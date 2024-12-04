吳姿瑩（諮商心理師）

家中孩子每天沉迷於上網、玩遊戲，到底有沒有在認真念書？以後會不會只打遊戲不做正事？有這些擔心的家長們，讓我們花點時間了解，如何判斷孩子是否已經網路成癮，想想如何協助孩子回到現實世界中，和父母、師長、同學建立有意義的關係，確保孩子們的身心能健康地成長。

如何判斷孩子是否網路成癮

美國匹茲堡大學學者Kimberly S. Young在2009年提出一個快速判斷網路成癮的標準，只要在下列8個問題中，回答「是」的數目有5個以上，就可初步判斷已經有網路成癮的跡象。

1. 專注於網際網路或線上活動，且在下線後仍繼續想著上網。 2. 需要花愈來愈多的時間在線上才能得到滿足。 3. 曾多次嘗試戒掉網路使用，但並沒有成功。 4. 減少或停止使用網路，會覺得沮喪、心情低落或是脾氣煩躁。 5. 花費在網路上的時間超過原本的計劃或打算。 6. 為了上網不惜影響重要的人際關係、工作、學業或工作機會的損失。 7. 向家人或朋友說謊隱瞞涉入網路的程度。 8. 上網是為了逃避問題或釋放一些無助感、罪惡感、焦慮或沮喪。

這些判斷依據是從「美國精神學會」制定的DSM-IV《精神疾病診斷與統計手冊-第四版》中的「賭博成癮症」診斷標準中修改而來(Frances, A., First, M. B., & Pincus, H. A.,1995)。有其學理根據之外，因為使用上非常方便，被眾多專家學者廣為引用，是一份簡單、可靠的評量。家長可與孩子找個時間，一起檢視在運用網路上，有沒有前述狀況發生。把「網路」一詞替換為「遊戲」也可適用。

在生活中觀察孩子是否有成癮跡象

有些家長會說：「孩子連跟我好好吃頓飯都沒辦法，根本不可能跟他一起做量表檢視啊！」這樣的親子關係相信一定令家長感到十分挫折，但作為孩子的引導者、保護者，我們有責任找出方法協助孩子遠離成癮。事實上，量表中有許多選項，都可藉由同住生活的觀察，判斷孩子目前的狀態，藉此評估孩子目前是否有成癮的現象。家長們也可以靜下心想想：有什麼情況是他/她會比較願意坐下來談的？我可以怎麼嘗試再次創造類似的場景？並藉機將上述8項標準中描述的狀況，融入聊天的內容中，理解孩子沈迷於網路、電玩的嚴重程度。

理解成癮背後的痛苦及挫折

研究成癮議題後會知道，成癮行為的背後通常隱藏著難以訴說的痛苦。需要身旁的人有耐心地回應、支持、並協助當事人為自己設下界限。為了理解孩子的困難，我想邀請家長們思考幾個問題：「孩子沈迷在上網或遊戲世界，有沒有可能是一種逃避與人互動的保護機制？孩子會不會是藉由上網、遊戲，來逃避在現實生活中的挫折？」換句話說，若只把焦點放在如何改變孩子沈迷於上網或遊戲的行為，而不思考孩子們成癮行為的可能成因，家長很難從根本協助孩子調整問題行為、培養負責任的態度。

家長如何協助孩子減癮

在理解孩子面對的困難後，家長可在日常對話中表達對孩子困境的同理及支持，讓孩子感到家長願意花時間理解自己，這可協助緊繃的親子關係獲得減壓。在取得孩子一定程度的信任後，家長可試著和孩子討論合適的上網或遊戲時間，並協助孩子遵守規定、培養自律的習慣。在協助孩子的過程中，有時會為了限制孩子上網或遊戲的時間，導致親子關係緊張。有些家長無法忍受家中烏煙瘴氣而棄械投降。但若孩子發現家長守不住立下的界限，很自然地會不斷破壞規定，來測試家長的底線，最後家長感到挫折、孩子繼續沉迷，這個狀態又回過頭來困擾家長、導致親子關係再次緊張。因此，作為家長，我們首先要為自己的心理做準備，事先理解在協助孩子戒癮的過程中，勢必會面對關係中的衝突、甚至對立，但為了從根本協助孩子回到正軌，作為家長要試著在支持孩子過程中穩定的守住界線，相信這樣的努力會在不遠的將來看到收穫。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「孩子沉迷於上網或遊戲，如果成癮了該怎麼辦？」，未經同意禁止轉載。）