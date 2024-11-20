13歲怨父拋家棄子…30年後 他陪13歲少女面對癌末不顧家爸爸

不顧家的父親，憑什麼要孩子感恩

「你不要以為你現在生病了，我們每一個人都得順著你！」十三歲的女兒對著爸爸大吼大叫。正值叛逆期的她，氣勢完全不想輸給爸爸。

故事是這樣的──

接受居家安寧療護服務的爸爸被迫留職停薪。沒有工作的他，一整天都待在家裡，想吃什麼、喝什麼，都由太太服侍。

除了太太的照顧，他覺得這樣不足夠，也要女兒協助太太打理他的飲食起居。

以前他還未生病，大家都順著他、寵著他，畢竟男主外、女主內，他待在家裡的時間不多。現在問題來了，他二十四小時全天待在家裡，安心養病，期待家人照顧他。但從小就沒有感受到父愛的女兒，不肯照顧病魔纏身的爸爸。

她和媽媽吵：「我不明白為何爸爸這麼不顧家，你還是這麼死心塌地照顧他。為什麼？為什麼？」

媽媽用藤條打她，說：「你爸爸要死了！為什麼你還不聽話？」

十三歲的女兒不是我的案主，媽媽才是我主要陪伴的當事人。當初這位母親前來尋求輔導，是因為她無法面對準備要失去丈夫的失落，頻頻失眠，而身體消瘦。

如今，她含著淚對我訴說女兒叛逆且拒絕照顧父親的事。

我問：「可以讓我和你的女兒談一談嗎？」

媽媽點頭。

我說：「好，讓我安排去你家做家訪。」

她也點頭。

這是她的故事，也是我的故事

「你爸爸要死了！為什麼你還不聽話？」

這句媽媽罵女兒的話，好熟悉哦。它居然和我母親當初罵我的話，一模一樣。

當晚，我因為這句話不斷盤繞在腦海而失眠了一整夜。

怎麼啦？我爸爸已經去世三十多年了，怎麼在那麼多年後，這句話聽起來依然如此令人心酸、難過，而且失眠？

故事是這樣的，那一年，我也是十三歲。

我那個近乎不顧家的爸爸罹癌了，媽媽蠟燭兩頭燒，要照顧生計，也要照顧爸爸。她很自然地希望我和姊姊照顧罹癌的爸爸，以減輕她的負擔。

姊姊心疼癌末的爸爸，她願意照顧，但是我有一萬個不願意。我不僅不願意照顧，而且還故意把祖母煮給爸爸喝的藥材湯都倒掉。凡是物品從我手上給他的，我都不是遞給他，而是用丟的。

媽媽把這些都一一看在眼裡，忍不住打我。「你的爸爸要死了，為什麼你還這麼不聽話？」當時她是用塑膠水管打的，我的雙腿常瘀青且流血，而有不少傷疤。

倔強的我，憋著氣，就是不哭不鬧，任由媽媽鞭打。內心想著：如果我有一個愛我的爸爸，我會不照顧他嗎？

這些往事，每次回想，都覺得很不堪。

我真的是你眼裡那個不聽話的孩子嗎？

失眠的隔天，我到督導室尋找指引。

督導問我一句話：「如果你有機會和母親對話，長大後的你，會如何回應媽媽的這句話？」

我告訴督導：「我心裡有好多話想對媽媽說！對於『你的爸爸要死了，為什麼你還這麼不聽話？』這句話，我會問媽媽：『媽，我真的是你眼裡那個不聽話的孩子嗎？』」

「你繼續多說一點。」督導引導我。

「當初我看著媽媽被爸爸欺負，被他晾在一旁。他健康的時候，有哪一天是願意待在家裡，陪著我們的？沒有！他連我幾歲都不知道。我喜歡什麼科目、我的興趣是什麼，更不要說我的心事是什麼，他統統都不知道！

「等到他生病了，母親居然要我去照顧爸爸──他憑什麼？！憑什麼一個完全不願花點時間陪伴孩子們的父親，卻要他的孩子懂得報恩。

「眼看媽媽受盡委屈，付出這麼多──即便到現在，我永遠也不會忘記無數個深夜裡，她坐在裁縫機前不停車衣、被迫熬夜的背影。要一個女人早上工作、晚上也得工作，身兼多職。

「爸爸，你呢？當媽媽辛苦的時候，爸爸，你在哪裡呢？你到底在哪裡呢？你知道媽媽的辛苦嗎？你知道媽媽嫁給你之後，吞下這麼多苦嗎？這值得嗎？爸爸，你有看見嗎？」

我在督導面前激動地說了一大段話。她用很溫柔的眼神看著我，讓我繼續說。

「殘酷的是，當我想要替媽媽反抗時，卻被媽媽打。所有的大人都覺得那是我的錯，說我不孝。原來大人們可以不用理會小孩子受傷的感覺，就這樣逼著我長大，要我懂事。」

督導問我：「所以你病人的女兒受傷的感覺，你是最能理解的？」

「是，我最能理解這種感覺。明明不是小孩的錯，是爸爸的錯，卻反過來是小孩被媽媽打。」

督導繼續問：「那麼，當你去他們家拜訪的時候，你會不會對女兒產生憐憫，對爸爸產生憤怒？」

我沒有底氣地說：「我不知道。這就是我擔心的部分，擔心自己父子之間的往事重疊在案主與女兒的故事裡。」

「看來，老天爺對你很慈悲哦。」督導說。

「怎麼說？」

「這是你以前跨不過的坎啊，或許老天爺借用你所受的傷，去協助這個女兒一同跨過這個坎。也說不定是老天爺借用這個小女孩受的傷，來幫忙你跨過這個坎。」

「啊～這哪裡是慈悲啊？這明明就是殘忍啊！」

不要傷害別人，也不要傷害自己

督導再問：「話說回來，你會擔心對女兒產生過量的憐憫，而對爸爸產生過量的憤怒嗎？」

我依然沒有底氣：「我不知道。我只能說我特別能理解女兒的憤怒及叛逆。」

「那麼你會帶著這些憤怒及叛逆的視野，去看待她的爸爸嗎？」

「我不知道，真的很難說。萬一她爸爸給我一種冷漠的表情，我相信這會引爆我生氣的地雷。」

「為什麼？」

「以前我的父親就是常給我那種事不關己、己不勞心的死樣子。」

「如果是這樣，那你要不要轉介這個案件？」督導問。

我想了一下：「我不想要轉介，我想要試試看。」

「為什麼？」

「因為他是他，我爸爸是我爸爸。至少這一點，我還有能力分辨得出。而且小女孩是小女孩，我是我，我都很清楚。」

「記得，什麼是專業倫理──就是要記得你提供的輔導服務不要傷害別人，也不要傷害自己，知道嗎？」督導苦口婆心地說著。

「好的。我記得你時常說的這句話。」感謝督導之後，我嘆了一口氣，望著她說：「好難哦。」

督導笑著說：「當你能跨過去的時候，你就不覺得難了。」

圖為《父能量：放下父愛的缺憾，也放過自己》書封，寶瓶文化提供

我能嗎？過去的父子情所埋下的怨恨，我真的能跨過去嗎？眼前的這個女孩與她的爸爸，我真的能幫助到他們嗎？

我不知道。但是我唯一能篤定的是：要是不給自己機會試一試，我是不知道答案的。

（本文出自《父能量：放下父愛的缺憾，也放過自己》，寶瓶文化出版，未經同意禁止轉載。）