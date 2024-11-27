別當玻璃心！醫傳授3大心靈處方 化解職場壓力有撇步

當洛桑加參醫師還在台灣的醫學院求學時，有一次他去身心科見習，一位病患稱呼他為「蒙古大夫、蒙古大夫」，護理長擔心這樣的稱呼會讓他受傷，便急忙制止。然而，洛桑加參醫師在他的新書《不生病的藏傳紓壓術：療癒身心靈的預防醫學》（時報出版）中回憶道，他當時笑著解釋：「不是蒙古，是西藏。」對他來說，病患的言語並非嘲笑，而是帶有一點搞笑意味，所以他絲毫不受影響。

洛桑加參醫師還提到，在他服兵役的時候，班長曾經從頭頂罵到腳底，然而他並沒有感到不快，反而心裡暗自讚賞：「這位班長的口才真是了得！罵了這麼久，竟然沒有一句重複，真厲害。」這種幽默的心態正是他在書中所強調的，如何在生活中拿回人生的詮釋權，從有趣的角度解讀他人的惡語。

洛桑加參醫師認為，當有人叫你「豬」時，也許他只是喜歡豬，覺得你可愛；當有人形容你狡猾，這未必不是在稱讚你的聰明和靈巧。行走於人世間，若能在理解實相的同時，穿插一些幽默感和俏皮的解讀，那麼生活將變得更加輕鬆愉快。正如他所說：「人間可愛，人間值得愛。」這是他對人間的詮釋，希望每個人都能在這些平凡而溫暖的瞬間中，找到足夠的美麗與溫暖，讓生活充滿愛。

面對坑疤泥濘的道路，你需要的不是一條比萬里長城還長的紅地毯，又不是在走星光大道。一雙高筒護腳踝的防水登山鞋穿上去，即便遍地碎石，那也用不著擔心。過度在意安全感、舒適圈、抗過敏、抗創傷、抗這抗那......，把自己「保護」得太好，風雪不沾，日子反而更難過。一點小小的衝突、突發狀況出現，經驗不足自然手忙腳亂。幾句嘲諷、辱罵的難聽話進到耳裡，玻璃心馬上碎了一地。

髒養風時行，跟微生物交個朋友

西方學界針對過敏兒進行研究後發現，越是保護孩子，越是避免讓嬰兒從小接觸任何「髒東西」，結果反而是在過分純淨環境下長大的孩子更容易過敏。這背後的道理並不難理解：在孩童免疫力最完善的時期，如果身體沒有趁機認識各種微生物，沒有建立起免疫系統的識別資料庫，長大後只要遇到「不認識」的物質，即使這些物質完全無害，身體也會立刻出現防禦反應，導致各式各樣的過敏症狀。

洛桑加參醫師表示，大部分的醫生，包括他本人在內，都認為適度接觸大自然、走進森林、親近土地，能夠顯著提升身體的健康狀態，無需對孩子進行過度保護。

洛桑加參醫師還強調，人類天生擁有許多了不起的「功能」，不應輕易放棄使用。例如「反脆弱」（Antifragile）便是其中之一。他解釋道，當人們在健身房進行重量訓練時，肌肉並不會因為負重而受損，反而會變得更強壯。同樣的道理，我們的頭腦也是越用越靈光，而對於壓力的承受力，則是在一次次的面對中不斷增強。為了幫助大家提升抗壓能力，洛桑加參醫師特別準備了三種「心靈能量補充包」，幫助大家賦能、充實內在力量。

心靈處方箋一號：瞭解因果，遠比爆怒掀桌更重要

遇上討厭鬼找碴，一般人通常有兩種反應，第一種，考慮到之後還要領他薪水，只好忍了，但是吞忍得好不甘願，都快要內傷了啊。第二種，管他媽媽嫁給誰，怒氣怎麼射過來我就怎麼噴回去，要戰是嗎？來啊來啊，我才沒在怕。

而有第三種反應的，我都說他是高人。怎樣反應呢？不管任何情緒上來，都不被情緒左右，還會趁機去考察運作運行的原理，去思量前因和後果。去拆解自己今天會怒、會哭、會憂慮，背後真正的原因是什麼。而真正應該處理的又是什麼。如果你認為找到原因們（會造成一個事件的原因通常不只有一個）比掀桌更重要，恭喜你，你真正是你自心的主人，在這個世界上，沒有任何人可以奴你虐你或煽動你。

心靈處方箋二號：你的寶貴價值不在他人身上或嘴裡

別老是從他人口中認識自己。當然從別人口中，我們可以獲得一些客觀資訊，比方說看上去變年輕了，或是最近吃比較好胖了。稍微參考一下就好，若懶得聽、想完全不予理會，那也是可以的喔。別人的觀點、判斷，不比真正的現實重要。比方說，某人說你胖了，其實是他眼瞎，你一量體重，根本已經瘦了十公斤。他口中的胖，跟體重計，誰更準一些？你的生命是珍貴的！是很有價值的!!

我希望你能看見你內心閃亮亮的善良和智慧。一個人若只能從他人嘴裡知道自己的近況、過得如何、混得怎樣，那麼我會說，他跟他自己不熟。就好像一頭大象想知道自己生成什麼模樣，卻找了一群盲人來摸，有人說長長的、有人說平平的、有人說細細的，全都不是真相。

自己了不起的地方，自己要會欣賞。從你開始當自己頭號粉絲那一刻起，全世界的花朵將為你綻放？當然不會！又不是在演迪士尼動畫片。但起碼，你自己的生命之花肯定會美美地盛放。

心靈處方箋三號：戴上感激眼鏡，回眸再看一眼人生

焦慮不安是人的本能，連害怕都不會的遠古祖先，早就不知道跑到哪被野獸吃掉了。連擔憂都不懂的，也可能因為沒有存糧早就沒戲唱。我們的基因之所以得以延續，是因為我們都懂得未雨綢繆和規避危險。

圖為《不生氣的藏傳養生術：身心靈全面呵護的預防醫學》書封。時報出版提供

當你自覺焦慮太多、對未來不安，恐懼太過、對某事或某人厭惡感直直飆升的時候，答應我，你一定要為自己做一個動作：戴上感激眼鏡。細數你擁有的，仔細看看那些早已將你包圍你卻視而不見的幸福。算著算著，你會發現，雖然沒有幾個億，但有幾隻可愛的小狗對著自己搖尾巴，真好！多多算擁有的，少看兩眼沒有的。其實世界從沒有虧待你，只願你更珍惜你自己！

※本文節錄自《不生氣的藏傳養生術：身心靈全面呵護的預防醫學》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。