何自我保護。

我被欺凌的狀況一直到上國中時才開始改變。而發生這個改變的原因很簡單：長途電話費降價了，我可以經常打給外婆求教，而她總有不一樣的方法幫我解決問題。

（本文出自《你生而為山，何必是朵花？：不順從不內耗，外婆教我的人生課》，圓神出版社出版，未經同意禁止轉載。）