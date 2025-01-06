朋友漸行漸遠好難過…心理師「1段話」籲省思：關係的改變是必然

作者：顧浩然（諮商心理師）

關係的改變是必然

前幾天的工作，年輕人談起原本的好朋友漸漸地跟自己疏遠時，眼淚汪汪地流著。陪著他一起面對因為關係失落，而湧上心頭的悲傷之外，也一起探索對於原本好友關係已不再的想法，和帶給自己的影響與衝擊。

結束工作，邊整理了一下會談的資訊，也在想著關於關係的失落。

新的一年，何妨盤點一下「關係」

特別是，近年末了，過去的一年就要遠離，新的、充滿著無限可能性的一年也接踵而至，「盤點」關係，好像也是可以為自己做的事。

曾經看過網路的一篇文章，大意是說，人生就像是搭一部列車。有人從起點就跟著我們一起上車，也有人在中間上車，然後一起坐到終點，或者中途又下車。

而我們對別人來說，也是一樣。

親子、手足關係、學生時代的同儕關係、投入職場後的同事關係……等，都會經歷一樣的狀況，只不過畢業、離職、離世……，原本的這些關係的結束形式，或有不同罷了。

每個人都在尋找合適自己的關係

但盡管如此，有些人依然會持續連絡，仍會相聚，讓情誼一直保持熱度；當然，也有一些人，可能就默默地自關係中撤出。

無論是持續連絡、相聚，或者默默地撤出，都無關乎對錯或好壞。它只是，隨著每個人各自生活經驗的不同，而有了不同的想法或需要，然後在找尋當下適合自己需要的關係罷了。

當然，難免會有人因此而懷疑自己是不是不夠好、是不是先前與對方相處時，自己做錯了什麼，才讓對方與我們日漸疏遠？

「你自己有沒有過，曾經跟對方很好，但後來因為什麼事情，好比課業、打工等、或生活作息的改變，而愈來愈少和對方連絡的經驗？」年輕人點點頭，有些不好意思地笑了。

讓我們跟自己的關係愈來愈好

是啊，我們自己都會在關係中有所改變，又何苦為關係不再而糾結著呢？

關係的改變，真的是必然。有些關係可能愈來愈好，有些關係可能愈來愈淡，但無論我們的人際關係如何改變，唯一可以讓關係更好的是：「我們跟自己的關係。」

前幾天閱讀時，看到一段話，我覺得好美，那是我的一位很景仰的曹中瑋老師的分享：「真正的好好愛自己是：對自己尊重、了解、關懷與負責任，如此一來，自然也就能和自己有很好的關係了。」

舊事已過，都變成新

無論過去的一年過得如何，我們都可以學習聖經的話語：「舊事已過，都變成新。」

祝福大家，把過去的一切陰霾都留在過去，然後，帶著好奇、保持一個好玩的的心情，繼續面對未來一年的各種新的可能性。

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「關係的改變是必然」，未經同意禁止轉載。）