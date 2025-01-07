3種不同思維 造就「解決問題贏家」與「屈服命運輸家」

從問題中成長

曾有個女孩與她的好朋友—一位老水手—在堤岸上散步。她遇到了問題且相當煩惱。

水手問她：「如果我從堤岸上跳到水裡，一定會溺水而死嗎？」

女孩看了看不停拍打著堤壩牆壁的冰冷浪花，回答道：「你當然一定會淹死。」

水手反駁道：「我從沒見過有誰只是因掉進水裡就淹死的。只有『一直』待在水裡才會淹死。」

女孩沒有被說服：「但你至少會全身嚴重失溫，然後被送進醫院。」

水手重申道：「那也只有在水中停留過久才會發生這種情況。身為一個水手，我經常落水。一開始我當然非常害怕，但接著我發現，要是我能盡快爬上岸，根本就不會發生什麼事。而你的問題也是如此。與其不停煩惱，還不如好好想想該怎麼解決它。」

對多數問題而言：真正的問題不是困境本身有多不幸，而是我們看待這個問題的方式。

其中最大的危險，通常是伴隨問題而產生的沮喪。只要自己在精神及情緒上不深陷在問題中，就能減少問題對我們的影響。

我們要能區分發生在我們身外的事，以及我們內心對此的反應。既然我們無法控制所有的事，那麼我們一定會不停地「掉進水裡」。

我們無法避免沮喪，但可以學習縮短讓自己沮喪的時間。舉例來說，如果一場失敗或一次個人挫折，會讓我們癱在那並沮喪個三個禮拜的話，我們就必須學著將這段時間縮短成三天，再接著縮短為三個小時，最後縮減為三分鐘。贏家早已練就出這樣的能力。這適用於絕大多數的問題，除了少數命運的打擊，例如罹患危及性命的重病。

所有人都會遇到問題，但當許多人長時間沉浸在失落中時，贏家陷入沮喪的時間會非常短暫。很快地，贏家就會將挫折轉化為迷人的機會，積極找出解決辦法，並深深著迷於自己從問題中發現的可能性與機會。

一旦在情緒上被某個問題困住，我們就會失去行動的能力。我們不該忘記，採取行動的決定權完全取決於自己—而非問題本身。一旦不再專注於問題本身，而是開始尋找解決方法時，這個問題左右我們情緒的魔力就會消失。出現問題時，我們應該最多只花一○％的專注力在問題本身，將另外九○％的專注力集中在解決方法。

贏家面對問題的態度

為什麼贏家能以不同的方法處理問題？他們的力量究竟從何而來？其中的差異及獲得力量的關鍵，就在於贏家面對問題的態度。贏家對此的觀點完全不同，主要有三大差異：

1. 贏家幾乎不認為有任何問題是絕對的

贏家更相信「這是能改變的」，因此能給予自己尋找解決方法的力量。反之，相信所有問題都是絕對的人，最終就會屈服於「命運」。

2. 贏家不會讓單一問題影響到自己生活的所有領域

如果你在生活中某個領域出了問題，也不代表整個人生都毀了。那些將問題過度嚴重化的人，會認為自己無法再享受人生，因為他們所有人生的意義已經都毀了。因此，他們會很快地認為自己已經毫無價值，且已經無法再次回到正軌上了。

圖為《贏家心態：帶領一整代歐洲人走上成功與致富之道的經典》書封。方智出版社提供

3. 贏家不會將問題個人化

贏家更傾向於將問題視為挑戰與成長的機會。反之，一個人若將問題視為是個人人格缺陷的證據，就會感到相當無助。如此一來，又該如何快速翻轉整個人生呢？

※本文為方智出版社出版的《贏家心態：帶領一整代歐洲人走上成功與致富之道的經典》，未經同意請勿轉載。