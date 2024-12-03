憂鬱症、抑鬱症差在哪裡？成因、種類、治療方式一次看

抑鬱症是什麼？抑鬱症症狀有哪些？本文首先帶你認識抑鬱症的成因、抑鬱症與憂鬱症的差別，接著分享抑鬱症常見前兆、症狀，以及抑鬱症狀的自我檢測方式，最後更分享抑鬱症的治療方式與自救技巧，帶你找回生命的意義！

抑鬱症是什麼？憂鬱症、抑鬱症差在哪裡？

演藝圈相繼傳出藝人患上憂鬱症的消息，主要原因大多是高壓的生態環境、競爭壓力大、媒體輿論、網路霸凌等，包括韓國偶像金鐘鉉、雪莉與華語樂壇歌后Coco李玟等人，最終都因為不敵心理問題而離世。

憂鬱症是我們生活中不可忽視的健康議題之一，許多人因為害怕丟臉所以不敢去面對自己有精神疾病這件事；或是當身邊親朋好友患上憂鬱症時，卻不知道該如何給予幫助與陪伴。底下我們將從憂鬱症／抑鬱症是什麼開始，帶你了解憂鬱症、抑鬱症、躁鬱症常聽到的3種精神疾病差別是什麼，並說明常見的憂鬱症／抑鬱症種類有哪些。

（一）憂鬱症／抑鬱症是什麼？憂鬱症、抑鬱症、躁鬱症差在哪裡？

台灣罹患精神疾病的人數每年逐漸增加中，依全民健保申報資料分析，2019年台灣民眾因精神疾患就醫人數約280萬，其中又以女性居多（約158萬人），相較2018年增加3.6%，約10萬人，其中當然也存在著不少黑數，是不知道自己生病，或是知道自己生病但不願意就診的民眾。

其實憂鬱症是情緒障礙的一種，會出現嚴重的情緒低落，並且對生活中各方面事物感到沒興趣；而這種情緒低落往往超出了正常的情感波動範圍，進而影響到個人的日常生活、工作和人際關係等。「抑鬱成疾」是對於上述狀態的形容詞，所以在罹患憂鬱症時也有人會形容自己很「抑鬱」。在台灣「憂鬱症」是醫學診斷專有名詞，而抑鬱症則被使用在其他國家。

抑鬱症是台灣醫學診斷上說的憂鬱症，抑鬱是憂鬱症中最典型的狀態，所謂的抑代表「壓抑」、鬱則是代表不開心、不快樂。

那麼除了憂鬱症、抑鬱症之外，另一個常聽到的「躁鬱症」又是什麼呢？躁鬱症也稱為「雙極性情感疾患」，同樣是一種情緒障礙疾病，不過與憂鬱症的差別在於，躁鬱症會出現情緒的極端波動，分別是「躁症」跟「鬱症」兩種。

躁鬱症患者在「躁症」期間，表現為躁動、極度興奮、多話、活力過度、情緒高昂，並可能伴隨著冒險行為、睡眠減少以及思維和語言的快速流動，甚至會出現過度自大、亂花錢、慷慨等情況；在「鬱症」期間，患者可能感到極度沮喪、失去興趣、疲勞、注意力不集中、自我價值感下降，甚至可能有自殺念頭或企圖，與憂鬱症相似。

（二）憂鬱症／抑鬱症相關其他診斷

⬩持續性憂鬱症（Persistent Depressive Disorder,PDD）：

持續性憂鬱症又稱為輕鬱症，通常持續兩年以上，症狀可能落在輕微至中度，但會持續存在，包括悲傷、失去興趣、自我價值感下降、睡眠和食慾變化等。

⬩重鬱症（Major Depressive Disorder,MDD）：

重鬱症屬於症狀較嚴重的憂鬱症，表現為嚴重的悲傷和失去興趣，可能會出現明顯的功能障礙，如無法正常工作、學習或與人社交等。診斷標準通常要求在同一段時間內出現多種症狀，並持續至少兩週。

⬩精神病性憂鬱症（Psychotic Depression）：

這種憂鬱症會與其他精神病症狀合併出現，患者可能出現幻覺、妄想或嚴重的妄想等。

⬩適應障礙症（Adjustment Disorders）：

適應障礙症通常會因應特定壓力事件而引起的情緒障礙，通常在壓力事件發生後的三個月內出現。症狀包括悲傷、焦慮、失眠、行為改變等，並且可能會影響日常功能；不過隨著壓力事件消失之後，憂鬱症狀也會為隨之好起。

