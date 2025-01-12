為何願望越強烈「會越難實現」？從腦科學看吸引力法則

從腦科學看吸引力法則

你所體驗的一切，都是從充斥四周的訊息中挑選出來的。

我們的大腦搭載了優秀的搜尋引擎，就是腦內名為網狀活化系統的部分。據說每秒有1100萬個訊息經由五感傳入腦內。網狀活化系統會從這龐大的資訊中，自動篩選出（嗅覺訊息以外）必要的部分，上傳至你的意識，其作用如同過濾器。

我們靠著自己（顯意識）所認知到的部分，只占全部的0.00036％，其他99.999％根本意識不到。選擇自認為重要的資訊，將注意力集中在上面，這種認知機能的特性稱為「選擇性注意」。

例如，孩童沉迷於遊戲時，聽不到有人喊「吃飯了」，就是這個原因。在咖啡廳和朋友相談甚歡時，你可能看不到朋友以外的人、聽不到背景音樂，也感覺不到自己坐的椅子。這是因為選擇性注意促使你把注意力都放在和朋友的聊天。

再舉一個例子，你最近有過一旦對某件事物產生興趣，相關資訊就會透過電車廣告、YouTube廣告等媒體，不斷映入眼中的經驗嗎？舉例來說，當你開始想學英語會話時，英語會話的相關廣告明明沒變，卻因為你開始關注，讓大腦收到「好，要注意英語會話」的指令，把關於英語會話的資訊都自動上傳到顯意識，才會映入眼中。

你想要的一切，其實從一開始就存在，只是沒意識到而已。開始關注後，大腦會收到指令，讓你看到以往沒發現的相關訊息。這就是以腦科學解釋的吸引力法則。把注意力持續集中在想要的事物上，自然就能引發吸引力法則。

今天能做的小練習

閉上眼睛，想像「黃色」。 是淡黃色，還是深黃色？ 然後，試著觀察大腦搜尋黃色的方式。

為何願望越強烈，會越難實現？

當你有「無論如何都想得到！」「絕對要實現！」的強烈意念時，其中很可能暗藏執念。一旦執著，意念越強烈，反效果越大，願望也越難實現。這是為什麼？因為執念的真面目就是恐懼。

強烈地希望「無論如何都想得到○○」，就是擔心「萬一得不到○○，我的人生將何去何從……」的表現。這時候，反而是「得不到怎麼辦」的恐懼更容易實現。

吸引力法則的最大祕訣，就在於「中性許願」。中性有「中立的」「不屬於任何一方」的意思。雖然下訂想要的事物時，必須明確地指定「就要這個」，但對於結果，則要抱著「怎樣都行」的心態，無須忐忑不安。你要放下執念，保持「雖然想要，但怎樣都好」的心境。若因此暫時忘記自己有許願（下訂），也是常有的事。或許你會感到意外，但這樣真的更容易實現願望。一起練習看看吧。

練習中性許願時，如果想著不顧一切也要得到，就不會順利。因為有了執念，就會過度努力。

中性許願不是靠理論，而是憑感覺，唯有靠體會才能培養。想養成這種感覺，一開始最好用可有可無的事物來練習。

圖為《願望加速成真：當3分鐘未來日記，遇見吸引力法則》書封，方智出版社提供

在拙作《科學證實！吸引力實驗集》，第一個實驗之所以選擇吸引香蕉就是這個原因。對絕大多數的人來說，香蕉並非不顧一切也想得到的事物，不會產生執念。就算香蕉不來，也不至於感到挫折。

練習時也可以不用香蕉，改用蘋果或十元硬幣，總之只要是「能不能吸引到都無所謂」的東西就好。對大腦下指令後，就能開始體驗吸引力法則，看看會有什麼事物映入眼中，或是收到來自某人的餽贈。照這樣練習下去，以後就算是渴望得到的事物，也可以運用這種感覺，透過中性許願來吸引。

今天能做的小練習

來嘗試「十元硬幣吸引實驗」吧。 請看著十元硬幣的兩面， 想像硬幣的樣子，然後在心中默念： 「十元硬幣來了，謝謝。」

（本文出自《願望加速成真：當3分鐘未來日記，遇見吸引力法則》，方智出版社出版，未經同意禁止轉載。）