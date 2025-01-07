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新的一年如何與過去道別？從《葬送的芙莉蓮》看跨年的告別與期待

擁抱心理／ 陳惠婷（諮商心理師）
跨年晚會示意圖。聯合報系記者黃仲裕／攝影
跨年晚會示意圖。聯合報系記者黃仲裕／攝影

作者：陳惠婷（諮商心理師

從《葬送的芙莉蓮》看跨年的告別與期待

隨著2024「龍」去了，2025慢慢的「蛇」出來。全世界陸陸續續迎接著2025年的到來，五彩繽紛的煙火點亮黑暗的天空，也照亮了地面上無數仰望的人們。隨著舊歲漸行漸遠，新的一年正在悄悄啟程。

回首2024，我看了許多動漫，其中最讓我感動、也最能代表此刻心情的，就是《葬送的芙莉蓮》這部作品。主角芙莉蓮的心路歷程，竟與跨年夜的告別過去與對未來的期待不謀而合。

與過去道別：學會珍惜與釋放

《葬送的芙莉蓮》中，芙莉蓮是一位長壽的精靈，對她來說，人類的生命如同過眼雲煙。她最初對於身邊人的離去並未深刻感受，但隨著時間的流逝，她漸漸理解了失去的意義，也學會珍惜眼前的一切。

2024對我們每個人而言，或許也留下了一些難忘的時刻——有歡笑、有眼淚、有成就感，也有遺憾。此時此刻，我們不妨靜下心，問問自己：哪些是我想留下的？哪些是我需要放下的？

展望未來：像芙莉蓮一樣勇敢前行

芙莉蓮的旅程，不僅是對已故同伴的追憶，更是一次尋找自己生命意義的旅途。她用耐心與溫柔的姿態，走向未知的未來。

2025的我們，或許也會面對未知的挑戰，但過去的經驗正是我們前行的基石。問問自己：新的一年，我希望成為怎樣的自己？我是否準備好擁抱那些不完美的可能性？

跨年練習：一個簡單的儀式

不妨拿出兩張紙：

1. 釋放過去：寫下那些想要告別的情感或經歷，把紙張撕碎或丟進垃圾桶，象徵選擇與過去和解。

2. 迎接未來：寫下新的一年你的期待與目標，貼在日常看得到的地方，作為對未來的承諾。

隨著煙火的燦爛消散，過去的一年也將塵埃落定，而新的一年正帶著無限可能到來。像芙莉蓮一樣，懷著對過去的感恩，帶著對未來的希望，一步步走向更完整的自己吧！

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「從《葬送的芙莉蓮》看跨年的告別與期待」，未經同意禁止轉載。）

葬送的芙莉蓮 跨年

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