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人為什麼會生氣？因為在關係中無法守護發自內心「最深層的在乎」

擁抱心理／ 顧浩然（諮商心理師）
我們為什麼會生氣？有時候那是來自於一種最深的在乎。 示意圖／Ingimage
我們為什麼會生氣？有時候那是來自於一種最深的在乎。 示意圖／Ingimage

作者：顧浩然（諮商心理師

你在氣什麼？

有一天來訪者提到和家人的關係時，聲音愈來愈大聲、感覺上情緒愈來愈激動，然後說自己很生氣…，「你在氣什麼？」一段的對話之後，了解到讓來訪者感到生氣的緣由。

我們為什麼會生氣？有時候那是來自於一種最深的在乎。

比如說，先生忘了太太交待的事情，讓太太很生氣，可能是因為想要自己的需求被先生在乎卻不可得。

生氣，可能是更多情緒的包裝

有時候，生氣不僅是生氣，它可能是更多情緒的包裝，只是當事人未必清楚。就像先生忘了太太交待的事情，也許讓太太因此覺得自己在先生的心目中不重要，以致於內心深層的那個脆弱、覺得自己不夠好才讓先生忘了自己的不安，被喚醒，那個被喚醒的不安，更可能是一種受傷感。

太太的生氣，也許是對於在日常生活中，無法守護發自內心最深層的在乎的挫折

當事人在當下難以承認內在脆弱的情況下，就會化做行為或言語的強烈反應。有時候，我們生氣反應的強或弱，是與關係的深淺有關。因為對關係的在乎，所以我們會生氣。

因為在乎，所以感到生氣

而這個關係也有和自己的部份。例如，為工作而加班卻沒有加班費，因為在乎公平的期待被忽略，自己的權益受損了，我們會感到生氣。

每個人的外在行為反應，包括語言的表達，都只是表象層次。內心深處卻常隱含著很多感受、期待、想法。

我們的生活中，難免會一些不如己意的事情發生，會因此而感到生氣，也是很自然的。或許，我們可以試著將生氣或憤怒，視為是一個火光。它在試圖照亮內在的源頭。

讓生氣成為火把，照亮自己的內在

而我們可以試著練習的是，去透過火光的引導，進一步探索生氣的可能原因，然後花些時消化及整理，並且適時地跟對方說明「我的生氣是怎麼了？」也許就可能創造彼此良性的互動及溝通氛圍，而讓彼此的關係更靠近、更深地情感連結。

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「你在氣什麼？」，未經同意禁止轉載。）

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