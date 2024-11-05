家寧陷邪教爭議…心理師揭「心理治療vs.心靈課程」最大差異：利用創傷牟利

過去五年，我的案主當中一共有六位參加過所謂的心靈課程。六個案主中，只有一位幸免於難，其他五位我不會說深受其害，但課後的狀態確實不甚理想，而我花了蠻長的時間才把他們拉回來。

對於心靈課程的相關見解，我已於去年十月發文統整。但若真的要單刀直入，討論心理治療與心靈課程最大的不同，應該就在於兩個字「創傷」。

心理治療，把「創傷」當成療癒目標；心靈課程，把「創傷」視為操弄工具。這是他們最直接的差異。

幸免於難的那位，叫她蒔蘿好了。蒔蘿是專業料理人，當初是為了陪同失婚的閨密進班，費用也是由對方支付。但沒想到，為期三天的初階班，她只待了兩天就被負責人一腳踢出課程，原因是「太有主見」。

根據蒔蘿的描述，課程學員一開始就被規定住在一起，而且要沒收手機。在我看來，這是一種建立「從眾感」最迅速的手法。但蒔蘿對這做法很有意見，她覺得這是人身限制，然而對一群悲傷的人來說，這是圍爐取暖，就算不這麼想，老師也會把他們塑造成比悲傷更悲傷的人，於是這地方不再是禁閉室，而是避風港。

既然要被塑造成最悲傷的人，該怎麼做呢，隔天的重頭戲來了。

老師規定每個人，要講出自己「最悲傷的經驗」，倘若不夠悲傷，老師還會幫你往下挖，從前任到原生家庭，從上司到學生時代，四大象限一起參賽。此時人生慘度成了某種較勁的工具，彷彿不夠慘，就不屬於這個團體，不配進入這個社會。因為你連賣慘都做不到。

於是現場血流成河，泡沫天花亂墜，大家競相比慘，那些哭點究竟是真實發生的經驗，還是被引導植入的語言，眾人已經分不清了。那是一個混亂的典禮，大家都想被加冕，哭泣的依舊哭泣，看戲的不明所以。創傷本該是十分私密，需要備好心態，經過專業人士審慎評估，再逐步引導出來的人生癥結，它是從迂迴的耳道中掏出的碎石，是沿著峭壁遞送的氧氣瓶。

然而在課程現場，它成了要挾忠誠度的工具，躍上舞台的證明。

你只有夠慘才夠格站在這裡，等到你夠格站在這裡，就必須認清，只有我們能拯救你。因為全世界都拋棄你，你是燙手山芋，只有我們會接納你。

等等！不對耶，我們不是來療傷的嗎？怎麼會被多尻了那麼多拳？沒處理舊傷卻製造新傷可以嗎？在老師眼中，這些問句讓蒔蘿看起來就像個臥底，身為現場唯一清醒的人，她就這樣被攆出去了。她覺得超瞎，但抱歉，課程套路就是這樣。

第一步，讓學員集眾成群。先截斷外界訊息干擾，同時剔除自我意識過強的成員，這是純化群體屬性，建立團體凝聚力最有效的方法。如此一來，老師的指令就會成為唯一的箭頭，所有異音都會被從眾效應弭平。

第二步，要求成員自揭傷疤。美其名是面對自我，實則弱化自尊，目的是植入「你很脆弱，但我們懂」的設定。這是操弄術中最關鍵的一步，因為被理解很重要，只要能被理解，就能產生信任。但實際上，這個脆弱是被製造出來的，因為在心理治療的過程中，願意說出脆弱反而是療癒的起點，因為代表你夠堅強。但在心靈課程，創傷成了軟肋，分享創傷不再是勇敢的行徑，而是輸誠的途徑。於是看破的就抽身，執迷的就淪陷，礙於從眾壓力則會開始掙扎。

因為在這裡揭露傷口，不是因為放心，而是放棄保護自己。

最後一步，將創傷變造成直銷商品。這通常意味著，你必須將課程影響力向外擴散，報名進階課程，才能得到解方。但解方就像某種釣具，永遠在引誘下一組人進場，而你成了負責做口碑的宣傳，回頭想想，自己當初不是就是因為口碑才進來的嗎。這種循環，或許才是此類課程的最終目的，那就是營造「依賴感」。

一旦形成依賴，整個人就撩落去了。創傷懸而未解，依附組織卻成了正解，這通常是當局者的迷津。

對專業工作者來說，創傷是一個需要細膩執行的治療議題，為了這道議題，我們持續進修、參與研討會、進行個案討論，為的就是保護傷口。我們必須做好前置作業，耐心討論創傷現場，量身訂做治療步驟，因為這才是對待傷口的正確方式。

但對於急欲復原的人而言，他們沒有時間，他們想要馬上被理解，他們需要快速被指引，他們不想被當成病人，最重要的是，他們需要群體支持。於是心靈課程，成了最合乎邏輯的選擇。

因為它只要三天，而不是三個月或三年。 因為它是課程，而不是療程，不會被當成病人。 因為它有口碑，而一般醫療院所的團體治療幾乎找不到評價。 因為它是團課，這代表我和其他人擁有類同的處境，能夠彼此理解照應。

展課迅速、去汙名化，加上群體進行，甚至企業推薦，看起來既安全又暖心，對受傷的人來說，這些都是擺在眼前的誘因。

畢竟心理治療曠日廢時，除了被當成病人，保險還會拒收，請個假也難以坦白。最麻煩的是，醫療機構的團體治療時而流標，遠水根本救不了近火。我們必須承認，心理治療對於很多急性困擾的患者而言，通常愛莫能助。

因此，對於受創的當事人，我們不該苛責，那些利用創傷牟利的非法管道，才是最該譴責的對象。我知道這種譴責非常蒼白，因為創傷與商機都無法被阻擋，而鑽漏洞的傢伙總是排山倒海。

我只能說，專業人員（身心科醫師、臨床／諮商心理師）一直都在，但真正影響療效的，始終是當事人的心態與姿態。如果報課進班，圖的是人脈，那就另當別論，倘若真心想療癒，那就必須明白，創傷照護沒有捷徑，因為創傷也是種累積，你的每一步，都會決定傷口的狀態。

不做心理治療，或許會原地踏步，但若走錯課程，可能就是終身修復。

（本文出自《心理師的腦中小劇場 - 劉仲彬臨床心理師》臉書粉專，未經同意禁止轉載）