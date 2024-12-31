驚喜與意外能讓人獲得美麗風景 心理師談如何培養心理免疫力

作者：朱芯儀（諮商心理師）

在我記憶中，有一場特別的講座，不但因為現場來賓都是商界名流，地點還舉辦在餐廳裡，除了麥克風，其他設備都需要主辦單位自備。正當抵達餐廳後，主辦方緊張的說「老師抱歉！我們忘了帶轉接頭，公司就在旁邊，現在立刻回去拿！」

過沒多久，在跟同桌嘉賓寒暄的我，聽見主辦方的「ok」，讓我心裡的石頭得以落地，正因為投影片中嵌入了三部很重要的影片，配合投影播放和我的講述，這才是我挖空心思設計出的完美效果。

離上場只剩十來分鐘，我都還沒現場測試，突然聽見主辦方急促地與我報告現場狀況「老師，請你等一下，投影機出狀況了，好像都播不出來耶！」，此時感覺到身旁工作人員的緊張，我出言安撫他們：「沒關係，別急別慌，重新開機再來！」

終於在離上場還有八分鐘的時候，一句「老師，投影可以了！」，我滿懷歡喜，起身準備到舞台上測試時，又突然遇到影片播放到一半卡住的突發狀況，眼看距離上場還有七分鐘，我又坐回椅子上，告訴他們我的隨身碟裡有單獨的影片檔，也許播的出來。坐在椅子上的我，可以感覺到許多人在我身邊來回穿梭，交頭接耳的緊張討論投影機，最後在上場前一分鐘，還是得知投影機無法正常撥放的消息，我死心了，只好準備裸講打野戰吧！

當我上場只跟大家打完招呼，突然聽到下方工作人員驚喜的說：「老師，可以了，投影機又好了！」，可惜，還不待我思考到底這麼不穩定的狀況對講座是加分還是減分時，又聽到下面的人說：「字太小了，根本看不到啊！」我溫和的說：「謝謝工作人員，你們真的盡力了，不用再測試了，接下來就請大家專注的看我吧！」

然後，我繼續說道：「剛才致詞的嘉賓跟大家分享他回南部老家的開車經歷，我們都很希望一路順風，可是他遇到了塞車、迷路、甚至還有撞車，但是這些卻帶他有更深的人生高度和體悟，看到了更美的風景，這場講座也是，投影機很調皮，搞的大家人仰馬翻，但是相信，它也會帶我們看到更美的風景！」。半小時後，我帶著滿滿的笑容走下舞台，一位女性工作人員哭著抱住了我，旁邊的人趕忙補充解釋：「還好最後講座的效果很好，要不然我們真是覺得太對不起老師了，她是終於放鬆所以哭了啦！」

回想十年前的我，如果遇到這樣的情況，肯定立刻垮下臉，即使指責不說出口，心裡的大白眼已經翻到天邊，然後被滿滿的焦慮填滿，帶著無法完美呈獻的懊惱心情，心慌不安的上台，而下台絕對是憤世嫉俗和大挫敗又添一筆。怎想到現在的我可以很快接納現實，消化情緒並安頓心情，聚焦想我能做什麼、用理解取代責怪，還可以投入聆聽嘉賓的致詞，結合現況而漂亮開場，化危機為轉機？

我們常以為抗壓就是要變得堅強、勇敢、硬ㄍㄧㄥ來對抗壓力，但心理素質的培養卻是一種柔韌的回彈力，能夠很快止血，不致讓負面事件如滾雪球一樣造成心靈的反覆受傷，在不如意下仍能繼續自在的往前走。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「驚喜與意外能讓人獲得美麗的風景」，未經同意禁止轉載。）