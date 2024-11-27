什麼樣的人容易「情緒過勞」？當人生太難熬 醫分享4心法讓你秒轉好心情

什麼樣的人容易使自己不小心「情緒過勞」？知名身心靈預防醫學專家洛桑加參醫師在其新書《不生病的藏傳紓壓術：療癒身心靈的預防醫學》（時報出版）中指出，高度自律、對自己要求極高、對他人標準同樣嚴苛的人，以及占全人口五分之一的高敏族群（Highly Sensitive People，簡稱HSP），都容易陷入情緒過勞的情況。

洛桑醫師強調，學會預防的方法至關重要，這樣未來在面對各種令人煩心的問題時，便能以輕鬆的心態迎接每一天，甚至在短短一刻鐘內轉換成爽朗的情緒狀態。針對過度的情緒和壓力，洛桑醫師特別提供了四個心法，幫助讀者找到情緒的平衡並釋放內心的負擔。

心法一、悲歡皆是故事，跌倒也能精彩

如果你的人生是一本書，它是用傷心血淚寫成的？還是裡頭充滿幸福的片段？羅曼史也好、荒唐史也罷，別無聊到被拿來蓋泡麵就好。我平常最喜歡歷史故事和武俠傳奇，男主角本來籍籍無名，後來經過這樣那樣，變成名滿天下的大俠，過程越曲折越驚險越是好看。如果英雄一開場就是人人擁戴、所有妹子都愛的英雄，一路平步青雲扶搖直上，像這樣的設定，我是不看的。

這邊順帶告訴你一個祕密：如何把過去的悲慘化為你的精采？你只需要在某個時間點成功一次就可以！愛因斯坦小時候說話慢吞吞，同學笑他腦袋不行。現在呢，沒有人敢否認，他是二十世紀最重要的科學家之一，根本天才。

當初誰笑他誰智障，有眼無珠嘛。好看的故事都有伏筆都有鋪陳，前面越糟糕越悲慘，後頭贏起來越是漂亮越是精采。現在過不好，沒關係啊，看成是增加戲劇張力，反倒挺好。如果我的人生是一本書，但願它足夠精采。拜託，別無聊到被拿去墊桌腳。

心法二、養成易原諒性格，終止仇恨循環

小明訂了高檔餐廳請朋友吃飯，卻遇到服務很差的外場侍者，小明心想：花大錢就是要來享受美食跟服務的啊，這樣真是太糟糕、我太沒面子、太令人生氣了，「叫你們經理出來！」小明劈里啪啦抱怨了一頓。桌上的飯菜很香，但罵人與被罵的，雙方的臉都很臭。

小花一樣在這間餐廳吃飯，也遇到同一位服務生，小花心想：看他那生疏的樣子，大概剛出社會不久吧！回憶起自己剛畢業時的青澀模樣，小花對這個「新來的」反而倍感親切。對方感受到小花的善意，也用微笑回應她。儘管外頭下雨有點涼，但「諒解」卻讓兩人心裡都暖暖的。

罵人、生氣不能解決不爽，但「諒解」可以！人非聖賢，雖非出於惡意，但自己一定也曾做過白癡、失禮的事，曾受到他人的原諒，今天你把這個原諒繼續「傳下去」，你不但沒有開啟一個仇恨循環，還啟動了一個良善循環。「不要緊，我瞭解你的難處」、「沒關係啊，慢慢來」......常常這樣對世界釋出善意，不只你心裡舒爽，連你脖子兩側的長壽筋，也能一併舒展開來。

心法三、明白自己還有「逃跑」這個選項

古代是野獸，現代則是上司或客戶，刺激人的交感神經活躍起來、全面放電、皮質醇分泌，促使心跳加快、血壓升高、肌肉繃緊......準備作戰或逃跑（Fight or Flight）。這是對壓力反應的典型描述。

我發現一個很有意思的現象，那就是人一緊張起來，常常只看到第一個選項「作戰」，而忽略了第二選項「逃跑」。有三個限制性思維十分常見，「逃避既無恥又丟臉」、「我沒有別的地方可以去」以及「我只會做這個」，這三個限制性思維純屬妄念，不是真的喔！先走一步，你這不叫逃避叫選擇，還有更適合現在的你的好地方，你一定能學會新世代所需要的新技能，這些才是真的！

心法四、欣賞不完美不恆常，其實也挺美

凡事求好心切，有幹勁但脾氣火爆，有效率但容易急躁，在西方性格行為學中，這樣的族群被歸類為「A型性格」。麻煩的是，A型性格特別容易跟心血管疾病扯上關係，猝死的風險也比其他人高。

考試可以考一百分，但出了考場，百分之一百的完美真正存在嗎？在思考這個問題時，我想到了日本的侘寂美學（Wabi-Sabi），擁有侘寂視野的人，尤能領略一般世俗認為的不完美、不恆常、不完全，它們其實都很美。不對稱不規則，有意思喔。粗糙不平滑，多有味道啊！意境和禪味，在他們眼裡被瞧出來。我認為侘寂美學很有可能受到佛法「苦」、「無我」和「無常」的概念所啟發，因而發現了美和優雅的真正祕密。

圖為《不生氣的藏傳養生術：身心靈全面呵護的預防醫學》書封。時報出版提供

每一科永遠都考一百分的，那是AI，不是真人。活得優雅又有人味，能看出不足中的一應俱足、看出不完美中的美，這是眼界與境界的升維，同時間，你還巧妙地安撫了對完美和效率十分偏執的那個自己，離心血管疾病又更遠了一些。

壓力本身其實不是很糟糕的東西，是我們面對它的態度，決定了它到底是對健康有益還是有害。不求壓力全無，但求面對壓力時，我們能理解、能疏導、能讓它轉而為自己所用。

※本文節錄自《不生氣的藏傳養生術：身心靈全面呵護的預防醫學》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。