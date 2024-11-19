半伴依戀／電影《到我們為止》：童年的家庭創傷 讓人不自覺陷入「共依存」泥淖

作者：Inka（一肩伴侶心理諮商所 伴侶心理師）

《到我們為止》（It Ends with Us）是近期的一部好萊塢電影，有別於常見的浪漫愛情故事，這部影片更多著墨在描述主角們的童年家庭創傷，如何影響一個人未來的伴侶關係。女主角莉莉（Lily）從小目睹父親對母親家暴，父親是成功且受人尊敬的政治人物，外界對於父親家暴的行徑幾乎毫不知情。長期處在父母關係充斥著傷害與辱罵的環境下，深深影響著莉莉的愛情觀以及伴侶互動模式。

莉莉在青少年時，遇到一位無家可歸、三餐不繼的男孩阿特拉斯（Atlas），莉莉對於這位生活艱苦、受虐且家庭不溫暖的男孩莫名感到興趣，莉莉主動幫助他、照顧他，並愛上了他。喜歡種植花草的莉莉，她這麼形容自己與植物的關係：「只要我好好照顧植物，它們就會用花和蔬果來回報我；而當我不照顧時，它們就會枯萎而死。」阿特拉斯發現到：「這有點像我們的關係」。莉莉對待植物的信念，如同她與阿特拉斯，是一種共依存的關係。

共依存簡單來說，是一種兩人相處起來「一方像父母，一方像小孩」的固定人際模式。共依存者將生活重心都放在照顧、滿足他人身上，人生目標以他人為主，忽略了自己的感受與需求，導致一種關係上嚴重的不平衡。阿特拉斯在當時就像是個需要被照顧的「小孩」，莉莉扮演提供照料的「父母」角色，儘管他們倆人當時都是年齡相仿的青少年。

共依存（co-dependency）這個名詞的出現，剛開始是從酗酒者家屬身上觀察到一些現象。毫無疑問地多數家屬都費盡心力想幫助酗酒者戒除惡習，但是他們卻有著不合理的想法：認為只要他們「無微不至地照顧、幫助」，成癮者一定能戒酒成功；而家屬也才能擺脫長期以來內心的羞愧、憤怒、恐懼、痛苦等強烈的情緒。但現實卻是，無論酗酒者是否成功戒酒，家屬仍然受困於痛苦情緒之中，甚至有時並不希望成癮者真的康復，好像需要成癮者繼續沉迷並依賴家屬的照顧，這樣家屬才能讓自己內心的痛苦有所依歸。

而另一方面，有些酗酒者非常自我中心，甚至對家屬有身體、精神的虐待，若一般人遭遇這些暴虐傷害，早就為顧性命逃之夭夭，但成癮者家屬卻是不離不棄，他們之間似乎存在著某種缺一不可、互相依賴的共生關係。之後隨者更多的研究發現，共依存現象不僅是出現在酗酒、吸毒等物質濫用的人際關係裡，在其他的情境下也普遍存在，尤其是在功能不良，或長期高壓力的家庭中成長的孩子，發現到這些孩子長大後容易具有共依存的特質。

為何會如此呢？當孩子生活在失功能或長期有壓力的家庭裡，常發現到這個家庭中的親子關係有下面的狀況：原本應該是父母要關心照顧孩子，卻反過來讓孩子被迫成為「小大人」來照顧父母的身心需求；父母顯得相當不可靠，常常不能信守承諾，讓孩子失望；家中感覺隨時有危機出現，心中很不安穩；父親或母親的注意力都放在問題行為者身上，而無法好好關心孩子，並提供孩子需要的情感與支持；父母時常有意無意傳達出「羞恥感」，讓孩子覺得自己不好、不值得被愛；另外對於家裡發生不對勁的事，還會要求孩子必須保守家庭秘密，傳遞出家醜不可外揚的規條，重視面子勝過現實考量與家人的幸福。

