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談親密關係：他不愛不代表你不好 你不喜歡也不代表他是錯的
作者：朱芯儀（諮商心理師）
他喜歡吃蘋果，但你是個高貴的水梨；你想要玫瑰，但他就愛當陪襯的滿天星。
關係中呈現的就是我們的本來，他不愛，並不代表你不好，你不喜歡，也不代表他是錯的。
俗話說：「王八看綠豆，愈看愈對眼」，又說：「情人眼裡出西施。」真的不是美醜或好壞的問題，當熱戀的激情褪去，你的價值是不是他看重而珍惜的，他的價值是不是你欣賞而需要的，面對關係，就只是如此而已。
所以，失戀了，我知道很痛心，但決不代表你是被拋棄的輸家，而是在愛情中的每一次探索，我們才能一步步釐清自己在關係中最真實的渴望，才能學會尊重每個人想要的不同，所以，你才是贏家。
「他不愛，並不代表你不好，你不喜歡，也不代表他是錯的。Your self-worth has nothing to do with the fact that if someone fancies you or not.」
（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「他不愛，並不代表你不好，你不喜歡，也不代表他是錯的」，未經同意禁止轉載。）
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