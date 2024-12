為什麼那麼在意別人眼光？因為你沒搶回自我評價的那一把尺

作者:朱芯儀(諮商心理師)

為什麼那麼在意別人眼光?不只因為總有太多外在比較的壓力,太多人需要透過他人才能照見自己,更是因為,沒人教過我們,到底要如何搶回自我評價的那一把尺?

其實,我們有三種途徑可以做到:

第一,與自己有關,而不是與他人有關。

當衣著光鮮亮麗、美麗大方是為了得到別人的掌聲和讚美,這是別人所建構出來的尺,不是我的;但如果外表的打扮是為了自己能夠更抬頭挺胸心情好,這貨真價實是自己說了自己算。

第二,重視的是過程而非結果。

想要成為一個好媽媽,如果把自我價值建築在孩子是否學業有成、是否事業順利、是否光宗耀祖,那是無法掌握的尺,因為會影響這結果的因素太多;但如果看過程,是否以身作則的樹立孩子優良美德的典範?是否願花時間理解和陪伴讓他有被支持的感受?是否能給予一個自由的空間,讓他能安心的探尋人生方向?則是掌握在自己手中的尺。

第三,看重的是意義而非表面。

每日閱讀如果是為了像集點數一般,充其量只能累積小小成就,但回到本質,閱讀如果是為了在書中有所領略和共鳴,對自己、對別人和對世界更加理解,那麼是否提升自己的智慧就是自我評估的那把尺;冒險如果只是為了感受刺激,就像煙火一樣一閃而逝,但回到初衷,其實是為了激發自己踏出舒適圈的勇敢,所以是否能從體驗中突破超越自己就變成了另一把衡量自己的尺。

找尋自己的尺的過程,使我們更有意識的去看每一個角色、每一種關係、每一件在做或想做的事,哪些是別人的,哪些是自己的?哪些是結果論的,哪些是過程中發生的?哪些是表面的,哪些又是對自己真正的意義?

看到了還可以加油改進的方向,但同時,也更清明的肯定了自己的好,評估、判斷都只有你能決定,因為我們掌握住了衡量自己的那一把尺。

「唯有找到自己的那一把尺,才能不用別人的尺來量自己,分析、判斷、決定、成長出真正的自己。Find your own measuring standard to help you analyse, make decisions, and grow into a better and real self, so you won't be judged by others.」

