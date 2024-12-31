為什麼那麼在意別人眼光？因為你沒搶回自我評價的那一把尺
作者：朱芯儀（諮商心理師）
為什麼那麼在意別人眼光？不只因為總有太多外在比較的壓力，太多人需要透過他人才能照見自己，更是因為，沒人教過我們，到底要如何搶回自我評價的那一把尺？
其實，我們有三種途徑可以做到：
第一，與自己有關，而不是與他人有關。
當衣著光鮮亮麗、美麗大方是為了得到別人的掌聲和讚美，這是別人所建構出來的尺，不是我的；但如果外表的打扮是為了自己能夠更抬頭挺胸心情好，這貨真價實是自己說了自己算。
第二，重視的是過程而非結果。
想要成為一個好媽媽，如果把自我價值建築在孩子是否學業有成、是否事業順利、是否光宗耀祖，那是無法掌握的尺，因為會影響這結果的因素太多；但如果看過程，是否以身作則的樹立孩子優良美德的典範？是否願花時間理解和陪伴讓他有被支持的感受？是否能給予一個自由的空間，讓他能安心的探尋人生方向？則是掌握在自己手中的尺。
第三，看重的是意義而非表面。
每日閱讀如果是為了像集點數一般，充其量只能累積小小成就，但回到本質，閱讀如果是為了在書中有所領略和共鳴，對自己、對別人和對世界更加理解，那麼是否提升自己的智慧就是自我評估的那把尺；冒險如果只是為了感受刺激，就像煙火一樣一閃而逝，但回到初衷，其實是為了激發自己踏出舒適圈的勇敢，所以是否能從體驗中突破超越自己就變成了另一把衡量自己的尺。
找尋自己的尺的過程，使我們更有意識的去看每一個角色、每一種關係、每一件在做或想做的事，哪些是別人的，哪些是自己的？哪些是結果論的，哪些是過程中發生的？哪些是表面的，哪些又是對自己真正的意義？
看到了還可以加油改進的方向，但同時，也更清明的肯定了自己的好，評估、判斷都只有你能決定，因為我們掌握住了衡量自己的那一把尺。
「唯有找到自己的那一把尺，才能不用別人的尺來量自己，分析、判斷、決定、成長出真正的自己。Find your own measuring standard to help you analyse, make decisions, and grow into a better and real self, so you won't be judged by others.」
（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「唯有找到自己的那一把尺，才能不用別人的尺來量自己，分析、判斷、決定、成長出真正的自己」，未經同意禁止轉載。）
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