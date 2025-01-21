快訊

鈕承澤可回家吃年夜飯！涉性侵案關3年2個月出獄 4度申請假釋獲高院核准

清泉崗女士官長喪命「頭顱被削去大半」 母姊哀傷要求空軍給交代

濺血畫面曝光！外國女遊平溪拍照 火車進站張開雙臂被撞倒地

聽新聞
0:00 / 0:00

孩子被老師霸凌怎麼辦？不順從不內耗！你的成長 才是對惡意最好的回擊

圓神出版社／ 文．理微塵
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

我辦了轉學手續後，教育局指定了接收學校，但沒一個班導願意接收我。他們的理由非常現實：惹出這些風波的我會不會是個「麻煩」，成績會不會受到影響，這些誰也不能保證。還有一年多就要畢業考了，學生的成績直接決定老師的獎金、職稱等，因此無人願意冒險。

不得已，校長強行指定了一個班，班導自然是萬般不情願。我進班級後，就開始了學力測試。由於兩個學校進度不同，加上中間修整缺課，我只考了三十二分。後來整整一學期，新班導都沒對我笑過，還常常在班上陰陽怪氣地說：「她果然該轉學，怪不得沒人要……」

班導甚至直接要我父母來學校，在辦公室嚴厲斥責、挖苦：「你們怎麼保證的，當初不是說成績好嗎？就是這樣的垃圾！」爸媽就像做錯事的小學生一樣，唯唯諾諾向老師賠禮道歉。他們回家後對此事隻字未提。

事後回想起來，一向對我很嚴格，甚至會把我低於九十分的考卷直接撕掉的父母，那段時間對我卻特別寬容，也許很大程度是因為，他們覺得我之前又哭又笑的表現是精神受到了刺激，如果再刺激我，怕我無法承受又鬧出什麼更大的事情。

他們緊急找外婆商量對策，一週後，外婆來看我，又託人從省城給我買了一輛名牌自行車，這花掉了她整整一個月的薪水。我至今仍記得，那輛自行車的車漆裡混著像星星一樣的亮粉，騎起來就像魚兒划過水面，泛起粼粼波光。

後來有一次，全家去郊遊，草坪上鋪著布，大家一起野餐。我們吃飽後，外婆手拿紅筆，指著我考卷上的錯題說：「你沒學過這個核心概念，學過肯定會，加兩分。」 「這個肯定是因為粗心，下次注意驗算，加五分。」 「這個是因為沒時間做，前面沒學的部分浪費了時間。」

這樣一次一次累加，最後她說：「你原本的分數應該是九十七分。」然後她重重地劃掉「32」，寫下大大的「97」。

我看著試卷上的「97」，心裡充滿希望。陽光從斑駁的樹影中漏下，照進我的心裡。外婆接著說：「我們知道你很難受，但對於之前還有現在的老師，希望你不要恨他們。但如果你感到憤怒，也是正常的，記住──無論什麼時候，人都要靠實力說話。成長是最好的復仇。」

從此，我很認真地聽課、做作業，每次都盡力完成老師指定的附加題，有一次全班都抄了我的作業，但其中有一道題寫錯了，老師逐一審查後，發現只有我的是「原創」。於是那節課全班同學罰站，只讓我一個人坐下聽講。我還暗自納悶：「我只給一個同學看了啊。」

圖為《你生而為山，何必是朵花？：不順從不內耗，外婆教我的人生課》書封，圓神出版社提供
圖為《你生而為山，何必是朵花？：不順從不內耗，外婆教我的人生課》書封，圓神出版社提供

我期末考數學考了滿分，也是全年級唯一的滿分。之後班導每次看見我都笑得像午後陽光一樣燦爛。此後，數學一直是我喜愛並擅長的學科。

孩子在還很小的時候沒有自我保護能力，非常需要家長的支持和教育，教些學校不太會教的東西，比如學會如何自我保護。

我被欺凌的狀況一直到上國中時才開始改變。而發生這個改變的原因很簡單：長途電話費降價了，我可以經常打給外婆求教，而她總有不一樣的方法幫我解決問題。

（本文出自《你生而為山，何必是朵花？：不順從不內耗，外婆教我的人生課》，圓神出版社出版，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

為什麼不會享受 就不會工作？心理諮商師給答案

外婆有個習慣，天冷了就立刻要添衣。聽起來好簡單的一件事，我卻做不到，總是給自己找藉口：就在樓下散步，算了；手頭上的事正好做了一半，再忍一忍；走幾步路就到室內了，又穿又脫好麻煩，別穿了……

同學在作業本上抹鼻涕 告訴老師卻被說「心眼小」…遇到霸凌該如何保護自己？

外婆身高一百五十公分，體重只有四十公斤，到老年後，她的身高、體重縮水更嚴重，但依然是他人不敢怠慢的角色，可見外婆絕不是靠體力取勝。

孩子被老師霸凌怎麼辦？不順從不內耗！你的成長 才是對惡意最好的回擊

我辦了轉學手續後，教育局指定了接收學校，但沒一個班導願意接收我。他們的理由非常現實：惹出這些風波的我會不會是個「麻煩」，成績會不會受到影響，這些誰也不能保證。還有一年多就要畢業考了，學生的成績直接決定老師的獎金、職稱等，因此無人願意冒險。

半伴依戀／窺探愛情的少女 從《晚餐歌》看親密關係的發展

《晚餐歌》是2023年由當時15歲的日本女高中生tuki發佈到Youtube的作品，這首歌以西式全餐來比喻關係，目前已經累積了將近1億次的播放次數。能夠有這麼多的播放量，除了這首歌本身好聽、tuki唱功了得以外，蘊含其中的感情也讓許多人有所共鳴，是難得的好作品。所以我想透過這篇文章，來和大家分享我自己聽到、感覺到的東西，希望能夠激發出讀者更多對於親密關係的想像與思考。

野生變色龍教你如何「不浪費能量」…最愛牠的，就是自己

變色龍第二個高次元因子，就是「不浪費不必要的能量」。變色龍這個特質也很讓我吃驚，我們從車上發現野生變色龍的蹤跡，下車走到牠身旁，牠卻一點都沒受到驚嚇。

躲天敵、求偶、調節體溫…變色龍換裝也看心情 皮膚原是透明

首先，讓我從變色龍最大的祕密開始揭露，說明為何變色龍是這塊土地上最高次元的生物。那是因為—變色龍是彷彿全身上下都由松果體所組成的生物。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。