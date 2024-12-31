名校生揪團吃速食惹議 心理師從「公平世界信念」解析：人們傾向於相信善惡有報

作者：蘇琮祺（諮商心理師、四季心心理諮商所所長）

近期某速食企業的男主管被爆出利用權勢欺壓女員工的事件，引發了社會強烈譴責與網路抵制行動。

然而，某知名男校的學生卻故意在社群媒體上張貼該公司的產品，並留下爭議性的言論，進一步引起與抵制者之間的對立，甚至導致男校學生遭到群起攻擊，甚至有極端民眾出現威脅言論，讓校方不得不報警處理。

這一事件不僅涉及職場權力和性別議題，也讓我連結到「公平世界信念」是如何在網路時代形塑了群眾行為與衝突升級的心理動力。

最簡單的說法就是，「好人有好報，壞人有壞報」，以及認為每個人遇到的事情都是自己應得的一種想法。

一、公平世界信念如何影響網路輿論

在公平世界信念的影響下，人們通常傾向於相信「好人應該會有好報，壞人則應該受到懲罰」。當男主管被揭露利用權勢欺壓女員工時，這一事件就挑戰了人們對於世界「應該公平」的信念，進而引發以下心理反應：

道德憤怒與行動需求

人們相信，對這種不公平現象進行譴責與抵制，是「維護正義」的重要手段。因此，網友發起抵制行動，試圖懲罰該企業，並維護社會中的公平感。

責備與懲罰的延伸

在網路討論與演算法的影響之下，這種信念很容易進一步擴大，認為不僅男主管是「壞人」，就連他所屬的整個企業形象也跟著被污名化，甚至是購買該公司產品，也會被視為是「支持壞人」的人，而受到嚴厲譴責。

二、男校學生行為的心理學解讀

男校學生故意在社群媒體上張貼該公司的產品，挑釁抵制的網友，背後可能涉及以下心理機制：

青少年的身份認同與反叛心態

青少年處於建立個人價值與身份認同的關鍵階段。他們的挑釁行為可能是一種對「主流價值觀」的反叛，試圖凸顯自身的獨特性或群體的凝聚力。

而挑戰社會上「正義」輿論的行為，可能讓他們感覺自己更加特立獨行，甚至更具「勇氣」。

更簡單的說法就是「中二病」，又或者是白目（文雅一點的說法就是「智商高的低社會理解」）！

內群體偏好與社會認可

這些學生可能視自己的行動為一種群體內的「英雄式」挑戰。他們在社群中張貼產品的行為，既是一種表態，也是一種尋求內部認可的方式。

講白話就是，兄弟我挺你！

對公平世界信念的解構或挑戰

某些學生可能並不認同大眾輿論對企業及其產品的污名化，認為「產品的價值應該與醜聞切割」。

這種挑釁行為可能是他們對公平世界信念的另一種詮釋，即：「即便有人做壞事，不代表一切都應該被否定。」

也或許，勇於提出自己的觀點也是一種勇氣！

三、網友攻擊學生的群體心理學分析

當男校學生的行為被視為挑釁，網友對他們的攻擊行為可以從以下心理機制解釋：

鄉民正義與二元對立的擴大

在公平世界信念的驅動下，抵制者傾向於將「購買或支持該企業的人」視為「壞人」。

這種鄉民正義讓網友迅速將男校學生標籤為「支持不正義的壞人」，並進一步強化攻擊的正當性。

群體極化效應

當演算法讓相同觀點的網友聚集在一起討論時，個體觀點很容易因為群體影響而變得更加極端，導致衝突持續升級。

一開始，可能只是指責學生不成熟，後來可能演變為更極端的言語攻擊，甚至是威脅對學生不利的情形。

匿名性與責任分散

網路環境中的匿名性，會讓個體行為受到現實約束的強度降低，進而更容易發生攻擊性的行為。

再加上群體責任分散效應，個體會因為覺得「我只是跟著大家說一樣的話」，而進一步降低行為自控與言論界線。

四、心理學觀點下的反思與建議

從公平世界信念走向更多元思維

公平世界信念雖然能提供我們面對複雜世界的安定感，但也可能過於簡化複雜議題。

我們需要認識到，雖然抵制某公司是種表達信念的方式，但公司產品的使用者與施害者卻未必相關。

我們可以用不吃某公司食物表達不滿，但仍願意購買該公司產品的人，其實也是他的自由跟選擇。

試著接受世界中可能存在的不公平，並將重點放在如何改變結構性問題，而非單純將憤怒發洩於某些個體或群體。

促進理性對話避免道德二元化

所有的網路使用者都應該意識到，網路上的討論應以事實為基礎，但大家都可以有各自不同的觀點，避免將不同意見者過度道德化或極端化。

學會聆聽不同立場的觀點，再善用很好用的大腦思考一下，這個世界會越來越美好的。

理解青少年挑釁的背後原因

身為一個曾經的男校學生，我認為男校學生的行為可能更多是基於身份認同與反叛心理，而非真正「支持」加害者（我承認，一群男生聚在一起智商會降低）。

我們這些大人應該把焦點放在如何引導青少年正確表達意見，而非將其標籤化。