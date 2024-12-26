作者：陳惠婷（諮商心理師）

過去幾週，我們聊了諮商中常見的夫妻相處模式：從傳統型、自由型、你追我跑型到契合又獨立型。而今天，讓我們深入探索最後一種——戲劇型婚姻。

戲劇型婚姻：颱風過後依然緊扣的兩人

在戲劇型婚姻中，愛情不僅僅是平淡的甜蜜，而是充滿了高潮迭起的情感張力，像一場永無止盡的愛情電影，扣人心弦。對他們來說，每次的爭吵都是一場情感的角力，比起誰輸誰贏，他們更在意這份激情是否依舊存在。與其說他們吵的是問題本身，不如說這是彼此確認在乎的方式。

戲劇型伴侶的愛與戰

有人問，伴侶之間真的可以常吵而不失去感情嗎？答案也許是，愛並非無爭執，而是找到一種「有品質」的爭執方式。能夠在激烈的情緒中依然尊重對方、不隨便踩破彼此的底線，是這種婚姻的關鍵。

戲劇型婚姻的維繫之道

一、包容彼此的小缺點

婚姻中，那些原本可愛的小特點往往成了「磨人小缺點」！戲劇型伴侶懂得適當忽略彼此的瑣碎行為，比如隨處亂放襪子或打呼，這樣反而讓生活中少了摩擦。

二、爭吵的藝術：改變語氣和用詞

這類伴侶在爭執中也學會了表達技巧，避免用「你總是」「你從不」這種絕對語氣，轉而以需求來代替指責。既表達了心意，又避免對方的防衛心上升。

三、冷靜應對情緒

如果伴侶激動不已，可以選擇冷靜地表達：「我無法接受這個態度，等你冷靜下來再說。」這樣既避免情緒失控，又能保持互相尊重。

四、不尋求無意義的「幫腔」

與朋友傾訴固然紓壓，但朋友的「幫腔」可能讓伴侶間的矛盾加劇。戲劇型伴侶懂得維護情感，保持自主解決問題。

五、回憶美好時光

每次的爭吵過後，他們會重新回顧那些共度的美好時刻，找到不放手的理由。這些記憶成了他們攜手面對風雨的力量。

在風雨中堅定不移的他們，雖愛得激烈，卻也擁有一份牢不可破的愛，因為他們深知，這份激情與矛盾正是愛情最真實的模樣。

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（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「愛恨交織的戲劇型婚姻：風雨同舟，如何在濃烈中攜手前行？」，未經同意禁止轉載。）