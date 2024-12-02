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諮商沒有用？談心理師的適配性：眼前這個「人」帶來的感受很重要

看見心理／ 陳宛婷（諮商心理師）
我國羽球一哥周天成。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
我國羽球一哥周天成。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

作者：陳宛婷（諮商心理師

前陣子剛結束巴黎奧運，台灣選手的表現令人振奮，而其中有件事情很有趣！在周天成精彩的表現中，特別吸引我目光的是，他身邊一位每當得分就高喊慶祝的女性，他不是周天成的教練，而是物理治療師

「我希望能夠走獨立思考的道路，並且自己找尋問題，做出調整加強自己弱點的方法。雖然比賽沒有教練陪同在羽球界罕見，但我認為這種方式適合我。」周天成解釋了自己不請教練的原因。而高姐在周天成身旁給足了各種照顧以及情緒價值，不論成敗都為他喝采，周天成強調：「我們彼此互相幫忙，場上、場下最辛苦的都是她，高姐是我最好的後盾」。周天成理解自己在場上、在高壓情境上的需求，他要的是支持，而非指教。

這令我想起，這和選擇出自己合適的心理師很類似，諮商歷程中，我們帶著困境與痛苦前來，在這情境下每個人所需要的協助其實因人而異。

在我過往與不同心理師的諮商體驗中，隨著我更知道自己的性格與需求，發現我需要的心理師，是能提供我思考空間，帶領我覺察、賦能、溫暖又鼓勵的心理師，我不太喜歡過多的建議與指教，或是過早的分析，能讓我安心與信任的大哭，並真心的聽懂我的傷痛，對我來說才是能有效的療癒。

「我需要什麼樣的幫助呢？」

諮商是否有效，與心理師的適配性相當關鍵，不同風格、個性、性別、年齡、專長、諮商理論等因素，都有可能帶給你不一樣的感受。有人適合有明確的指示、回家功課或是明白的建議，或教練般的指導；同時也會有人適合溫柔、安撫、同理、開放的討論方法。而要知道自己適合什麼，反而是需要真切地去嘗試與體會，並聆聽自己內在的聲音，相信自己所感受到的直覺，並傾聽自己安全感所發出來的訊號。

有些人諮商後，感覺怪怪的，覺得心理師似乎沒有那麽理解我，且讓人卻步，甚至自我懷疑是自己有問題，才沒辦法在諮商過程中得到幫助。這其實是你在會談中沒有得到足夠的安全感以及信任，而內心的這些直覺與感受正在提醒著你，現在的方法並不適合。先不論心理師的學識背景或理論豐富度，在視對方為心理師之前，眼前這個「人」所給我們的感受是很重要的。

感覺不對勁的時候，你可以怎麼做呢？第一、你能和現在的心理師討論此刻的感受，看未來的談話方式是否能調整。第二、根據自己的感受去選擇不同的心理師。

最後，我想提供大家練習聆聽安全感的方法。

如果你願意，我想邀請你回想一位讓你感到安全的人，想像在這個人身邊，感受身體放鬆的反應，這個人的眼神，說話方式以及支持態度，是如何讓自己感到舒適與平靜。這人有可能是某個長輩、同儕、寵物或是動漫人物（欣梅爾真是讓人安心），這人是你在混亂、恐懼與不安中，能緩解你的情緒，並讓你感受到安心與自在。

你能記著自己感到安全的感受，在尋求協助的無助之下，上網看看心理師的照片、介紹與文字風格，聽聽自己的直覺，眼前的這個人是否能夠讓你安心的把自己目前感到困擾的事情說出來。

這需要花些時間與心力去探索，祝福大家能夠找到合適的心理師來談所與渡過困難與危機 。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「諮商沒有用？—談心理師的適配性」，未經同意禁止轉載。）

2024巴黎奧運 周天成 物理治療師

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