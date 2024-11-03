當家人出現幻聽、妄想「看似變了個人」該怎麼辦？心理師揭4狀況應對方式

作者：邱壬貞（臨床心理師）

當本來視為理所當然的生活，出現了幻聽、妄想，或是身體功能上的變化，都可能讓我們所認識的他/她看似變了個人。

此時，不論能不能理解背後的原因，身為照顧者的我們，多少會有些疲憊。以下提供幾個在這樣的變化下可行的應對方式，如果覺得要做的好多好有壓力，先看看文章最後一段也可以喔！

開始懷疑東懷疑西，甚至認為我們要害他、偷了他的東西、背後拼命說他壞話，或被外星人假冒了：

看到這些症狀，第一眼我們想到的是幻聽妄想，但實際上，只要「不安」，就會出現。因為當一個健康的人，隨著衰老出現視聽味嗅問題，或部分長輩早期經歷過白色恐怖時期，經驗過監聽、假冒等等不安感受，即使沒有幻聽妄想，無論是回顧過去經驗，或面對逐漸模糊的感官世界，也會產生不安，想知道現在到底發生甚麼事，有沒有什麼不知道的狀況出現。面對這種情況，如果反駁回嘴，只會讓被照顧的人覺得我們心裡有鬼，或為自己的感覺功能更加沒信心，只能以更多的不安來掩蓋。

因此，面對疑神疑鬼，首要緩解不安：不去反駁被照顧者的觀點，不特別點出他的想法紕漏，甚至在必要時，如同〈瀑布〉電影中，女兒面對緊張、擔心門外有士兵的媽媽，自己出門製造聲音，假裝把士兵趕跑，再走回家門告訴媽媽問題解決了，這些做法，都有助於轉移、減少被照顧的人的不安。

有人開始錯誤使用生活用品，例如把筷子當成牙刷、牙刷當成攪拌棒、熱水壺裡加鹽巴：

這時，可能是心不在焉、注意力被情緒干擾而不集中，也可能是失用症(apraxia)，忘記這些東西該如何使用，如果刻意放大這件事，只會讓被照顧的人自尊受損，本來還想嘗試，現在卻更懶得去做任何事情，或在拿取物品時更加容易分心出錯。

因此，面對誤用工具，我們要協助他們有辦法依靠自己，願意嘗試用最簡單的方式去使用工具，在工具旁邊貼大字報、箭頭或數字說明，練習讓他按照步驟執行。例如在擺放筷子的櫃子用圖畫或文字說明筷子如何使用，萬一真的忘記，輕聲提醒就好。

變得暴躁易怒，凡事都容易生氣、打人或指責你的各種作為

生氣有很多種可能：發現自己能力變差，只能透過指揮別人，來確立自己身為長輩的位子；本來就脾氣不好、喜歡罵人，現在只是因為要照顧他、在長時數的相處下產生摩擦；身體不舒服，想找事情罵一罵發洩一下；被幻聽、妄想等各種症狀干擾，認為我們對他不好，為了保護自己而開罵……

不論過去脾氣好壞，只要現在這個人容易生氣，就會讓照顧者面臨壓力，當下回嘴或為自己辯解，也是引發更大的爭吵，很難真正為自己辯護，甚至，有些長輩因為記性不好，之後忘了這件事，卻還是記得你們之間鬧得很不愉快，在未來的相處更不想對你友善。

因此，與其讓怒火蔓延、留下不開心的感覺，不如找方法冷處理，無論是降低音量、暫時離開現場，或找他有興趣的事情，例如準備開演的連續劇、有趣的報紙故事或遊戲、派出他最疼愛的孫子女去找他玩，盡可能找方法轉移他的注意力、平息當下戰火，等情緒冷靜下來，如果他還有印象發生什麼事，再一起討論，了解他生氣的原因，並為自己發聲。

流淚哭泣，不想做任何事情

遇到挫折、症狀帶來的緩慢與懶散感，面對復健中能力突然掉下來的事實、想到過去的事情等等，會哭的原因就像你我有百百種，需要一段時間慢慢理解與討論，至於哭的當下，讓他好好哭，也好好休息，想要而我們有心力時，就陪他聊聊天，等到他情緒好一點了，再鼓勵他繼續嘗試。

看完這些，會不會覺得好多、好累、好複雜、好想就這樣放著不管？那也很正常。會有喜怒哀樂，是因為我們面對的是親近的子女、手足、伴侶、父母等，有著血緣關係、看過過去他/她的樣貌，也擁有和他/她一起的故事，勢必有著各種羈絆、期待與變化的感觸，不想充當專業工作者教導身旁的人時，就當個賭氣的家人吧！即使都不做，想要賭氣一下，也是可以的，因為這就是家人間，才會有的情緒。

（本文經《擁抱心理心理諮商所》授權，原文出處「身旁的人個性變了，我該怎麼辦？」，未經同意禁止轉載。）