⬩季節性憂鬱症（Seasonal Affective Disorder）：

這是一種與季節變化有關的憂鬱症，通常在秋季、冬季時出現，可能與「光照不足」有關，不過症狀會隨著季節結束而逐漸康復。

⬩經期前情緒障礙症（Premenstrual Dysphoric Disorder,PMDD）：

經期前情緒障礙症與女性經期週期性息息相關，通常在月經前一週出現身心不適的狀況，症狀包括情緒波動、焦慮、疲勞、睡眠問題等。

⬩產後憂鬱症（Postpartum Depression,PPD）：

產後憂鬱症是一種在女性產後出現的精神疾病，一般會在生產後的幾個星期內出現，並可能會持續幾週到幾個月的時間不等，通常是因為體內賀爾蒙的變化、角色適應問題、照顧孩子的壓力與心理壓力等綜合因素所導致。常見的症狀包括情緒低落、焦慮、失眠、對嬰兒照顧的負面感受等。

憂鬱症／抑鬱症症狀有哪些？抑鬱如何自我檢測？

只要心情低落就算是憂鬱症嗎？憂鬱症／抑鬱症發作症狀有哪些？憂鬱症的症狀有許多，包含生理、心理與行為等，以下我們整理出常見的憂鬱症前兆與症狀，如果發現這一段時間以來，自己出現許多相符的症狀，那麼下面我們也有提供憂鬱症相關的檢測表，千萬別忽視身體發出的警訊！

（一）常見的憂鬱症／抑鬱症前兆與症狀

情緒方面

⬩持續沮喪與悲傷 ⬩對生活失去興趣，原本喜歡的事物也不感樂趣 ⬩感到無望、無助和自卑 ⬩情緒波動，例如易怒、煩躁等

心理方面

⬩注意力和集中力下降 ⬩思考速度變慢 ⬩對自己的能力和價值感到懷疑

行為方面

⬩睡眠障礙，可能是失眠或過度睡眠 ⬩食慾變化，可能是暴飲暴食或完全沒胃口 ⬩不想與人接觸與相處 ⬩日常活動減少，不喜歡出門

身體方面

⬩容易疲勞或體力下降 ⬩身體不適，可能包括頭痛、肌肉疼痛等 ⬩性慾下降

自殺念頭

⬩精神狀況不穩定，導致出現不想活下去的念頭

（二）抑鬱症狀判斷：憂鬱症／抑鬱症檢測表

簡式健康量表（Brief Symptom Rating Scale，簡稱BSRS-5）

分數計算：

⬩前五題總分：

⬩＊有自殺的想法：有自殺想法評分為2分（中度等級）以上時，建議尋求精神醫療專業諮詢

PHQ-9

分數計算：

⬩10~14分：輕度憂鬱 ⬩15~19分：中度憂鬱 ⬩20分以上：重度憂鬱

若是測驗結果為輕度憂鬱傾向的患者，也千萬別大意，雖然目前症狀不明顯、不嚴重，但可能會隨著壓力累積，導致憂鬱狀況逐漸嚴重，因此建議可以適當地向身邊的親友聊聊、抒發情緒；中度憂鬱傾向的患者建議尋求心理治療，再評估是否需要加入藥物雙向治療；重度憂鬱傾向的患者務必立刻就醫尋求專業精神醫療單位的協助，一拖再拖可能導致病情更加嚴重。

其他種類憂鬱症檢測表

為什麼會憂鬱／抑鬱？解密常見的憂鬱／抑鬱症原因

那麼為什麼憂鬱症／抑鬱症會突然找上門？其實罹患精神疾病並非一時所造成，可能是長期壓力、種種因素累積下來，當心理無法在負荷身體承受的壓力時，就會出現憂鬱症狀，以下整理出3大常見的憂鬱症／抑鬱症成因。

（一）遺傳因素

憂鬱症有一定程度的遺傳風險。研究表明，如果家族中有患有憂鬱症的成員，則其他家庭成員患上憂鬱症的風險會增加，但是這並不代表家庭成員患有精神疾病，其他人也會患上，只是罹患的風險相比一般人來說可能機率更高。

