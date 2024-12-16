半伴依戀／親密關係中當男人脆弱時 可以溫柔又美麗

作者：廖泓凱（一肩伴侶心理諮商所 伴侶心理師）

在伴侶關係的世界裡，我們常常會期待自己可以遇到一個「好」男人，對我這一個在做伴侶治療的心理師而言，常常在思考的是：在伴侶之間，所謂的「好」男人，應該要長什麼樣？不曉得我們男性的朋友，有沒有思考過這件事？在伴侶相處的歷程中，我夠「好」嗎？

放眼望去，在這個世界的文化氛圍裡，不論中西方，對男性有的時候都有一些期待，特別是有了伴侶，組成一個新的家庭以後，這些期待包含對一個生理男性在過去認定上應該有的特質，而這個時候這些特質會被特別的放大，例如：有責任感、有擔當、要勇敢、獨立自主、堅強、積極進取、有企圖心、要有霸氣…等。

隨意的google搜尋，都會發現這些帶有比較陽剛的形容會套用在男性朋友身上，以至於這些特質也反映了一個男性，似乎「應該」也要具有一定程度的社會成就。「必須」具有這樣的男子氣概，我不確定每一位朋友的認知會是什麼，但是我看到的是，進入伴侶關係後的男性，在無形之中也給了自己的肩膀慢慢堆疊許多隱形的社會綑綁與束縛，並且如影隨形的跟著孩子出生、念書、長大，直到生命凋零的那一刻。

有車、有房、有穩定的工作事業或生涯發展，在伴侶關係中這似乎對男性而言是一個基本配備的要求，因為這些外在條件，在關係中可以帶來足夠的安全感，雖然我是生理男性的心理師，但是回想過去這幾年的忙碌，不知不覺我也默默認同這樣的理念，但是隨之而來的是對自己有一個永無止盡的壓迫：就是不管我怎麼做，我始終覺得我自己還不夠好。

我真的相信絕大多數的男性朋友，在步入婚姻與伴侶組成家庭之後，對自己都有一個理想與期待，是個責任，也是份榮耀，為了呈現自己「好」的那一面，所以很願意承受社會的綑綁，然而內心裡的苦、受傷、委屈、難過…這些都是一個不能說的秘密，男性的脆弱也就這樣被掩埋。

過去的經驗裡，常常聽到的是「男兒有淚不輕彈」、「一個男生的在掉眼淚，這像什麼樣？」…對男性的性別角色刻板印象，在這個時候無形中對於情感表露的這個部分成了一種束縛，而這樣的束縛，並非步入婚姻家庭而產生，而是早在我們的童年經驗裡就已經開始被灌輸、內化，形塑了一個男性該有的樣子經歷了青少年，來到了成年。

所以有了伴侶、有了家庭，在這個時候男性又被賦予更重的責任，而我們默默的也認同這樣的觀點，因此有的時候即使產生了挫折或脆弱是不容易被允許跟接納的，因為「你得要扛起這一個家」。在我們過往的成長故事，都很少被鼓勵可以表達自己的情緒與感受，表達了，不一定可以獲得一個允許或正面的回應，我們能做的，只能壓抑著，畢竟我怎麼可以讓我的家人、讓我的伴侶擔心呢！

看到這裡的你，不論你是生理男性或是生理女性，看看自己身邊的男性朋友們或者自己，會不會有一種似曾相似的經驗？我記得曾經在某些場合談婚後男性脆弱的這個議題時，有人覺得這不過是一個討拍的行為，但換個角度想，難道有了伴侶的男性，在關係中不能擁有一點點的安慰或者是鼓勵嗎？戴著一個堅強的面具，壓抑著自己的脆弱，喜歡這樣的自己嗎？

任何人面對脆弱跟無助，不論是關係上的挫敗、家庭子女親友間的失和、生涯事業的困境或瓶頸，這些帶來的負向情緒感受時，都需要一個依靠，面對朋友，要有這樣的展現真的不是件容易的事，但是在伴侶關係中，當你的男性伴侶願意在你的面前展現脆弱時，請相信一件事：你們的心，正展開了一場有溫度的連結與交流。能看到自己的男性伴侶的脆弱，是幸福的，因為他正勇敢的展現他真實的自己，表面呈現的是脆弱，但這個背後可是有無限的勇氣，值得欣賞，也值得肯定。

過去，男性的身上確實背負著一個不能太脆弱的性別角色刻板印象，但是如果有一天，你身邊的男性伴侶在你面前展現了他的脆弱、無助時，也許可以這麼做：

1. 聽聽看：請相信每一個難過跟脆弱，它的背後一定有一個故事，這個故事可能藏了很久，它想要浮出水面，被聽見、被看見、被理解。

2. 陪陪他：不確定他願不願意分享，即使聽完了，可能一時也很難給予回應，試著在他身旁陪陪他，問問看：有沒有什麼是我能為你做的？也許他會說不知道，那也沒關係，告訴他：如果有需要，我會在。

3. 擁抱他：如果他願意，能不能給他一個大大的擁抱呢？這個擁抱可以軟化許多硬扛著的堅強，會帶來很不可思議的力量，原本的陽剛，在這個時候可以柔軟、彈性、更有韌性。

不需要想得太複雜，一聽、二陪、三擁抱，陪伴我們身邊的男性伴侶在這些挫折又受傷的經驗裡，逐漸找回復原力。

近期在工作的經驗裡，接觸越來越多的男性朋友前來諮商，不論是個別或是伴侶，這真的是一個令人動容的現象，呈現的是男性朋友開始願意嘗試觸碰內在深層的一個脆弱又無助的經驗與感受，也許這真的很不習慣，但是在現在的這個世代，我們每一位男性都試著翻轉過去既有的性別刻板印象，每一位男性在呈現脆弱的同時，真的有他一個美麗的溫柔。

回到伴侶關係裡，表現出內在溫柔的男性，不是退縮、也不會是懦弱，面對內在的脆弱，可以做的是輕輕的拍著他的肩，拍落他肩膀上的社會綑綁與束縛，一起來見證他即將帶來的一場溫柔又美麗的探險。

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