從《影后》看婚姻危機：哪個環節出了問題？關係的裂縫 多數時候是陰影的累積

作者：陳惠婷（諮商心理師）

在《影后》的故事中，薛亞之問了一個令人深思的問題：「那個時候，哪個環節出了問題？」這句話道出了無數人在面對感情破裂時的迷惘。她和李子齊的婚姻，從合作無間的搭檔，走向婚外情的破滅，似乎在某個時刻崩解了，但這個時刻究竟在哪裡？

我們常想，問題是不是始於那場爭吵？那次冷戰？或者，那個人（史艾瑪）的出現？但榮格心理學告訴我們，關係的裂縫，多數時候是陰影的累積。

婚姻中的「陰影」是什麼？

榮格提到，每個人心中都有未被接納的部分——我們稱之為「陰影」。在薛亞之和李子齊的關係裡，這些陰影表現得尤為明顯。

💔李子齊的陰影：

身為導演的他，事業不得志，卻依賴妻子的支持，卻又無法承認這種依賴。他的控制慾與大男人主義，正是他內心對無力感的掩蓋。當史艾瑪出現時，她像是一面鏡子，映照出他渴望被崇拜的另一面，於是他不惜以背叛填補自尊的裂痕。

💔薛亞之的陰影：

她看似全能，掌控著公司的大小事，也全力配合李子齊的需求，包括為了滿足他的夢想一次次接受試管療程的煎熬。然而，她壓抑了自己的渴望，甚至在婚外情揭露後，第一反應是試圖挽回婚姻，而非問問自己真正想要什麼。

關係中的裂縫，從未是單一事件的結果

《影后》裡，李子齊的婚外情並不是問題的起點，而是多層陰影堆積後的爆發點。當我們執著於尋找「哪個時候出了問題」，其實是在試圖忽略這些陰影的存在。裂縫的產生，或許不是因為「不夠愛」，而是我們在關係中無法接納彼此的不完美。

回到自己的內心，才能修補關係的破洞

當薛亞之決定離開李子齊時，她看見了真相：問題從來不是史艾瑪的出現，而是她和李子齊都無法直面彼此的陰影。對每一段感情來說，最深的功課不是如何「解決問題」，而是如何接納關係中的不足，如何理解自己的需求與傷痕。

如果是你，會如何回答這個問題？

當感情出現裂縫，你會問：「那個時候，哪個環節出了問題？」還是更勇敢地問：「我還能如何與自己和解？」

每個人在感情中的陰影，都值得被看見。當我們願意把目光從對方的錯轉向自己的內心，也許就能找到答案。

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「從《影后》看婚姻裂縫：那個環節出了問題？」，未經同意禁止轉載。）