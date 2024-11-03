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心理晤談一開始只是收集資訊？談諮商關係中案主的責任

擁抱心理／ 許翊庭（諮商心理師）
所謂的諮商關係，須由案主跟心理師共同建構。 示意圖／Ingimage
所謂的諮商關係，須由案主跟心理師共同建構。 示意圖／Ingimage

作者：許翊庭（諮商心理師

前陣子因為年輕人方案，掀起很多有關心理諮商的討論。

我在其中幾篇論壇文章裡，看到有些人會認為前幾次晤談好像只是讓心理師了解自己跟收集資訊。但我不完全認同。

你的心像一座森林

我常常會用森林來比喻一個人的心理狀態，森林裡的每棵樹都是因為你的過往經驗而種下，經年累月成了一片茂密的森林。

而我認為心理師的角色，就是跟著你一起逛逛這片森林，關心一下每棵樹目前是否都健康生長，有沒有哪棵樹已經營養不良很久了。有必要的話可以在某棵樹前停下腳步好好觀察跟照顧它。更進一步來說，如果森林裡某一塊你始終沒有帶著心理師去看，心理師也很難通靈知道你有什麼是不曾揭露的。

你真的完全認識你自己嗎

在前幾次晤談，所謂建立關係跟收集資訊的階段裡，其實也是讓案主回頭檢視自己種下的每棵樹，你不一定詳細記得每棵樹的品種、種下的年份，甚至可能不知道它長多高了。正好可以藉由跟心理師述說困擾的機會，再重新梳理一遍。

案主跟心理師構成諮商關係

所謂的諮商關係，須由案主跟心理師共同建構。

所以在諮商過程中，案主也要保持主動性，主動提出對你來說重要想談論的議題，主動讓心理師知道過程中你遇到的困難或是對心理師的不滿等等。

給心理師跟自己一個機會，讓心理師跟你一起關注自己、了解自己、照顧自己。

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「諮商關係中案主的責任」，未經同意禁止轉載。）

心理晤談 心理諮商

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