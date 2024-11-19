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我們真的還在一起嗎？當關係變得模糊，我該怎麼辦？從《再見機器人》裡學習與模糊性失落共存

看見心理／ 張萃倫（實習心理師）
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

作者：張萃倫（實習心理師）

電影《再見機器人》中，寂寞狗狗買了機器人一起生活，共譜了一段美好回憶。然而意外的發生，使兩人無預警地被分離，並從此無從得知對方的下落。

分隔兩地的狗狗與機器人帶著濃烈思念，卻遍尋不著任何對方或關係存在的證明。該繼續期待或是放棄？成了每日最難的提問。

「未道別的離開」與「未離開的道別」

每一個人，都可能在生命中遇到狗狗或機器人的處境：關係沒有明確的道別，對方卻成了思念而不可得的存在。

當一段關係彷彿失去卻又無從證明已經結束，這中間的來回拉扯與不確定感，常常讓我們感到痛苦與壓力。

關於上述的狀態，心理學家提出了「模糊性失落」的概念，並提出兩種主要的類別（Pauline Boss，1999）：

1. 「未道別的離開」（leaving without goodbye）：指的是「人不在心在」的情況。例如在地震、戰爭中失去音訊，或是漸行漸遠不再聯繫的摯友。其他像是離婚、分手、移民、收養等情況，都可能引發類似的失落。

2. 「未離開的道別」（goodbye without leaving）：指的是「人在心不在」的情況。例如因為阿茲海默症、腦傷、物質濫用等原因引起的溝通阻礙，也可能讓人困惑而無助。

在上述情況中，我們很容易一邊回憶過往的美好，同時也因不確定能否再抱有期待，而感到沮喪與哀傷。

讓遺憾與期待並存

我們很容易因為關係無法繼續而感到斷裂與痛苦，這些感覺可能會存在數年、數十年，就像森林的成長，緩慢而真實。那是我們最自然的樣子，無須逃避。

面對模糊性失落，我們可以試著練習以並存（both/and）思維，來創造一個安穩的平衡，讓兩種想法同時存在。例如：

●當我想起我們還沒實現但也不再能夠的承諾，我會難過甚至愧疚，同時也允許自己投入並期待新的目標。

●每當我想起我們現在疏離陌生的關係，會感覺到遺憾與悲傷，但也希望我們都能各自過上幸福的生活。

Boss提醒了我們，人與人之間的關係一旦建立了，就不會真的結束。就算不在身邊了，或不如往昔，有些事情仍會留存心中。過去美好的回憶，都會成為某部分陪伴現在的我們。

電影的最後，機器人為我們做了一個很好的示範。他將狗狗喜歡的音樂、遺憾，與思念打包收好，放在心臟的位置；同時，也長出了新的空間存放新夥伴喜歡的歌曲，轉頭便與之共舞，投入並享受當下。

當有天熟悉的旋律傳來，願我們都能慢慢練習像機器人一樣，和內心的遺憾共存，與失落共舞。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「我們真的還在一起嗎？當關係變得模糊，我該怎麼辦：從《再見機器人》裡學習與模糊性失落共存」，未經同意禁止轉載。）

再見機器人

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