阿德勒談「自卑感」的三種定義：別當成逃避人生課題的理由

我想隨心所欲，該怎麼做才好？

我之所以選擇教練做為自己想做的事，理由之一是「不受地點限制，可以在自己喜歡的場所工作」，而且只要透過電腦或手機視訊通話，就能上課。

‧我喜歡聽別人說話。

‧我可以隨意在自己喜歡的地方工作。

‧與客戶一對一進行教練，更有為他人貢獻的感覺。

當我好好面對自己後，發現「教練」十分符合我的價值觀和性格，而且能實現理想生活，便確定「這就是我想做的事」，我也才會花費大把金錢和時間去學校受訓。

在學校接受完整的訓練後，我成為一名人生教練。

但我馬上就遇到挫折了。

當我跟親朋好友宣布「我要以人生教練的身分開始活動」後，大約有兩位學生時代的朋友表示支持，願意成為我的客戶；此外，我在X（以前的推特）上發布消息後，也有人表示「對教練有興趣，想試試看」。

雖然我非常高興，但與同時期開始從事教練工作的其他人相比，我的客戶很少，收入也少；我還看到比我晚開始學習教練技巧的人，竟比我早一步取得了教練證照。

我因此感受到了「自卑」。明明我已經實踐了很多「自己是自己、別人是別人」的「課題分離」，卻還是不由自主比較了別人與自己的實力……看來我還沒有充分掌握阿德勒心理學。

明明我已經懂得如何進行課題分離，卻不太有辦法整理自己的心情，沮喪地想著「該不會我不適合做人生教練吧」。

阿德勒也談了很多關於「自卑感」的概念。他曾說過：

「有許多以自卑感為藉口、逃避人生的膽小鬼，但也有不少以自卑感做為發條，成就豐功偉業的人。」

此外，阿德勒將自卑感定義為「刺激人們以健全的態度，努力向上發展的力量」。意思是自卑感也能成為原動力。

因為自卑，才會產生上進心，並能付諸行動。

與他人比較並不全然都是壞事，壞的是因感到自卑而失去了動力。

第一次面對自卑感

阿德勒對自卑感的定義有三種：

一、器官劣勢（organ inferiority）：因為器官天生的缺陷而覺得自己比別人差。

二、自卑感：主觀認為自己某部分比別人差。

三、自卑情結：把自卑感當成理由，以逃避人生課題。

阿德勒坦承，他因為疾病的緣故而有「器官劣勢」。

而他對於單純的「自卑感」，則抱持著肯定的態度。因為它不單單是指與他人比較，也包括對尚未達成目標的自己所抱持的感受，所以他才會將自卑感解釋成「讓自己朝著目標前進，並活得更好的一種刺激」。

至於「自卑情結」，阿德勒認為應當盡量避免。

我感受到的是這三種自卑裡的哪一種呢？

我猜應該是「自卑情結」吧。

當初因為自己沒能在教練這方面獲得超乎預期的成果，便為自己找了藉口，「畢竟我還有正職，就算結果比別人差也沒關係」「反正我又沒有要考證照」。

「因為我時間不夠」「因為我還有工作」，我們經常像這樣，在面對挑戰時為自己找藉口。

阿德勒認為「因為○○所以做不到○○」是人生的謊言。

不是「做不到」，而是「不想做」，所以「決定不做」。

圖為《以阿德勒為人生教練的一年：工作、人際、收入都變好的一年》書封，究竟出版社提供

阿德勒心理學裡有「決定因素」和「影響因素」的概念。這也可以套用在生活型態裡，雖然器官劣勢、遺傳和家庭環境都是「影響因素」，但它們並非能決定你是誰的「決定因素」。

換言之，與其他教練相比，我發現自己攬客和營收的成效不佳，因此感到自卑，這些雖然是「影響因素」，但不是決定我今後發展的「決定因素」。

我只是產生了自卑情結、想找藉口，才會以此為由停止行動。察覺這一點後，我就不再與他人比較了，而是與自己的目標比較。

（本文出自《以阿德勒為人生教練的一年：工作、人際、收入都變好的一年》，究竟出版社出版，未經同意禁止轉載。）