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心靈成長課程與心理師的界線在「法律約束」：讓人掏出心事不難 難的是如何善後

聯合新聞網／ 文．劉仲彬（臨床心理師）
臨床心理師劉仲彬表示，心靈成長課程與心理師的界線在「法律約束」。 示意圖／Ingimage
臨床心理師劉仲彬表示，心靈成長課程與心理師的界線在「法律約束」。 示意圖／Ingimage

九月初的時候，我收到這封私訊。粉專讀者的友人，由於參加某個心靈機構的課程多年，導致心理狀態逐漸惡化。當時周刊披露了該機構的運作內幕，但熱度尚未延燒，控訴原地打轉，於是讀者問了這個問題：

心靈成長課程，與心理師的界線究竟在哪？

四個字，「法律約束」。

法律這件事，針對的是專業界線，心理師會被心理師法約束，但心靈課程沒有，一般講課並不涉及醫療行為。因此這條界線，便會從上述的問句，延伸為「課程」與「療程」的區別為何。

坦白說，這是一條很模糊的邊界。

即使法律能將這兩件事割開，但在呈現形式上，心靈課程卻沒有固定形狀。它與心理治療或專業課程不同，它不是繼續教育，也不是大學學分。它的講者背景不一，有人靠專業，有人靠歷練，還有人經營宗教路線，因為此類講座多半不需要專業證照，或相關科系畢業等規範。對某些聽眾而言，講者魅力與共情程度才是它的登台門檻，至於國家證照，只是信用紅利，拿來加分用的，倘若內容足以取信大眾，即便沒有專業背書也不扣分。

這就是市場機制，只要步伐不踩線，誰都能入場。

這些課程，多半以分享人生經驗或職場激勵為主，間或穿插些許心理學知識。然而專業不代表知識霸權，但凡認真做功課的人都能傳達，至於買單與否，交由聽眾決定。有時候，人在遭逢劇變的當下，需要的不一定是醫療體系，畢竟心理的痛，總是比生理的傷更容易背負汙名。因此與其就醫，有些人反倒希望從相關經驗的分享中，得到啟示或支持。起身走向醫療並不簡單，不是一句「幹嘛不去看病」就能被推進，因為療程可能會使人感到脆弱，但課程卻能讓人變強，一個是修繕，一個是補強，前者是病患，後者是學員，兩相對照，課程便成為相對溫和的起手式。

其實我自己也半斤八兩。

早在開業之前，我便已想好「善言」這個名字，但麻煩的是，他該被定義為何種場所，什麼樣的稱號，才不會讓人望而生畏，最好能避掉治療等字眼。於是我想了好幾種款式，譬如「善言會談所」、「善言工作室」，或是乾脆摻在一起組成「善言會談工作室」，看起來格調還不錯，於是我喜孜孜地致電相關單位，確認這命名能否行得通。

對方說可以，只是要再多加幾個字就好，結果就變成「善言會談工作室心理治療所」這種難以理解的名字，而且從對方的語氣，我很肯定他正在憋笑。

舉凡臨床心理師開業，就繞不過心理治療所這五個字，這是國家賦予我們的責任。說來慚愧，專業如我，都在執業當下逃避治療這兩個字，又怎能要求那些受傷的人，在第一時間尋求醫療協助。事實上，心靈課程帶來的安心與平靜感，可能遠超過診間裡堆疊的專業術語，有些講師的功底，連我也自嘆弗如。

也因為如此，很多課程既不會也不敢標榜「療效」兩個字，它們很清楚授課並非治療。但先前提及，課程並沒有固定形狀，因此它的呈現形式，可能會往團體治療的某些技術靠攏，最常出現的，大概就是所謂的「體驗環節」。

