「我有想做的事，但父母不答應」…阿德勒：不是不能做 是自己選擇不做

「你就是自己人生的主角」是什麼意思？

阿德勒心理學的「創造性自我」（主體論）提倡，「自己的人生由自己決定」。

「我有想做的事，但父母不答應。」

「我沒錢，所以辦不到。」

「這樣會造成家裡的負擔，我沒辦法。」

因為這樣而忍耐不去做自己想做的事，等於是讓別人來描繪自己的人生。

確實，外在因素有時會成為障礙。

但如果這件事是你真心想做的，不論遭到誰的反對、不論有沒有錢，總是能想到辦法去實行。

引用阿德勒的說法，這「不是不能做，是自己選擇不做」。

我在實踐阿德勒心理學的第一個月，了解自己開心與不開心、喜歡和厭惡的因素，也察覺了自己重視的價值觀。

在第二個月，我更進一步思考「我的人生是不是由自己所描繪的」。

然而當我想像自己想做的事、思考「想在喜歡的時候待在喜歡的地方」「是不是該換工作」時，我卻總是先想到：

「不知道家人會怎麼想？」

「大家會怎麼說我？」

當時的我還很在意別人的看法，過著以他人為中心的日子。不過我在第一個月開始意識到「課題分離」，慢慢以自己為優先、說出想說的話之後，便逐漸培養出對人生的控制感。

自己的事自己決定

前面提過，我從小就很在意別人的眼光，忽視自己想做的事，所有行動的前提都是要讓別人開心。

在學校，當大家分配班級幹部的職位時，我會先讓別人去爭取他們想做的工作，自己則是選最後剩下的位子。

學才藝也一樣，我會因為「別人都在學」，於是也跟風去學了游泳和足球（不過現在足球確實是我最愛的運動）。

在大學裡選課時，我也會跟著朋友選他想上的課……

如今回憶起來，我甚至想不出「自己究竟好好做過哪些選擇」，一切都是以他人為中心來決定並行動。

說真的，我曾想過「如果能多學一點自己喜歡的東西就好了」「如果能拓展更多人脈，接觸更多人、多受點刺激就好了」。

一開始也會覺得後悔，但這畢竟都是我自己的選擇。

阿德勒心理學的「創造性自我」讓我明白，人生這條路，是靠自己的決定走出來的。

既然是過去的自己塑造出現在的我，那麼我只要改變現在的自己，就能改變未來的人生。

我認為，對過去的人生感到後悔的人，會更有力量來改變將來的人生。因為「再這樣下去可不行」的想法，會轉化為改變的力量。

阿德勒心理學有一個概念，稱為「軟性決定論」（soft determinism）。

「軟性」的意思，就是不強硬地說「你可以自己決定任何事」。

在哲學裡，「決定論」是指「有過去才會有現在的自己，現在的自己會受到過去的影響，無法改變」；而與之相對的概念是「自由意志」，主張「一切都可自主決定，不受遺傳和社會的限制」。

阿德勒心理學則是走中間路線，屬於「軟性決定論」。

這是因為阿德勒本身患有疾病，他也曾談過自己在遺傳和身體的劣勢，認為人們難免會受到這些外在因素影響。不過即使在這種狀況下，人依然能扮演一個主動的角色，擁有自主決定的權利，對這些生命經驗做出主觀詮釋和運用。

如果因為遺傳所造成的身體特徵或疾病等實質因素，導致我們無法做到某些事，那確實沒有必要去改變它，只要去思考自己現在還擁有什麼、能做到什麼就好。

你可以用更有彈性的方式思考，再以自己的方法落實，我覺得這也是阿德勒心理學的優點。

重新思考自己的生活型態

「既然過去的人生是自己決定和選擇的，那麼今後的人生也可以由自己決定。」

培養出「創造性自我」後，我便能用這個觀點來看待人生。

前面提過，阿德勒稱呼性格為「生活型態」，而思考自己擁有什麼樣的生活型態非常重要，因為它是衡量自己生長於何種價值觀的指標。

了解這一點後，只要確定自己將來想怎麼做，就能改變生活型態。

阿德勒所說的生活型態包含了三項要素：

‧自我概念：覺得自己是怎樣的人。

‧世界觀：如何看待周遭的人和環境。

‧自我理想：希望自己和周遭的環境如何。

「自我概念」所指涉的範圍很廣，從「我是父親」「我是家庭主婦」這些身分的認知，到「我很內向」「我很會聊天」「我不善於和人往來」這些特徵都包含在內。

「世界觀」是指對自己以外之人事物的認知，例如「身邊的人都很溫柔」「社會很冷漠」「身邊很多優秀的人」等。

「自我理想」則是像「我要變成有錢人」「我必須出人頭地」「我必須靠自己生存下去」「家人必須和睦相處」這類理想。

阿德勒認為，只要掌握「對自己的認識、對周遭人事物的認識，以及理想中的自己和周遭要成為什麼模樣」這三個概念，並在必要時再次審視，就能改變自己的生活型態。

同時，這三個概念也深受與家庭（家人）的關係影響。

家庭是世界的縮影，孩子會透過與家人的關係，學到自己是什麼樣的人、周圍是什麼樣的人，以及什麼是好的、什麼是壞的。

另外，阿德勒也說過，比起父母，孩子受手足的影響更深──因為年齡相近，容易產生競爭心態的緣故。

這種手足在家庭裡的配置順序，阿德勒心理學稱之為「家庭星座」。

雖然這只是大致上的傾向，不過第一個孩子大多「想博取關注」「想滿足周遭的期待」「有控制欲」，最小的孩子則有「怕寂寞」「堅持自己的作風」「認為別人幫自己忙是天經地義」等特徵。

我在家中是長子，相當符合「想滿足周遭的期待」這項特徵。另外，很多人都說我「善於照顧年紀小的人」，這或許也是第一個孩子的特徵。

但是千萬別忘了，這些都只是影響，而非定論。關鍵就在前面所提到的「軟性決定論」：

人生可以由自己描繪。

自己的事可以自己決定。這就是阿德勒心理學的思想。

透過這些分析思考自己的生活型態後，我發現自己因為不擅長與人往來，反而更珍惜那些少數能建立深入關係的交情。

我也覺得自己非常親近那些願意和我往來的人。

反過來說，一遇到合不來的人，關係馬上就會變得疏遠。

此外，我也發現自己不喜歡競爭，希望人人都能平等相待。

圖為《以阿德勒為人生教練的一年：工作、人際、收入都變好的一年》書封，究竟出版社提供

了解自己的生活型態後，就更容易知道今後要做的事情（目的）可以朝哪個方向發展。如果想依「自我理想」創造未來，只要依循自己的生活型態行動即可；而我的生活型態，也能根據自己的目的改變。

（本文出自《以阿德勒為人生教練的一年：工作、人際、收入都變好的一年》，究竟出版社出版，未經同意禁止轉載。）