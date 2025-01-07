快訊

不能再讓他任性！柯文哲二度羈押後首次北所律見 律師團力主抗告

嗆罷韓國瑜的柯建銘要失望了 在野封殺改選院長案

西藏大地震：死亡人數已攀升至53人

世上只有這3種問題 「歐洲巴菲特」曝解決問題的6個實用步驟

方智出版社／ 文／博多．薛弗
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

你有權掌控自己的人生

人生中出現問題時，最好立刻開始尋找解決方法。

請別浪費時間在憤怒或自怨自艾。這一點也沒有幫助，而且還相當耗費精力。請別把自己視為無助的受害者，不要把自己的遭遇形容得更戲劇化以博取同情。畢竟你最終想要的是尊重，而不是憐憫。

請記住：當你把過錯推給他人時，你就同時賦予了對方權利。除了你自己，沒有人有權利左右你的人生。你不一定要為每個問題負責，但多數情況下，你至少有部分責任（也就是權利！）。而你要如何處理這個問題，完全取決於你自己。世上只有三種不同類型的問題：

1. 我們可以直接控制的問題。我們只須改變自己的習慣，就足以解決這類型的問題。例如，能否妥善處理金錢，往往取決我們習慣儲蓄或花光所有薪水，這完全在我們能掌握的範圍內。

2. 我們只能間接控制的問題。我們能透過擴大自己的影響力，來解決這類型的問題。

3. 我們無法控制的問題。即便是在這種情況，我們依舊能掌控自己內心的反應，也就是我們的感覺，以及我們如何應對它。最好的方法就是保持微笑。最重要的是，即使在困難之中，我們也要感到幸福愉快。

解決問題的六個實用步驟

一旦問題出現，最好立刻專注在自己「現在」能做的事上。

過去的一切已經無法改變，最重要的是盡可能將思緒專注在正確的方向。盡速問自己下列六個問題，這些問題能指引你找到解決方法：

1. 這個問題能帶來什麼好處？

要是一時之間實在想不出什麼好處的話，可以試著問自己，這個問題「可能」蘊藏著什麼好處……這能幫助你專注在這個問題帶來的人生智慧。每個人的人生都蘊藏著許多人生智慧，但並不是每個人都在尋找它們。

2. 我的人生中還有哪些不足，所以導致了這個問題？

這個問題能讓你避免將自己視為無助的受害者。也許確實有人對你做了不好的事，但執著於這點無法讓自己前進。較有助益的是去理解到，自己有能力在未來避免類似的問題發生。

3. 為了不再陷入相同的情況，我願意做什麼努力？

最好的情況當然是你不只解決了這次的問題，還建立出能讓問題不再發生的防範機制。有些問題，透過簡單的行為改變就能解決。

4. 有哪些可能的解決方法？向有能力的人尋求建議。

注意，敘述問題時請盡量限制在最重要的部分。你要的是建議，而不是同情。為了「獲得理解」而談論問題，就像是在雜草上施肥一樣，只會讓問題惡化。

5. 哪個解決方法最好？

請不要過度沉迷於過去，那是我們已經無法改變的東西。生氣更是一點幫助也沒有。請專注在解決方法上，並看向未來。

圖為《贏家心態：帶領一整代歐洲人走上成功與致富之道的經典》書封。方智出版社提供
圖為《贏家心態：帶領一整代歐洲人走上成功與致富之道的經典》書封。方智出版社提供

6. 如何在克服問題的同時找到樂趣？

因為問題感到痛苦無法讓一個人變得更有價值。只想在解決所有問題後才開始享受人生，那你幾乎無法體會到什麼樂趣，因為人生往往就是一連串問題的組合。這樣正好。如果你在遇上重大問題時仍能微笑並從中獲得樂趣，可能會被一些人責罵「麻木不仁」或「不夠敏感」，但追根究柢，背後其實藏的是嫉妒，因為你能以這樣豁達的態度來面對問題。

※本文為方智出版社出版的《贏家心態：帶領一整代歐洲人走上成功與致富之道的經典》，未經同意請勿轉載。

相關新聞

世上只有這3種問題 「歐洲巴菲特」曝解決問題的6個實用步驟

人生中出現問題時，最好立刻開始尋找解決方法。請別浪費時間在憤怒或自怨自艾。這一點也沒有幫助，而且還相當耗費精力。請別把自己視為無助的受害者，不要把自己的遭遇形容得更戲劇化以博取同情。畢竟你最終想要的是尊重，而不是憐憫。

3種不同思維 造就「解決問題贏家」與「屈服命運輸家」

所有人都會遇到問題，但當許多人長時間沉浸在失落中時，贏家陷入沮喪的時間會非常短暫。很快地，贏家就會將挫折轉化為迷人的機會，積極找出解決辦法，並深深著迷於自己從問題中發現的可能性與機會。

新的一年如何與過去道別？從《葬送的芙莉蓮》看跨年的告別與期待

隨著2024「龍」去了，2025慢慢的「蛇」出來。全世界陸陸續續迎接著2025年的到來，五彩繽紛的煙火點亮黑暗的天空，也照亮了地面上無數仰望的人們。隨著舊歲漸行漸遠，新的一年正在悄悄啟程。

朋友漸行漸遠好難過…心理師「1段話」籲省思：關係的改變是必然

前幾天的工作，年輕人談起原本的好朋友漸漸地跟自己疏遠時，眼淚汪汪地流著。陪著他一起面對因為關係失落，而湧上心頭的悲傷之外，也一起探索對於原本好友關係已不再的想法，和帶給自己的影響與衝擊。

驚喜與意外能讓人獲得美麗風景 心理師談如何培養心理免疫力

在我記憶中，有一場特別的講座，不但因為現場來賓都是商界名流，地點還舉辦在餐廳裡，除了麥克風，其他設備都需要主辦單位自備。正當抵達餐廳後，主辦方緊張的說「老師抱歉！我們忘了帶轉接頭，公司就在旁邊，現在立刻回去拿！」

為什麼那麼在意別人眼光？因為你沒搶回自我評價的那一把尺

為什麼那麼在意別人眼光？不只因為總有太多外在比較的壓力，太多人需要透過他人才能照見自己，更是因為，沒人教過我們，到底要如何搶回自我評價的那一把尺？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。