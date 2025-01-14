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野生變色龍教你如何「不浪費能量」…最愛牠的，就是自己

方智出版社／ 文．松久正
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

高次元因子② ─絕不浪費能量在不必要的事情上

接下來為各位介紹我實際觀察、接觸野生變色龍時，所感受到的高次元因子。

這邊之所以強調野生變色龍，是因為被當作寵物飼養、對人類很熟悉的變色龍，有些地方跟野生變色龍不太一樣。

談論變色龍的原有姿態時，還是要以野生變色龍為主。當然不只是變色龍，其他動物的野生樣態，才是其物種最原始的生態。

那麼，就讓我來解說變色龍的第二個高次元因子吧。

變色龍第二個高次元因子，就是「不浪費不必要的能量」。

變色龍這個特質也很讓我吃驚，我們從車上發現野生變色龍的蹤跡，下車走到牠身旁，牠卻一點都沒受到驚嚇。

雖然我們的動作不大，不至於帶給野生動物太大的驚嚇，但人類戰戰兢兢地接近，牠卻臨危不亂，連動都不動。

換做是蜥蜴、綠鬣蜥等其他爬蟲類動物，恐怕早就逃得遠遠了吧。其他種類的動物應該也是如此。然而，變色龍卻聞風不動，靜靜地待在原本的地方。

牠當然知道自己被人類包圍，但是只有眼睛骨碌碌地轉啊轉，身體還是一動也不動。也就是說，變色龍不會浪費能量在不必要的事情上。

我遇到的變色龍，可能知道我們不會對牠有所危害，因此沒有任何不安和恐懼，一動也不動。唯一動的，只有牠的眼珠子而已。

就像這樣，變色龍用全身去感受對方為何方神聖。停在那兒一動也不動，並不是消除自身的存在，而是泰然自若地佇立在當下所在之處。

變色龍那聞風不動的姿態，彷彿在說：「你來看我啊！」如同王者般的風範。沒必要移動時，變色龍就會像這樣靜止不動，但是當牠們發現食物時，就會以非常快的速度伸長舌頭（甚至是身長的兩倍）來捕食。

變色龍只把精力用在真正需要的地方，不浪費能量在不必要的事情上。變色龍活在當下，不浪費精力在不必要的思考和行動之上。

換個角度想，人類無法像變色龍那樣。我們隨時都在思考過去和未來，因此無法活在當下，腦袋裡總是思考著各種大大小小的事情。對過去的懊悔和愧疚，以及對未來的不安和恐懼，讓我們時常過度思考，採取不必要的行動。

正因為如此，我們不僅錯過了「現在正是決勝負！」的時刻，還浪費了寶貴的能量，使得真正需要的時候，沒有足夠的能量可以使用。我們體內的能量來源「ATP」（三磷酸腺苷），也會因為不必要的行為而消耗掉。這就是為什麼我們面對重要的挑戰時常常失敗，事後只能不斷地感到後悔、不安和恐懼，因而苛責自己。

變色龍之所以活在當下，是因為牠們對自己充滿信心，隨時隨地都能感受到自己的存在價值。「無論發生什麼事，一定沒問題的。」牠們隨時處於安心和平靜的狀態之中。

圖為《喚醒松果體【1書＋1著色本】：向變色龍學習，自由化身為理想的自己》書封，方智出版社提供
圖為《喚醒松果體【1書＋1著色本】：向變色龍學習，自由化身為理想的自己》書封，方智出版社提供

除了深信自己的存在價值之外，牠們也愛自己，因此不奢求別人的愛。因為牠們知道「我很棒」「我現在這樣就很幸福了」「我這個樣子就很完美了」。

成為人類寵物的動物，例如狗和貓，都渴望著「想被愛！」「希望獲得寵愛！」但變色龍沒有這類渴望。變色龍不求任何回報。因為變色龍認為「最愛牠的，就是自己」。

（本文出自《喚醒松果體【1書＋1著色本】：向變色龍學習，自由化身為理想的自己》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）

能量 變色龍 高次元因子

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