孩子處在這樣的家庭環境下，為了求生存，勢必將個人的生活重心放在滿足父母的需求與期待，而壓抑自己的需要，逐漸失去了自我。當他們長大後容易身處於共依存的關係中，因為這樣的關係重現了兒時與父母相處的經驗，這是他們最熟悉的親密關係模式。他們在關係中常常忽視自己內在的真實，將痛苦埋藏起來，為了符合重要他人的期待，將人生的自主權交出去，他們不相信自己還有其它的選擇，常常會感受到自己被困住，左支右絀、動彈不得。

共依存在關係中常見的特質

共依存的傾向必須在關係中才能顯現出來，以下是常見的特質，幫助我們覺察自己是否也有共依存的傾向？

1. 以他人為焦點：將生活重心放在他人身上，總是忽略自我需求去配合他人。

2. 過度認同照顧者的角色：被他人的問題強烈地影響，總是想著要怎麼照顧對方、為他人解決問題，卻忽視照顧自己。

3. 依靠在關係中證明自己的價值與意義：內心渴求愛與肯定，期待透過與他人建立關係，感受到自己被需要，以獲得存在的價值感、意義感。也因此常不自覺地想當拯救者，想成為對方不可或缺的存在。

4. 無法表達真實情感：壓抑自己的情緒，難以誠實、開放地表達自己內心真正的感受。

擁有共依存特質是不分性別的，卻發現到現實生活中以女性的比例偏高，主要原因是傳統文化中對於女性角色的期待，期許女性要成為家庭的照顧者，為家人的情緒與關係的和諧付出努力，因此女性更容易因著個人境遇，加上整體社會文化的氛圍，而形塑成共依存的樣貌。

另外，華人文化裡「天下無不是的父母」、「家醜不可外揚」，強調服從與忍耐的「孝順」精神，讓身處家庭暴力與虐待的子女，為了存活下來，逐漸學會隱藏自我的本性與感受，去承受遠超過其所應承擔的責任。另外還有許多僵化的、教條式的、權威且不合時宜的宗教或經典詮釋，導致人們相信：在乎他人、順服環境，會比關照自我的感受與需求更值得被稱許。因此我們可以這麼說，共依存的特質，來自於我們的原生家庭以及與當時社會文化交互影響，所產生的一種對個人來說功能不良的生活狀態，長久下來會壓抑一個人健康的人格發展，造成我們對外界過度敏感、討好，卻與自我內在失去了連結。

再回到這部電影，莉莉長大後開了一家花店，遇見帥氣的外科醫師萊爾（Ryle），兩人就似天雷地火的一見鍾情。萊爾幼年時過失造成的悲劇，心理的創傷讓他總是逃避情感上真正的親密，且當萊爾在關係中感覺到一絲絲不安，就會情緒失控並習慣性以暴力想要控制莉莉。起初莉莉如同母親面對父親家暴的態度，總是為對方著想，認為他只是不小心，而採取隱忍、迴避與忽視。萊爾雖然是暴力行為人，在電影中也讓我們看見影響他性格的脈絡，體會到人性的多面向，並非絕對的善與惡。

這部電影值得深思的是，它不是走浪漫和解的圓滿大結局，儘管男女主角的情感如此的千絲萬縷，互相吸引卻又極度痛苦，但女主角莉莉終能領悟到是童年的傷痕造就現在的自己與伴侶，雖然對方的痛苦情有可原，但過去傷害的模式仍會不斷循環甚至代代相傳。為了剛出生的女兒，她必須放下迷思，毅然分手，讓心中一直停留在過去家暴陰影的小女孩再次成長茁壯，學習好好善待自己、傾聽自己的心聲，如此一來，她才能在情感上逐漸長成一棵堅韌的大樹，將原生家庭的傷害留在過去，繼續庇蔭、滋養著下一代。

童年的創傷陰影，讓人不自覺陷入共依存泥淖，這部電影提醒我們：你/妳是否有勇氣，讓跨越世代的共依存創傷輪迴，到我們為止就好！

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