不過，在《美國精神醫學期刊》的一項研究指出，對於具有高遺傳風險的憂鬱症患者來說，擁有一定的社會支持，是有機會降低降低風險的。也就是說，有家族遺傳精神疾病的人，其實是可以透過保持好的社會連結來維持自身的身心健康。

（二）生物學因素：神經傳導物質、內分泌異常

部分神經遞質如血清素、多巴胺和正腎上腺素，在調節情緒和情緒穩定方面起著重要作用，因此被認為是影響憂鬱症的重要因素之一，其異常水平可能導致情緒問題。此外，像是女性在月經前、產後體內賀爾蒙的改變也會導致憂鬱症狀出現。

（三）心理因素

⬩童年經歷：早年的創傷性經歷，如家庭暴力、單親、父母過世、同儕霸凌或其他壓力事件，都可能會增加患上憂鬱症的風險。這些經歷可能對個人的情感和行為模式產生長期影響，增加心理健康問題的風險。

⬩個性：某些個性特徵可能使某些人更容易受到憂鬱症的影響，例如情感不穩定、負向思維模式、自我價值感低下等。

⬩重大事件：突發性或重大的生活事件，如失業、喪失親人、離婚等，都可能成為觸發憂鬱症的因素。這些事件可能造成情緒和心理壓力，影響個人的情緒穩定性和心理健康。

憂鬱症／抑鬱症如何治療？

理解憂鬱症是什麼以及成因之後，不少人會問到，那麼憂鬱症／抑鬱症治療方法有哪些？多數人在發現自己可能患上憂鬱症之後，都會害怕自己被別人貼上負面的標籤，甚至不敢告訴身邊的親友，也不願意就醫治療，久而久之便導致症狀加重，還可能會出現想輕生的念頭。

患上憂鬱症並不可怕，只是我們的情緒沒有得到一個正確抒發的管道，這時候就應該交給專業的精神科醫師、心理諮商師來幫助我們度過難關、解決問題。

憂鬱症／抑鬱症心理治療：心理諮商、藥物治療

「心理治療」是透過專業醫療人員針對「病患」的心理問題進行藥物或行為上的「治療」。

⬩心理諮商：心理諮商提供一個安全的空間，讓患者能完全地表達情感、擔憂和恐懼等，並得到理解和支持；同時透過心理諮商師的幫助，患者可以更深入地了解自己的想法、信念和價值觀，並且可以學習到如何應對憂鬱症的技巧，包括情緒調節、壓力管理、解決問題的能力等。

⬩藥物治療：憂鬱症通常與大腦中神經傳導物質的不平衡有關，尤其是血清素、多巴胺和正腎上腺素等物質水平可能降低，透過抗憂鬱的藥物可以幫助調節這些神經傳導物質的水平，從而改善憂鬱症的症狀。需要注意的是，憂鬱症藥物必須由醫師開處方籤來領藥，並根據指示用藥，目前皆無法自行到藥局購買。

憂鬱症／抑鬱症發作別害怕！教你抑鬱症自救技巧

面對憂鬱症／抑鬱症的發作，我們一定要有基礎的應對與處理能力，以下是幾個自救的小技巧，可以幫助疾病發作時減輕症狀和提升心情：

⬩保持日常活動：憂鬱症患者一定要多到戶外走動、保持好心情，如果不喜歡人多的地方，可以選擇爬山、騎腳踏車等，盡量維持自己日常生活的正常活動，包括作息時間、飲食、運動等，規律的生活方式有助於維持身體的生理平衡，以及穩定情緒。

⬩學習應對技能：學習一些基礎的應對技能，如深呼吸、漸進性肌肉鬆弛、冥想、做瑜伽等，在症狀發作時便能助於應對情緒的波動，降低自我傷害的可能性。

⬩穩定的社交維繫：憂鬱症患者一定要盡量保持穩定的社交關係與聯繫，像是與親朋好友分享生活趣事、心裡感受等。良好的社交關係對於心理健康有一定的重要性，可以提供你情感上的支持和理解。

⬩為自己設定目標：在日常生活中為自己設定幾個小目標，當你完成一個小目標後，可以為你帶來一些成就感，有助於提升正向的情緒，以及自我肯定。

提醒你：若是憂鬱症發作情況嚴重，出現想傷害自己的念頭時，務必請求身邊親友的協助，並立即就醫治療。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「抑鬱症／憂鬱症不可忽視！認識憂鬱症成因、種類、治療方式」，未經同意禁止轉載。）