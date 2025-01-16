半伴依戀／窺探愛情的少女 從《晚餐歌》看親密關係的發展

作者：莊詠翔（一肩伴侶心理諮商所 實習心理師）

《晚餐歌》是2023年由當時15歲的日本女高中生tuki發佈到Youtube的作品，這首歌以西式全餐來比喻關係，目前已經累積了將近1億次的播放次數。能夠有這麼多的播放量，除了這首歌本身好聽、tuki唱功了得以外，蘊含其中的感情也讓許多人有所共鳴，是難得的好作品。所以我想透過這篇文章，來和大家分享我自己聽到、感覺到的東西，希望能夠激發出讀者更多對於親密關係的想像與思考。

我將會弄哭你的，所以我沒辦法跟你在一起。

這首歌的開頭就道出了主角的溫柔，因為不想把對方弄哭，所以告訴自己不能和對方在一起。「我將會弄哭你的」這句歌詞在兩段正歌中不斷出現，似乎這是主角最害怕發生的事情，也看似是主角在追求時踩煞車的原因。主角想到了許多可能的未來，擔心自己會移情別戀，或是想到最後兩個人無法互相理解，最後不歡而散。

我們在追求的過程中，有時候也會想到自己如果真的和對方在一起了，會有什麼樣的未來。這些想像有好有壞，但一般來說都會是有好的感覺，才會讓人想要更進一步。其中讓人感受不好的想像，可能是來自之前的親密關係中的創傷、目睹父母之間的衝突、聽聞到的伴侶互動，和對人性的想法等，這些都有可能讓我們在進入關係前產生不安。然而，除了關係中的傷害，更多的是沒有辦法確定在兩個人之間「愛」真的存在，這也是主角後續在不斷探索、感受的。

「愛」是什麼？你是否願意告訴我，愛的存在證明呢？

主角感受到了自己的執著，明明有這麼多人，但偏偏只想要見到對方，「還真是擅自妄為呢」他想著。他感覺到自己的猶豫和掙扎，想和對方確認心意，但是又沒有自信，也不想要改變現在兩人的關係，因為他害怕會因此變得尷尬，害怕對方不接受自己。在長時間的相處後，主角發現明明對方一直待在那裡，自己卻仍然向對方索求著更加具體的證明，那愛到底是什麼呢？

在Sternberg教授提出的愛情三元論中，包含了親密、激情和承諾，當中的激情就是歌中主角所感受到的執著。我們在思考自己是否愛上對方時，也會去感覺是不是非他不可，這種看似自私的渴望，恰巧是親密關係形成的關鍵因素。然而若只有自己愛上對方，那只會變成單相思，因此對方的表態就變得非常重要。如果對方沒有很明顯地舉動或表態，那我們通常會自己去想像或去猜對方的意思。更不用說對方同時和好幾位「可能的競爭對手」互動。這些都是為什麼在曖昧關係中，有時會讓人感到難受的原因。

從幾十、幾百次的嘗試，到幾千、幾萬次的承諾。

主角在經歷了個月後，都只是抱著嘗試的心態，心想如果我試了，對方有回應那很好，但如果沒有也就那樣，不會有任何改變。但是在經歷了幾年後，主角的心境產生了變化。因為他發現自己不希望對方離開，也發現到不論發生了什麼事情，也只有對方不曾離開過。於是主角開始期待著自己能夠和對方產生更多交集，也變得更加肯定。副歌歌詞從幾十、幾百次的「試著」，變成幾千、幾萬次的「將會」。從幾千次的夜晚開始期待「因為」自己做了愛對方的事情，「所以」對方也跟著做出愛自己的事；從幾萬次的夜晚開始，讓那些事情不再「無法做到」，並且「不會被忘記」。

經過長時間的相處，關係也會變得更加穩固，在發展上也會變得更加順利。但是時間只是包裝，實際上還是要看這當中包裹著什麼東西，就像是人們常說時間會沖淡痛苦，但沖淡痛苦的實際上是這段時間中經歷的大大小小的事情。而tuki將關係比喻成西式全餐的巧妙之處在於，西式全餐有著一套既定的順序，但是其中的餐點內容，以及食材之間的搭配，卻會因為煮的人不同而有所變化。這就像是在和對方建立關係時，我們都在向彼此展現出各自獨特的「西式全餐」。

我們在和對方互動時，那些感覺安全，或是感覺到被接納、支持的感受，這些會讓我們對對方產生依賴感，同時也會產生幫助對方的想法，這種感覺是愛情三元論中的親密感。在這種正向的循環下，我們會向彼此展現更多不敢在其他人面前展現的部分，如果雙方都能夠接受，那關係將會變得更加穩固。而最後的幾千、幾萬個夜晚所表達的「將會」，也象徵著在長時間相處後沉澱出的承諾。而親密關係最吸引人的，也正是這種承諾之下蘊含的安全與穩定的感覺。

（本文經《一肩伴侶心理諮商所》授權，未經同意禁止轉載。）