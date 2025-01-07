世上只有這3種問題 「歐洲巴菲特」曝解決問題的6個實用步驟

你有權掌控自己的人生

人生中出現問題時，最好立刻開始尋找解決方法。

請別浪費時間在憤怒或自怨自艾。這一點也沒有幫助，而且還相當耗費精力。請別把自己視為無助的受害者，不要把自己的遭遇形容得更戲劇化以博取同情。畢竟你最終想要的是尊重，而不是憐憫。

請記住：當你把過錯推給他人時，你就同時賦予了對方權利。除了你自己，沒有人有權利左右你的人生。你不一定要為每個問題負責，但多數情況下，你至少有部分責任（也就是權利！）。而你要如何處理這個問題，完全取決於你自己。世上只有三種不同類型的問題：

1. 我們可以直接控制的問題。我們只須改變自己的習慣，就足以解決這類型的問題。例如，能否妥善處理金錢，往往取決我們習慣儲蓄或花光所有薪水，這完全在我們能掌握的範圍內。 2. 我們只能間接控制的問題。我們能透過擴大自己的影響力，來解決這類型的問題。 3. 我們無法控制的問題。即便是在這種情況，我們依舊能掌控自己內心的反應，也就是我們的感覺，以及我們如何應對它。最好的方法就是保持微笑。最重要的是，即使在困難之中，我們也要感到幸福愉快。

解決問題的六個實用步驟

一旦問題出現，最好立刻專注在自己「現在」能做的事上。

過去的一切已經無法改變，最重要的是盡可能將思緒專注在正確的方向。盡速問自己下列六個問題，這些問題能指引你找到解決方法：

1. 這個問題能帶來什麼好處？

要是一時之間實在想不出什麼好處的話，可以試著問自己，這個問題「可能」蘊藏著什麼好處……這能幫助你專注在這個問題帶來的人生智慧。每個人的人生都蘊藏著許多人生智慧，但並不是每個人都在尋找它們。

2. 我的人生中還有哪些不足，所以導致了這個問題？

這個問題能讓你避免將自己視為無助的受害者。也許確實有人對你做了不好的事，但執著於這點無法讓自己前進。較有助益的是去理解到，自己有能力在未來避免類似的問題發生。

3. 為了不再陷入相同的情況，我願意做什麼努力？

最好的情況當然是你不只解決了這次的問題，還建立出能讓問題不再發生的防範機制。有些問題，透過簡單的行為改變就能解決。

4. 有哪些可能的解決方法？向有能力的人尋求建議。

注意，敘述問題時請盡量限制在最重要的部分。你要的是建議，而不是同情。為了「獲得理解」而談論問題，就像是在雜草上施肥一樣，只會讓問題惡化。

5. 哪個解決方法最好？

請不要過度沉迷於過去，那是我們已經無法改變的東西。生氣更是一點幫助也沒有。請專注在解決方法上，並看向未來。

圖為《贏家心態：帶領一整代歐洲人走上成功與致富之道的經典》書封。方智出版社提供

6. 如何在克服問題的同時找到樂趣？

因為問題感到痛苦無法讓一個人變得更有價值。只想在解決所有問題後才開始享受人生，那你幾乎無法體會到什麼樂趣，因為人生往往就是一連串問題的組合。這樣正好。如果你在遇上重大問題時仍能微笑並從中獲得樂趣，可能會被一些人責罵「麻木不仁」或「不夠敏感」，但追根究柢，背後其實藏的是嫉妒，因為你能以這樣豁達的態度來面對問題。

※本文為方智出版社出版的《贏家心態：帶領一整代歐洲人走上成功與致富之道的經典》，未經同意請勿轉載。