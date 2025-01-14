躲天敵、求偶、調節體溫…變色龍換裝也看心情 皮膚原是透明

高次元因子①──變色龍全身都是松果體！？

首先，讓我從變色龍最大的祕密開始揭露，說明為何變色龍是這塊土地上最高次元的生物。那是因為—變色龍是彷彿全身上下都由松果體所組成的生物。

這點是我對變色龍產生興趣後，開始調查其生態等相關資料時，令我驚愕不已的重大新發現。「怎麼可能全身都是松果體？」這個疑問，讓我為各位說清楚講明白。

首先，如第一章所述，變色龍擁有改變身體顏色的變色能力。比方說，當出現獵食者時，牠會讓身體的顏色與周遭環境或背景同化，藉以躲避天敵的威脅。

除此之外，牠們在激動亢奮時，會改變身體顏色來威嚇對方；於繁殖季時，雄性變色龍會把身體變成鮮豔的顏色來求偶，藉以吸引雌性。此外，在我閱讀到的文獻中也指出，變色龍會因為與周遭環境同化，而處於非常舒適的狀態。

同樣地，變色龍會改變身體的顏色來表達情緒。「我現在想變成這個顏色！」變色龍並不是思考後，才決定改變身體顏色。換句話說，變色龍透過皮膚感知周遭的狀況和環境後，牠們的皮膚就會像感應器一樣，自動改變身體的顏色。

此外，變色龍也會藉著改變身體的顏色來調節體溫。當氣溫偏低時，變色龍的身體就會變成深黑色，試圖藉此吸引陽光，提高體溫；相反地，當氣溫偏高時，身體顏色就會變淺色，藉以降低體溫。

這個自由改變身體顏色的能力，來自於變色龍特殊的皮膚結構。

變色龍的皮膚是由包含著微小奈米晶體的雙層皮膚組織，名叫「彩虹色素細胞」所組成。人們發現這個彩虹色素細胞，是由一層透明的奈米物質「光子晶體」（如網狀般的晶格）所組成的細胞層，藉由彩虹色素細胞可以調節變色龍身體的顏色變化。

換句話說，變色龍的皮膚其實是透明的，當光線抵達皮膚深處的奈米光子晶體時，光線會折射，顯現出變色龍的身體顏色。

如果以變色龍身體顏色的變化為例，來說明身體顏色變化的機制，當變色龍心情平靜放鬆時，奈米晶體會變得密集，光線進入晶體後，藍光產生折射，使變色龍的皮膚變成藍色。

圖為《喚醒松果體【1書＋1著色本】：向變色龍學習，自由化身為理想的自己》書封，方智出版社提供

這是人類眼睛的水晶體與感光的視神經，在接收到光之後，松果體活化後的功能。也就是，變色龍可以說是整個身體都由松果體所組成的「全身松果體生物」。另一方面，當變色龍激動亢奮時，奈米晶體會扭曲變形，黃色和紅色等顏色的光線產生折射，使身體顏色呈現黃色和紅色。

除了變色龍以外，烏賊和章魚等生物也有彩虹色素細胞的功能，但只有變色龍能夠呈現如此豐富的色彩變化。

（本文出自《喚醒松果體【1書＋1著色本】：向變色龍學習，自由化身為理想的自己》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）