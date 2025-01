想賺更多錢嗎？金錢教練：專注能帶來收入的活動 不要害怕犯「新」的錯誤

專注在能帶來收入的活動

很久以前,有位學徒和師傅談到工作及成果,有個問題特別讓學徒困擾:究竟決定收入高低的關鍵是什麼?

師傅指向一棵樹,問學徒:「這是什麼?」

「一棵無花果樹。」學徒答道。

師傅繼續問:「它有結果實嗎?」

學生對這個問題有些疑惑,但還是回答道:「沒有,雖然現在是夏天了,但它並沒有結果實。」

師傅接著說:「那這就是一棵沒有用的樹,沒有權利繼續留在我們的花園。請將它連根拔起。」

是誰決定了我們的收入?對於誰才是最後付給我們報酬的人,許多人有著錯誤的想像——答案是需求者。以另一種方式來說就是市場,我們的報酬取決於我們對市場的貢獻。

雖然總有人聲稱自己的價值遠高於目前的收入,此時就看你能否證明這是事實了。事實上,市場付給每個人的正是他的價值,而你究竟值得獲得多少,只有你能決定。

報酬是由「能帶來收入」的活動組成

以經濟價值為例,經濟價值總是與任何形式的成果有關。畢竟有成果產生才有人願意付費,沒有人會願意為沒有成效的好意幫忙或失敗的嘗試付費,「我很抱歉」及各種失敗的藉口,皆無法獲得報酬。二十世紀以保險業致富的美國企業家W.克萊門特.史東曾說:「職業使然,我已經習慣只以人們達成的結果來評斷他們。成果比任何優美的詞彙都更有說服力。」

你想賺更多錢嗎?那就必須達成更多成果,才能提升自己在市場上的價值。前往這個目標最好的方法,就是專注在「能帶來收入」的活動上。

早在十九世紀末,義大利經濟學家帕雷托就發現到:人們八○%的收入是來自於二○%的活動。這表示許多人浪費了八○%的時間,或至少沒有真正有效運用這些時間。

那麼,究竟是哪些魔法般的二○%時間,能為我們帶來八○%的成果呢?

有多少登門銷售的業務員最終成為消費者客廳裡的小丑,只因不敢提出關鍵的訂購問題?有多少員工花費大量時間,只為了打造更完美的檔案系統?還有多少老闆,將時間花在其實是員工該完成的工作?做這些事的同時,犧牲的正是去做能真正帶來營業額和獲利的工作的時間。

贏家會將八○%的時間,投入真正能帶來收入的活動,這正是他們有效提升生產力的原因。

每份工作都有一些決定性的任務——這些少數的特定任務,正是影響最後收入的關鍵,值得我們投入全副專注力。令人驚訝的是,能帶來收入的任務經常不太困難。你甚至能斷定,贏家其實對異常困難的任務不太在行,卻十分拿手於一些特定的簡單任務。其中最重要的就是:贏家真的會採取行動!

你是否也在不斷自問:如果想賺更多錢,我必須更常做什麼?不論答案是什麼,去做!

究竟是什麼,阻礙了多數人將八○%的時間投注在能帶來收入的活動上?是對失敗的恐懼。

失敗有兩種原因:一是我們犯了錯,且我們本身就是失敗的關鍵;二是我們無法達成預期的成果,但原因不在我們,而是這根本是不可能做到的事。仔細檢視這兩項造成失敗的原因,不論哪一項,對許多人來說,都需要莫大的勇氣來承擔。因為通常多數人都認為失敗是不可改變的。

確保安全的關鍵:SINALOA

每次成功背後的SINALOA都相當重要。SINALOA是一個句子的縮寫:Safety In Numbers And Law Of Average,意思差不多是:安全的祕密,就在數字及大數法則之間。

拿起一個骰子並只擲出一次,擲到哪個數字完全是運氣問題。即使擲出十次,也同樣是運氣問題。但累積到一百五十次,大數法則就會逐漸形成。隨著擲出的次數越多,每個數字出現的機率越會趨於平均。

事業上的成功不該取決於運氣。因此,想確保成功只有一個方法:行動的次數越多,就將形成大數法則。隨著次數增加,你將漸漸能掌握這項活動。不論在你的工作中「能帶來收入」的關鍵任務是什麼,你都必須更常去做,這才是保證成功唯一有效的方法,其他都像是賭博遊戲。

不停犯錯,也表示正不停成長

另一個讓許多人卻步,不敢更常去做能帶來收入的活動的原因,是害怕犯錯。

這也是為什麼我們應該正確認知「犯錯」本身的意義:犯錯是成長的重要基礎。犯錯並不丟臉,只要你犯的是「新」的錯誤。我們應該從每個單次的錯誤中學習,並盡可能不重蹈覆轍。

只有什麼都不嘗試的人才不會犯錯——這才是我們面對新犯的錯該有的心態。因為只要去做,就不可避免可能犯錯,也因此,犯錯正是努力學習的象徵。由這個觀點來看,犯錯其實是好事。

IBM創辦人小湯瑪士.華生有次被問到,如果想在IBM集團裡被拔擢升遷,究竟要做到哪些事。華生回答:「他要做的是將自己的錯誤率提高一倍。」華生明白,能拋開犯錯與被拒絕的恐懼的人,才能開啟更多能帶來收入的活動。

尤其,在想創造特殊成就的路上,人更容易犯錯。如果因害怕犯錯或出糗裹足不前,就無法達成偉大的成果。

成功能帶來肯定與財富,錯誤則不然——至少剛開始是如此。但錯誤卻對我們的成長有著關鍵影響,因為錯誤會帶來經驗。更多的經驗能幫助我們做出更好的決定,而這又能為我們帶來新的成功。

因此,以個人成長的觀點來看,犯錯與成功是一樣重要的。一個從來不犯錯的人,正是剝奪了自己學習及繼續成長的機會。

贏家能分辨什麼是能為自己帶來收入的活動,並盡可能投注最多的時間在其中。贏家相信SINALOA,即便不喜歡犯錯和失敗,贏家也絕不會讓這種心態阻止自己前進。

※富足人生練習

透過實踐下列步驟,今天我會實踐更多能帶來收入的活動。

1. 藉由回想自己是如何度過昨天,我意識到,沒有妥善規畫「能帶來收入的活動」,就無法為生活帶來明顯的改變。我會問自己:對那些能影響我收入的關鍵領域,今天我能多做些什麼?

圖為《贏家心態:帶領一整代歐洲人走上成功與致富之道的經典》書封。方智出版社提供

2. 我會在我的工作項目中,找出自己需要在一星期或一個月內做多少「能帶來收入的活動」才能獲得成功。一旦找出這個數字,我會下定決心在接下來的三個月,按照SINALOA這個方法工作。

3. 如果我剛經歷了一個順利的「夏季」,我知道「冬季」即將來臨。我知道正是因為自己先前的努力,得以收穫夏季的事事順利,這也正是我現在加倍努力的原因。我下定決心,在達到目標前,絕不會讓「冬季」阻礙我前進。

※本文為方智出版社出版的《贏家心態:帶領一整代歐洲人走上成功與致富之道的經典》,未經同意請勿轉載。