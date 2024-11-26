權力越高越可能外遇？研究：如果想要引誘其他人 「我很有信心我會成功」

作者：楊漢章（擁抱心理博愛館所長 諮商心理師）

美國前國務卿基辛格曾說過一句話：「權力是終極的春藥（Power is the ultimate aphrodisiac）」。一般人對有權有勢的人的刻板印象是他們有許多花邊新聞或婚外情。而實際上，權力跟不忠行為真的有關係嗎？

Lammers等人（2011）進行一項研究回應這個問題。他們想知道權力越高的人，是不是就越容易有不忠行為？權力高的人容易不忠，這裡面的關聯是因為：

一、有權力的人覺得自己很有魅力？ 二、身居高位增加了跟伴侶的關係距離而導致外遇？ 三、因為有權力了，就不在意被發現的風險而容易外遇？

他們招募一群自願者參與研究，在排除目前不在一段親密關係的人之後，一共針對1275名成年人進行研究，請他們填寫相關問卷，並自評在公司組織的權力位階裡面自己的高度，Lammers等人（2011）進一步研究這些概念間的關聯。

他們發現：

一、權力越高，越可以預測有實際的外遇行為。

二、關係的距離或知覺風險都不是重點，自信才是關鍵。權力越高的人，越容易對自己的吸引力和魅力有自信。對自己的吸引力或魅力越有自信，越容易嘗試相關有利於發展不忠行為的舉動。

這份研究中的自信指的是對自己的吸引力或魅力方面的自信。

🔘如果我想要引誘其他人，我很有信心我會成功 🔘我很有信心，要引誘別人對我而言非常簡單 🔘我對我的吸引力很有信心 🔘我對我的魅力很有信心

三、不分性別都發現相同的模式：權力>自信>不忠行為。

在面對親密關係的問題時，可能不只是思考彼此溝通或距離，也需要去意識到權力的議題。也就是說，伴侶外遇不一定是你個人在經營關係上出現問題，也可能是對方處理權力的議題上出了問題。

一本在討論關係中權力議題的著作裡提到了重要的提醒（Knudson-Martin, 2023）：當一段關係出了問題、一段關係無法溝通，這是反映關係間有著權力不平衡的動力。只有當權力恢復平衡，關係才能培養信任和彼此支持。

權力議題很隱微，不容易公開討論，但開始意識和覺察到它，對於建立真實堅強的關係會有幫助。

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「越有權力越容易不忠？」，未經同意禁止轉載。）