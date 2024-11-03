家寧疑捲邪教…心理師分析「諮商vs.邪教」5大不同點：一個提升內在力量、一個讓人形成依賴

不只一次，郵局人員在看到「四季心心理諮商所」之後，好奇地問：有很多人找你喔？跟你說話很貴喔？你知道我現在在想什麼嗎？甚至吆喝大批同事過來看看我這個「心理師」，就好像我有著什麼魔法似的。但我總是尷尬地笑著，心裡只想要趕快離開。

今天，到郵局領掛號信，類似場景再次出現。不過，這次問句變成：你們跟最近新聞報的@@有什麼不一樣啊？身後的排隊長龍，讓我不想多討論關於宗教的敏感議題，所以就笑笑地回應：我開Toyota，他開@斯@斯。

我隱約聽到背後的笑聲。一轉身，發現大家都用著好奇的眼光看我，我只好用笑容一一地回應大家。

回諮商所的路上，腦中再次浮現排隊人們的神情，我想一般民眾應該也會有類似的困惑吧？

心理諮商與邪教都有著「撫慰人心」的功用，然而在兩者的專業度與目的性上面卻存在著根本差異。我認為，了解這些差異，能幫助大家更明智地選擇自我照顧的方式，並在過程中保護自己。以下提供五個面向，讓大家作為分辨的依據：

一、協助與陪伴vs.拯救和依賴

心理師會以專業方式理解你的觀點，發掘內在資源，陪伴你度過困難，並鼓勵你找到解決問題的能力。心理諮商的重點是幫助當事人增強自我力量，而非依賴外在力量。

相較之下，邪教提供一種「庇護所」的角色，透過強調神秘或超自然的力量，讓人感到被保護，但也可能形成依賴。例如，有些「救世主」自稱可拯救眾生，讓人對其出現信任感，並投入許多心力，從而無法自主地應對生活。

二、生活一部分vs.生活的全部

諮商只會是你生活中的一部分，通常每週或隔週一次，並在固定的時間、地點進行。透過這些有限的時間投入，當事人可以漸進地將在諮商中獲得的洞見應用到真實生活，並實際地改善生活。

在某些邪教中，則會透過要求隨時隨地的「奉獻」理念，滲透到參與者生活的方方面面，讓人無時無刻都懷抱著教義。例如，有些團體會要求參與者隨時保持特定信念或反思，甚至強調需要持續的「供養」，逐步侵占了參與者的生活空間。

三、明確結構vs.製造依賴

諮商具有固定的框架，包括收費標準、治療方案和時間安排，能讓人感到專業且可預測。有些理論取向（如認知行為療法）甚至會設定具體的處遇計劃，使來訪者清楚知道接下來的步驟。

邪教多半較缺乏對於幫助的清晰界定，甚至主張隨時能夠提供「支持」跟「引導」，但需要參與者的「奉獻」和「投入」。在某些情況下，這類模糊的安排可能帶來長期依賴，讓人難以離開或保持適當的距離，尤其是在某些缺乏穩定心理狀態的參與者身上更為明顯。

四、專業資格vs.模糊標準

心理師需具備碩士學歷、國家考試資格並持有證照，且持續接受專業訓練。這樣的制度確保了心理師的知識水準及品質控制。

在邪教裡，不需任何驗證，有些接收到神諭，有些是自我修練，缺乏一致的教育訓練和成效標準。而過程中的活動，可能包括各種靈修課程、能量療法等，缺乏客觀的品質評估。

五、權益受保障vs.要承擔風險

心理師由衛生局和心理師公會所監督管理，提供一定的保障。若出現問題，當事人可以申訴並得到第三方處理，例如民眾對於心理師的行為有疑慮時，都可向地方公會或當地衛生局反映。

而邪教則大多打著「信仰自由」的旗幟，即使出現問題，訴諸法律時也常以參與者「自願參加」而無法獲得公平的對待。

我沒有資格說誰是邪教，但我知道需要心理支持的人們絕對不會從邪教獲得幫助。

透過諮商，你將成為自己的神，幫助自己發現內在的力量和潛能，而邪教則是讓你以為的神帶走你的一切，讓你依賴他人而失去自我。諮商教你如何駕馭人生，邪教卻可能讓你毀了一生。

選擇正確的心理支持方式，就能掌握自己的人生，讓未來充滿希望和自由！雖然從表面上看來，兩者都算是撫慰人心的工作，但實質上卻有著根本上的差異。所以，最後我只能開Toyota，他們卻都開著名車。

（本文經《蘇琮祺 諮商心理師》授權，原文出處「諮商跟邪教，五點不一樣！」，未經同意禁止轉載。）