倘若沒有專業證照，這部分很容易成為走鐘的起點。當人處於脆弱的狀態時，杏仁核會成為大腦的主角，判斷能力會後退一個席次，進退間的空隙，可能就是被操弄的盲區。

我聽過很多離譜的體驗環節，包括將心靈寶石（之類的）裸貼在學員身上，眾人鞭打內心負疚的成員等。然而撇除這些明顯違法的安排，專業課程中的體驗環節，其實有其重要目的，這些技術包括「角色扮演」、「對話練習」、「情境暴露」或「傷痕回顧」等，通過這些技術，除了能讓課程技巧貼合日常，也能藉由演練回顧過往。回憶的痛處往往是創傷的癥結，倘若講者指揮得宜，這些分享通常能凝聚團體力量，讓成員從回饋中得到支持。

但講者若非專業人員，這做法就相對冒險。較常見的案例，是學員在非專業人員的帶領下，刨出心底的創傷後，便被晾在原地，沒有任何後續。誘發回憶，卻不處理創傷，開了頭，卻無力收尾，而這通常是專業與非專業的界線。

讓人掏出心事不難，難的是如何善後。

這一點，專業人員經年累月地訓練，都不一定能做得漂亮，更遑論非專業人員。因此某些機構，會在課程規範裡標明「不強迫分享心事，每個人都要為自己的言行負責」。在我看來，前者沒有問題，後者卻是離奇。

專業的講師，本該在課程規劃前期，準確預判每個段落所產生的效果，仔細推敲語言帶來的影響，也就是說，講師必須保護學員的每一句話，而不是叫他對自己的話負責。倘若換作滑雪課，教練就得教導正確的滑行姿勢，應付各種突發狀況，並做好防護措施，而不是劈頭對成員說，怕受傷就別穿裝備，怕痛就不要下場，這怎麼聽都不對勁。

如何讓課程更好入口，是當前的市場顯學，我也在意，可惜做得不太到位。但我們更在意的，是如何在傳達訊息時，減少聽眾受傷的可能。怎麼說才不會違反倫理，怎麼做才不會逾越法規，言行皆須斟酌。因為心理師法保護的，是那些坐在課堂裡、走進團療間，以及正在會談室傾訴的人們。

當然，有些心靈機構會邀請專業人員擔任講師，明確定調課程的專業屬性，倘若學員需要後續介入，機構也會協助媒合臨床醫療資源。我認為這是相對合理的處理方式，一來劃分課程與療程的邊界，確保專業課程不會出現非專業人員的踩線風險，二來保障課程的專業品質，以及成員的後續處置。

倘若你在參與心靈課程期間遇到下列些狀況，建議蒐集證據，然後致電當地衛生局檢舉，或請專員釋疑：

● 不當的言語交流與肢體接觸（倘若為心理劇演練環節，講師須具備專業證照與課程認證）

● 以寶石或能量水晶等介質作為體驗媒材，並要求學員購買

● 收費過高，且不允許中途退費

● 課程內容沒有明確節次、段落與時程

● 課程涉及治療性質的體驗環節，但講者未具專業證照

當然，由身心科診所、心理治療所及諮商所開辦的課程，或是一般機構與專業工作者合辦的講座，會是最保險的選項。畢竟從收費、形式到規範，都必須符合心理師法。然而現實是，心靈講座的需求，溢出了專業人力的覆蓋，而我們從來就無法左右民眾的選項。只要內容能引人入勝，聽眾不負傷離場，就是高端的作法。畢竟掙錢各憑本事，能藉由一堂課，讓人靜下心來檢視傷口，也算功德一件，因此同業競爭並不讓人擔心，讓人擔心的，是講座本身被汙名化。

專業證照是否重要，見仁見智，但它所擔保的，不只是課程的深度，還有讓聽眾免於受傷的程度，而後者遠比前者重要。如何避雷，除了取決講師的心態，也考驗學員的敏感度。

乏味的課程，頂多浪費時間，但錯位的療程，可能就是綁架人生。

（本文出自《心理師的腦中小劇場 - 劉仲彬臨床心理師》臉書粉專，未經同意禁止轉載）

創傷 心理師 心理治療 心靈課程 法律約束

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