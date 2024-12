談親密關係：他不愛不代表你不好 你不喜歡也不代表他是錯的

作者:朱芯儀(諮商心理師)

他喜歡吃蘋果,但你是個高貴的水梨;你想要玫瑰,但他就愛當陪襯的滿天星。

關係中呈現的就是我們的本來,他不愛,並不代表你不好,你不喜歡,也不代表他是錯的。

俗話說:「王八看綠豆,愈看愈對眼」,又說:「情人眼裡出西施。」真的不是美醜或好壞的問題,當熱戀的激情褪去,你的價值是不是他看重而珍惜的,他的價值是不是你欣賞而需要的,面對關係,就只是如此而已。

所以,失戀了,我知道很痛心,但決不代表你是被拋棄的輸家,而是在愛情中的每一次探索,我們才能一步步釐清自己在關係中最真實的渴望,才能學會尊重每個人想要的不同,所以,你才是贏家。

「他不愛,並不代表你不好,你不喜歡,也不代表他是錯的。Your self-worth has nothing to do with the fact that if someone fancies you or not.」

(本文經《看見心理諮商中心》授權,原文出處「他不愛,並不代表你不好,你不喜歡,也不代表他是錯的」